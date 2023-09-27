Старикам тут не место: Латвия изгоняет пожилых россиян

Латвия оказалась на пороге спровоцированного ее властями гуманитарного кризиса — депортации нескольких тысяч пенсионеров, обладающих гражданством РФ. Помимо непосредственной угрозы высылки, эти люди рискуют в прямом смысле умереть от голода, поскольку прекратилась выплата им пенсий. Подробности — в материале «Известий».

Невинные жертвы

К настоящему моменту в Латвии образовалась специфическая страта — граждане РФ, пребывающие, как правило, в уже весьма почтенном возрасте. Это те жители Латвийской Республики, которым она при своем восстановлении в 1991 году отказала в гражданстве, присвоив им статус «неграждан». Некоторые из них впоследствии получили гражданство России, но остались жить в Латвии. Изначально латвийские власти против этого не возражали, выдав новоявленным россиянам постоянные виды на жительство.

Но в прошлом году прежний состав латвийского парламента перед окончанием срока своих полномочий большинством голосов утвердил закон о лишении постоянно проживающих в Латвии россиян видов на жительство. Этих людей поставили перед условием: если они хотят возобновить свои ВНЖ, то обязаны до 1 сентября 2023 года сдать экзамен по латышскому языку. Те удостоверения о знании латышского языка, которые проживающие в Латвии российские граждане получили до 2003 года, были объявлены недействительными. Для проверки знания латышского зарегистрировалось 13 147 граждан России, явилось на экзамен 11 301. Экзамен — особенно письменная его часть — оказался весьма трудным: особенно для пенсионеров, привыкших общаться в своем узком кругу. С первого раза сдать экзамен удалось лишь 39% обратившихся, на пересдачу записались свыше 6500 человек.

Журналистка из Даугавпилса Ольга Петкевич, взявшаяся отстаивать интересы людей, которым грозит депортация, сообщает, что освобождения от экзаменов не получили даже инвалиды, не способные самостоятельно передвигаться. На рижского врача-психиатра Марину Лосевич, обвиненную в выдаче пенсионерам-россиянам липовых справок о том, что они по состоянию здоровья не могут подвергнуться экзамену, завели уголовное дело и отказались выпускать на свободу из следственного изолятора.

Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn

Правда, в какой-то момент латвийские власти спохватились и сообразили, что массовая высылка русскоговорящих пенсионеров может негативно сказаться на международном имидже государства. Поэтому решено было предоставить старикам некоторые поблажки. 7 сентября сейм концептуально поддержал в первом чтении подготовленные МВД поправки к «Закону об иммиграции», которые предусматривают продление срока экзаменов по языку для граждан России на два года — на этот срок они получат временный ВНЖ. Однако поправки распространяются лишь на тех, кто уже «проявил инициативу по сдаче экзамена», но не справился с ним, а также на тех, кто не сдавал экзамен «по уважительным причинам». Тем же, у кого «уважительных причин» нет и они не пытались сдать экзамен, объявлено, что они «не имеют права проживать в Латвии» и должны будут покинуть ее.

Без пенсии и медобслуживания

На днях латвийский парламент окончательно утвердил поправки о двухлетней отсрочке. Причем сейм поддержал предложение депутата Яниса Домбравы (Национальный блок) исключить из поправок пункт о переходном периоде в девяносто дней, в течение которых граждане РФ, у которых истек постоянный вид на жительство и нет права на временный ВНЖ, могли бы еще получать оплачиваемые государством медуслуги, статус безработного, социальные услуги и пособия. Как пояснил Домбрава, отсутствие такой возможности побудит тысячи граждан РФ, которые «не пожелали уладить свои отношения с латвийским государством», уехать в страну своего гражданства — Россию. Но на предложение депутата Светланы Чулковой («Стабильности!») об освобождении от экзамена по госязыку граждан РФ старше шестидесяти пяти лет — верхним порогом оставили семьдесят пять лет.

Фото: ТАСС/Владимир Старков

Чиновники потребовали от россиян, успевших записаться на языковые экзамены, немедленно заняться оформлением временных видов на жительство. «Мы призываем не откладывать подачу документов до последнего момента и подавать их вовремя! Получая большое количество документации незадолго до окончания установленного срока, управление может столкнуться с трудностями в их рассмотрении своевременно», — сказала директор Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Майра Розе. 20 сентября УДГМ сообщило, что в ближайшие дни 3541 человек получит предписание покинуть Латвию до 30 ноября 2023 года. Речь идет о тех, кто даже не сделал попытки записаться на экзамены — заранее не веря в то, что сумеет их сдать. Было объявлено, что государство прекращает выплачивать этим людям пенсии.

Правозащитница из Юрмалы Елизавета Кривцова рассказала, что те пенсионеры, кто один раз безуспешно сдавал латышский и записался на второй экзамен, имеют время подать документы на оформление двухлетнего ВНЖ с 30 ноября 2023-го до 30 марта 2024 года. Этот временный ВНЖ оставляет людям право на работу, пенсию, медицину и социальную помощь. Тем, у кого ВНЖ уже аннулировали, тоже оставлена «лазейка» — можно попытаться подать документы на временный вид на жительство, указав, что не сдавали латышский по уважительным причинам. «Как только получите письма от УДГМ о выезде в течение девяносто дней, присылайте их мне. Варианты решения есть. Продолжение следует», — призывает Кривцова.

Однако недавно на россиян, постоянно проживающих в Латвии, обрушилась новая беда. Свои скромные пенсии они частично получают от латвийского государства, частично — от РФ. И вот в сентябре люди стали сообщать, что не получили очередного платежа из России. В российском посольстве сообщили, что деньги были отправлены вовремя, но до адресатов они не дошли, «зависнув» на счетах банка-корреспондента, исполняющего посредническую функцию. Судя по всему, в этом банке решили, что данное перечисление нарушает санкции, введенные Евросоюзом против России.

Фото: РИА Новости/Владимир Старков

Что касается тех пенсионеров, которым временный ВНЖ «не светит», то им уже начали приходить письма с требованием покинуть Латвию до 30 сентября. Этим людям закрывают банковские счета и лишают их медицинского обслуживания, ставя перед выбором — выехать или перейти в статус «нелегала». Латвийский блогер Дэги Караев отмечает: «На наших глазах во вполне себе законной форме начинает зверем скалиться реваншистский геноцид — гражданам РФ, которых лишили статуса постоянного жителя Латвии, начали приходить не только «письма счастья». Теперь их лишают и городских льгот, и медицинского обслуживания. Напомню, что речь идет о бывших гражданах и негражданах (это статус такой, а не отсутствие гражданства) Латвии, принявших гражданство РФ по разным причинам. В основном это пожилые люди, особенно те, кто не смог сдать экзамен по самому принудительно любимому языку в мире. Я не знаю, кем надо быть, чтобы молчать об этом. И уж тем более мне не понять, как можно этому потакать. Но весь латышский народ берет на себя грех, точно такой же грех, за который гитлеровская Германия до сих пор не расплатилась. Латышская интеллигенция, ау, вы где?»

Выдворяют не только «отказников»

При этом, что примечательно, предписания об отъезде получили и некоторые из тех россиян, которые вполне успешно сдали экзамен по латышскому. У них сразу отключили выдаваемую государством электронную идентификационную карту, что лишило права на госмедицину и другие социальные блага. Один из пострадавших, 73-летний Александр рассказал прессе: «Эти полтора года добили меня полностью. Уже месяца три-четыре не сплю по ночам, стал много курить, появился странный кашель. Врач выписала мне снотворное, лекарство от нервов и отправила на анализы. Что-то успел, а на один анализ и рентген легких только записался. И тут приходит сообщение, что меня лишают ВНЖ. А значит, и медицины».

Фото: соцсети

Александр поведал, что родился в Риге, куда после войны переехали его родители. Однако латвийского гражданства в 1991 году мужчина не получил, поскольку отсутствовал факт проживания его предков в Латвии до 1940 года, чего требовал закон. По его словам, разговорный латышский он выучил еще в армии — от сослуживцев-латышей. Он добавляет, что в Латвии у него могилы родителей. «Надеялся, что когда-то рядом буду лежать и я. Мама прожила восемьдесят восемь лет, я так же рассчитывал. Теперь боюсь, что и до семидесяти пяти не дотяну», — сетует мужчина. По его словам, узнав об аннулировании его латвийского ВНЖ, он тут же записался на языковой экзамен — который не сдал из-за трудной письменной части. Тогда Александр подал электронный запрос на вторую попытку и получил ответ: заявка зарегистрирована, а время экзамена сообщат позже. Затем к нему пришло предписание об отъезде.

Журналистка Delfi Кристина Худенко приводит сообщения и других людей, оказавшихся в аналогичном положении. Типичная жалоба гласит: «Ходила уже на два экзамена. Оценку за вторую попытку, сданную в сентябре, еще не получила. Зато получила письмо, что мне надо покинуть Латвию до 30 ноября»...