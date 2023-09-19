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Честная собственность: Франция не запретит въезд машин с российскими номерами

Почему Париж решил не идти по пути Финляндии, ФРГ и некоторых стран Восточной Европы
Фото: AP Photo/Daniel Cole
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Франция не планирует вводить запрет на въезд автомобилей с российскими номерами, заявили «Известиям» в посольстве Пятой республики в РФ. В диппредставительстве указали, что Париж не станет действовать по примеру Прибалтики, Польши, ФРГ и Финляндии, объявивших о введении ограничений для российских автомобилей. Власти этих стран сослались на новые рекомендации Еврокомиссии, допускающие изъятие личного имущества россиян. Эксперты подчеркнули, что государства ЕС имеют право самостоятельно решать, следовать ли предписаниям из Брюсселя.

Конфискаций не будет

Франция не планирует вводить запрет на въезд в страну автомобилей с российской регистрацией, заявили «Известиям» в пресс-службе посольства Франции в РФ.

В настоящий момент со стороны Франции нет изменений правил, указанных в приложении XXI к директиве №833/2014 Европейского союза, — сказали в посольстве.

Там уточнили, что Париж не станет официально объявлять о запрете на въезд автомобилям с российскими номерами, как это сделали другие государства ЕС.

Некоторые страны, такие как Финляндия и Польша, изменили свои правила. Но мы не планируем их менять, — отметили во французском диппредставительстве.

Еврокомиссия сообщила в начале сентября о запрете въезда на территорию ЕС автомобилей с российской регистрацией. В Брюсселе сослались на приложение XXI к ст. 3i санкционного регламента № 833/2014, в котором перечисляются товары, которые нельзя ввозить в Евросоюз, в числе которых легковые автомобили, одежда и даже предметы личной гигиены, такие как мыло и зубная паста.

Граница Германии
Фото: Global Look Press/Oliver Dietze

Позже Еврокомиссия смягчила рекомендации, отметив, что таможенным органам нужно применять запрет на ввоз личных вещей на территорию ЕС «соразмерным и разумным образом». Тем не менее Брюссель подтвердил право национальных правительств изымать автомобили с регистрацией в России. Доктор публичного права во Франции, приглашенный профессор МГУ Карин Беше-Головко заявила «Известиям», что страны ЕС имеют право игнорировать подобные предписания ЕС.

Евросоюз не может регулировать подобные вопросы. Он может принять общие рекомендательные меры, и дальше решение компетентно принимать каждое государство, — отметила она.

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18 сентября в МИД России заявили: разъяснения Еврокомиссии направлены на то, чтобы фактически воспрепятствовать въезду россиян в Евросоюз: «Расцениваем это как сознательные действия Еврокомиссии, нацеленные на внесение правовой неопределенности и откровенное провоцирование стран — членов ЕС на усиление дискриминации россиян по национальному признаку».

Впрочем, запрет на ввоз автомобилей с российской регистрацией не особо касается Франции, сказал «Известиям» директор Франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен. Главная причина — географическая отдаленность России.

— После 24 февраля 2022 года Франция не стала прекращать выдачу виз россиянам и даже ее существенно не сократила. Она не выступала за полный разрыв отношений, в том числе на уровне гражданского общества, — заметил эксперт. — Франция вправе по-своему интерпретировать эти правила ЕС и не применять их. Насколько я знаю, за последнее время не было никаких инцидентов. При этом во Францию идет довольно существенный поток россиян — через Турцию, Армению, Сербию и в последнее время Грузию.

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Введенные запреты

В настоящий момент запреты на ввоз автомобилей с российскими номерами официально ввели шесть стран — Германия, Финляндия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Посольства России в Финляндии, Латвии, Литве и Германии рекомендовали гражданам РФ воздержаться от поездок в эти страны на личных автомобилях.

Впрочем, что касается Прибалтики, рестрикции не коснулись легковых и грузовых автомобилей, следующих транзитом в Калининградскую область.

Грузовой автомобиль
Фото: РИА Новости/Михаил Голенков

В Эстонии рассматривается вариант конфискации транспортных средств с российской регистрацией, которые уже находятся в стране. Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс заявил, что такие машины не должны выезжать за пределы государства. Однако подобные планы не поддерживает оппозиция. Глава Консервативной народной партии Эстонии Мартин Хельме отметил, что идея конфискации собственности у россиян «не соответствует верховенству закона».

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Литовская таможня заявила, что будет разворачивать машины с российскими номерными знаками вне зависимости от того, кто сидит за рулем — гражданин РФ или ЕС. Власти Латвии уточнили, что в республику запрещено въезжать всем российским легковым автомобилям, за исключением машин, «предназначенных для использования дипломатическими и консульскими представительствами ЕС и его членов, включая делегации, посольства и миссии при их перемещении».

Польский министр внутренних дел Мариуш Каминьский сказал, что «теперь ни один зарегистрированный в России автомобиль, коммерческий или частный, не имеет права въезжать в Польшу независимо от того, является ли его владелец гражданином России или другой страны».

Въезжать в Финляндию на машине с российскими номерами смогут только граждане ЕС, проживающие в РФ, члены их семей, а также дипломаты. Автомобили с российскими номерными знаками, которые уже находятся в Финляндии, власти обязали покинуть страну в течение шести месяцев — до 16 марта 2024 года.

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Примечательно, что прецедент конфискации автомобилей создала Германия: в конце мая стало известно о первых случаях изъятия личного транспорта у граждан РФ. Немецкая таможня тогда сослалась на регламент №833/2014, принятый, к слову, еще в 2014 году. В посольстве России в ФРГ сообщали о не менее 10 случаях отъема автомобилей. При этом об инцидентах с конфискацией у туристов личных вещей, таких как смартфоны, ноутбуки и средства гигиены, свидетельств до сих пор не было.

Очередь из автомобилей
Фото: РИА Новости/Игорь Петров

Мягче санкции Евросоюза интерпретируют в государствах, не имеющих с РФ общей границы. Австрийская таможня, в частности, сообщала, что ей неизвестны случаи изъятия у граждан РФ личных вещей и автотранспорта. Власти Испании также пообещали ничего не отбирать у россиян, прибывших в ЕС не из РФ. Президент Ассоциации итальянских предпринимателей в РФ Витторио Торрембини заявил ранее «Известиям», что Италия не станет запрещать въезд для автомобилей с российскими номерами.

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