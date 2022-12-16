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Расовый фактор: в Прибалтике начали преследовать «хороших русских»

Эмигранты из РФ столкнулись с ненавистью на национальной почве
Фото: REUTERS/Janis Laizans
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Скандал с запретом в Латвии телеканала «Дождь» (настоящий материал касается деятельности иностранного агента «Дождь») вызвал оживленные дискуссии в среде латышской, литовской и эстонской политической и культурной элиты. В последние годы в Прибалтику переехало много россиян. Они рассчитывали здесь на радушный прием, но получили нечто совсем противоположное. Общее мнение местных элит выразил режиссер Эгил Херманис: в странах Балтии никаких русских быть не должно в принципе. Подробности — в материале «Известий»

«В общественных местах говорите тихо!»

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Как известно, россияне, переехавшие в Прибалтику в последнее время, называют себя хорошими русскими — в противовес «плохим», в число которых зачислили, между прочим, и значительную часть местной общины соотечественников. «Понаехавшие» всячески старались подчеркнуть, что они «не такие» — и даже пытались свысока поучать местных русских за нежелание «интегрироваться в цивилизованную Европу». Но это не спасло их от неприятностей. Строго говоря, неприязнь местных политиков к «хорошим русским» начала проявляться еще задолго до нынешнего скандала с «Дождем» — в той же Латвии, например, им неоднократно ужесточали условия получения и продления ВНЖ.

В последнее же время всё более явственной стала тенденция к тому, что «хороших» и «плохих» русских в Прибалтике вообще перестали различать. Как откровенно заявил депутат латвийского сейма Александр Кирштейнс, «хорошие русские» должны знать, что русские в странах Балтии даже не меньшинство в смысле конвенции Совета Европы. Латвийское государство не обязано содержать здесь русские школы, как не обязано финансировать индийские или эфиопские школы. <...> Русский язык подавляет здесь всех латышей, вас здесь просто слишком много, так что в общественных местах говорите тихо!»

Расовый фактор
Школа
Фото: РИА Новости/Стрингер

Представители прибалтийских элит обвиняют приезжих россиян в том, что они «не очистились от имперских предрассудков». Так, латышский режиссер Виестурс Кайришс (кстати, дебютировавший в латвийской национальной опере в 1999 году с постановкой «Евгения Онегина» П.И. Чайковского) недавно в интервью еженедельнику SestDiena заявил: «Я встречал многих «хороших русских», которые не стремятся учить латышский. Их отношение к имперскости России не изменилось».

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И так думают не только представители элиты, но и многие люди из народа. Доказательством этого стали комментарии, размещенные под электронной версией статьи издания Latvijas Avize («Латвийская газета»), посвященной ситуации с изгнанием из Латвии телеканала «Дождь». Комментаторы призывали отказаться от деления на «плохих» и «хороших» русских — дескать, все они одинаковые. «Всех русских надо поместить в фильтрационные лагеря, потому что нет времени уточнять, сколько «хороших русских» в ЕС. Похоже, они все готовы воткнуть европейцам нож в спину», — предлагает один из комментаторов. Другой комментатор высказывает опасение, что недавно переехавшие россияне найдут общий язык с русскими, живущими в Латвии с советских времен. «Хорошие русские» и наша пятая колонна живут душа в душу — и готовятся к приходу «Русского мира» в Латвию. Почему наши службы безопасности так пассивны и беспомощны?» — вопрошает читатель. «Есть еще наивные латыши, считающие, что есть «хорошие» и «плохие» русские, что «не все русские такие» и прочая обычная чушь. С основания преступной Российской империи русские были агрессивной нацией завоевателей и преступников, глубочайшая сущность которой состоит в том, чтобы завоевывать и захватывать чужие земли, разорять и грабить их», — подводит итог третий читатель.

«Никаких русских нам здесь не надо»

Сейчас «хорошие русские» демонстрируют полное непонимание положения дел в Латвии, сложившегося в течение последних 30 с лишним лет, когда мейнстримом в стране стал самый радикальный национализм. Латвийский оппозиционный публицист Владимир Линдерман отмечает, что судьба «Дождя» была решена не сейчас, а еще минувшим летом — когда журналистка этого канала Екатерина Котрикадзе сделала «непочтительное» интервью с мэром Риги Мартиньшем Стакисом. В ходе этой беседы она задала вопрос, вызвавший яростное возмущение всех местных националистов — а нужно ли сносить памятники советским солдатам, не способствует ли это расколу в обществе?

Расовый фактор
Дождь
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Линдерман добавляет, что проблема россиян, недавно перебравшихся в эту прибалтийскую республику, заключается в том, что они не владеют латышским языком. «И поэтому не читают посты и твиты на латышском в социальных сетях, не читают самую популярную в Латвии бумажную газету Latvijas Avīze и так далее. Поэтому они не улавливают реального уровня русофобии. И им кажется, что существует какая-то тайная причина их изгнания. <...> Отзыв лицензии у «Дождя» полностью укладывается в официальный политический курс. Смысл которого: дерусификация Латвии. А российско-украинская война — идеальный момент, чтобы дерусификацию осуществить. Журналисты «Дождя», живя в плену мифов, этого не поняли. Им объяснили», — поясняет Линдерман.

С подобным отношением «хорошие русские» столкнулись не только в Латвии, но и в Литве, и в Эстонии. Влиятельный литовский публицист Валатка указывает россиянам, переехавшим в страны Балтии, на то, что они отказываются понимать, что предоставленная им возможность свободно жить и работать там — это «не право, а привилегия». Удивительным образом тезис Валатки почти дословно совпадает с требованиями, изложенными некогда Гитлером в его «25 пунктах», официальной программе нацистской партии.

Расовый фактор
вильнюс
Фото: ТАСС/imago images/Zygimantas Gedvila
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По мнению Валатки, литовцам следует отказаться от своего «желания видеть Россию лучше, чем она есть». В литовской прессе отмечают, что приезжие предпочитают останавливаться в крупных по местным меркам городах — Вильнюсе, Клайпеде, Каунасе, Висагинасе. «В Вильнюсе и Каунасе работают молодежные клубы, вход в которые для русскоязычных закрыт: «Мы не имеем права проверять паспорта, поэтому просто говорим таким гостям, что они нежелательны. Возможно, среди них встречаются украинские беженцы, русские оппозиционеры и белорусские демократы. Но для нас они все — носители языка оккупантов, поэтому двери для таких закрыты», — цитирует местных ксенофобов публицист Антанас Сакалаускас.

Для того чтобы затруднить россиянам получение вида на жительство, литовский МВД ввел новые опросники. Претендент должен детально ответить на вопросы о том, имел ли он или его родственники какое-либо отношение к российским силовым ведомствам, каково его отношение к властям и политике России и т.д.

«Либеральные империалисты»

Театральный режиссер Эгил Херманис, сам, кстати, еще недавно работавший в Москве, советует латышам оставить всякий интерес к судьбе россиян. «Мы должны отбросить свои иллюзии и начать заботиться только о собственной безопасности и своих интересах. Не надо превращать Латвию в русский Гонконг, где либеральные империалисты могут построить свою альтернативную маленькую Россию».

Расовый фактор
аэропорт
Фото: Global Look Press/Xinhua/Edijs Palens
«Сегодня в Латвии приходится бороться за право быть русскими»
Посол РФ в Риге Михаил Ванин — о визовых ограничениях, борьбе с русским языком и сносе советских памятников

По его мнению, единственным исключением могут быть только высококвалифицированные специалисты, доказавшие свою «лояльность» и не страдающие «имперскими комплексами», — таких, по мнению Херманиса, в Латвию можно пускать. Тем самым режиссер предупредил возможные упреки в свой собственный адрес — ведь он принял в свой театр уехавшую из России актрису Чулпан Хаматову. «Сейчас все начнут ставить мне на вид Чулпан Хаматову, но ее случай как раз соответствует этим критериям. Кроме того, я знаю, что с весны с ней лично общались люди из администрации президента Украины (не имею права называть конкретные имена без их ведома), которые воспринимают ее таким же образом», — заявил Херманис.

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