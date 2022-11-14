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«Нынешние политики не понимают, что наносят непоправимый ущерб Латвии»

Депутат сейма республики Алексей Росликов — о сносе советских памятников, языковой дискриминации и перспективах отношений Москвы и Риги
Фото: РИА Новости/стрингер
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В ближайшее время улучшения отношений между Москвой и Ригой ожидать не стоит, так как действующим властям Латвии, которыми руководит Брюссель, это не нужно. Об этом заявил в интервью «Известиям» депутат сейма республики от партии «Стабильность!» Алексей Росликов. По его мнению, борьба с советским прошлым на территории страны также продолжится. При этом он отметил, что разогреваемая латвийской элитой ненависть к русскоговорящим — лишь политика, направленная на удержание и мобилизацию ее электората. Кроме того, парламентарий раскритиковал решения властей, направленные против русского языка, и признал: бездействие политсил, якобы отстаивавших русскую культуру, привело к уничтожению 60% этого наследия.

«Это печальная охота на ведьм»

— В Латвии за последнее время снесли несколько советских памятников, в том числе Освободителям Риги. Кроме того, в Резекне демонтировали памятник «Алеша»...

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— Борьба с историей, борьба с наследием, борьба с благодарностью тем людям, которые ценой своих жизней освободили нас, — это странно. Каким образом это связано с нынешней политической ситуацией в мире? Абстрагируясь от того, чтобы давать оценки какой-либо стране, вот как это связано? Никак. Это печальная охота на ведьм, но такова нынешняя власть в Латвии. Получается достаточно неприятная ситуация. Есть общеевропейский курс, который совпал с тем, что наша нынешняя политическая элита абсолютно бездарна: она не умеет создавать никаких социальных программ, не может приумножить благосостояние народа. И единственное, что они могут на этом фоне дать, это злобу, ненависть, агрессию. Таким образом они пытаются мобилизовать свой электорат и будут это делать, потому что это единственный способ удержать их избирателя.

— Как к этому курсу относится русскоязычное население республики?

— Позитивного здесь нет ничего. Но давайте смотреть откровенно: что люди могут сделать сейчас? Машина принуждения работает очень четко. Комментарии в интернете есть — приехали спецслужбы и поругали, если более острые комментарии — приехали еще и наказали. Выйти сейчас на улицы и заработать огромные штрафы? У нас тут зарплаты €500–600, и штрафы выписывают такие же, а у людей кредиты, дети и жить на что-то надо. Экономическое принуждение дало свой эффект. Люди не воспринимают это с восторгом, но, к сожалению, громко что-то возразить пока не могут.

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Фото: пресс-служба партии «Стабильность!»
Депутат латвийского сейма от партии «Стабильность!» Алексей Росликов

— Какова дальнейшая судьба русского языка в Латвии?

— Это вопрос долголетнего противостояния, эта тенденция четко наблюдается последние 15–20 лет. Бездействие предыдущих партий, которые якобы выступали за защиту русского языка, образования на русском языке, защиту культуры и наследия, привело к тому, что около 60% уже уничтожено, причем безвозвратно. Сейчас языковыми проверками добивают преподавателей, то есть мы потеряем золотой фонд педагогов, тех людей, которые в профессии уже больше 20 лет, тех, кто по базе действительно является носителем русского языка. В итоге мы получим закрытые школы и полную деградацию образования. Языковые проверки, которые сейчас проводятся, угрожают 40% педагогического состава Латвии.

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Но я бы на месте нынешних властей начинал волноваться не за русский, а за латышский язык. Посмотрим на итоги централизованных экзаменов по стране: результаты знания английского языка 80%, а латышского, причем даже в школах, где учатся латышскоговорящие латвийцы, 60%. То есть население, которое считает себя коренным, свой язык уже не учит.

— Наблюдаются ли сейчас какие-то признаки русофобии или ненависти по отношению к русскоговорящим в Латвии?

— Программа ненависти к русскоговорящим латвийцам — это всего лишь политика. По факту в жизни, в экономике, в быту всё выглядит абсолютно иначе. Латышскоговорящие латвийцы не бросаются с кулаками на русскоговорящих. Понятно, что хватает людей, больных на голову, но по большей части всё в порядке. Зато на уровне политики это замечательно всё пропагандируется. Но нынешние политики не понимают, что наносят непоправимый ущерб Латвии. У нас дети уезжают из страны, а у молодежи модным считается общаться на улице на английском.

Нынешние политики не понимают
Юрмала, Латвия

Юрмала, Латвия

Фото: Getty Images/NurPhoto
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— Насколько много тех, кто сейчас уезжает из республики?

— Ни центральное статистическое бюро, ни паспортный стол не дадут эти данные, но, по личным ощущениям, гигантское количество. Молодые семьи, многодетные пачками переезжают в Россию по программе переселения соотечественников. Те люди, кто нас поддерживает, кто был с нами в контакте, сейчас пишут и желают удачи, но уже, к примеру, из Краснодара. Молодые, амбициозные русскоговорящие латвийцы семьями переезжают, причем это ребята высокого уровня: с образованием, с пониманием работы частного бизнеса. То есть экономике той страны, в которую переехали, они принесут огромную пользу.

«Есть курс на абсолютно самоубийственные действия»

— Рига планирует пересмотреть соглашение с РФ о совместной эксплуатации нефтепроводов, проходящих по территории Латвии. Таким образом она хочет получить возможность национализировать или конфисковать часть «Дружбы». Насколько велика вероятность того, что власти республики пойдут на такой шаг?

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— У нас пока доминирующую часть правительства составляют люди, абсолютно незнакомые с жизнью на земле, для которых международное право существует только тогда, когда оно выгодно им. Так что они без проблем сделают это и даже глазом не моргнут. Если мы говорим, к примеру, об электроэнергии, мы закупаем ее через биржу Nord Pool в девять раз дороже. А когда предлагаешь нехватку электричества докупать в соседних странах, таких как Беларусь, нам говорят: нельзя, враги. На данный момент нынешним политикам плевать на то, сколько платит народ, что у него есть, а чего нет. Поэтому они будут делать абсолютно всё необходимое, чтобы Брюссель похлопал и погладил их. Здесь никогда не будет размышлений из категорий «как наши люди?», «как они с этим справятся?». Есть курс на абсолютно самоубийственные действия, и он будет продолжаться.

— Есть ли шанс на восстановление двустороннего диалога между Москвой и Ригой?

— Я прекрасно понимаю, что завтра у нас не будет в соседях ни Франции, ни Италии, ни Германии. У нас в соседях Белоруссия, Россия, Литва, Эстония, Польша, так что мы должны работать в этом кругу. Но нашим нынешним политикам бонус сыпется, если они пропагандируют вражду и ненависть, так что они будут продолжать. Сейчас появился законопроект, запрещающий создавать группы сотрудничества между нашим парламентом и госинститутами РФ и Белоруссии. То есть власти интересуют не вопросы электричества, за которое люди не могут заплатить, не продукты, которые дорожают на глазах, а запрет рабочих групп с Россией. И будет только хуже, но в этой ситуации люди начинают смотреть немножко иначе на то, что происходит в стране, и менять свои политические принципы, симпатии.

Нынешние политики не понимают
магазин
Фото: ТАСС/EPA/Valda Kalnina
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— А насколько вероятен разрыв двустороннего диалога и как это может отразиться на проживающих в республике россиянах?

— Нынешними политиками руководят из Брюсселя, если там скажут разорвать, они разорвут. Если там скажут выключить свет во всех квартирах и домах Латвии, они выключат. Такое ощущение, что они сами не знают, что будут завтра делать. Они только исполнители.

Мы организовали центры поддержки для тех, кто здесь на ВНЖ с российскими паспортами. В Латвии таких больше 28 тыс. человек, согласно той информации, которая есть у меня. Но понятно, что ничего хорошего не будет. Я с ужасом думаю о той дате, когда тут кого-нибудь начнут принудительно высылать. Такие случаи в середине года уже были, когда людей вытаскивали из кроватей и отвозили на границу, непонятно почему.

«В ближайшее время стоит ожидать новых заборов»

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— Латвия — одна из стран, которая ввела наибольшее количество санкций против РФ и российских граждан. Планирует ли Рига в ближайшем будущем какие-то новые ограничения?

— Такие вещи будут всегда появляться внезапно и протаскиваться чрезвычайно быстро, залежаться они не успеют. На данный момент ничего на столе не лежит и не ждет. Однако в том, что что-то может появиться в любой момент, даже не сомневаюсь.

— Есть ли шанс, что Латвия все-таки снимет часть санкций?

— А зачем это ей? Ригу это абсолютно не интересует, так что я не верю, что такое может произойти. Послаблений не будет абсолютно никаких. Только если вдруг в Европе увидят в этом необходимость. Нынешняя политическая элита абсолютно зависима, никаких решений она сама не принимает, разве что какие-то мелкие.

Нынешние политики не понимают
забор
Фото: ТАСС/EPA/Valda Kalnina

— 2 ноября Польша начала возводить заграждение из колючей проволоки на границе с Россией. Еще в 2019 году Латвия построила аналогичный забор протяженностью 93 км. Продолжится ли его возведение?

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— Министерство внутренних дел уже давно это планирует, но у них там постоянно какие-то сложности. Дело не в том, что они специально стараются затянуть принятие решения, чтобы не портить отношения с РФ. Там, как всегда, коррупционная составляющая, ведь с каждого метра проволоки надо что-то поиметь. Они уже в процессе, просто не могут организоваться. В ближайшее время стоит ожидать новых заборов.

— В Латвии идет формирование правительства, однако процесс застопорился... Получится ли это у премьер-министра республики Кришьяниса Кариньша?

— Надеюсь, что если старому премьеру удастся сформировать новый старый кабинет министров, то выдержит он не больше полугода-года, после чего развалится. И тогда появится возможность создать нормальное правительство, которое в первую очередь будет думать о людях, о нормальных дружественных отношениях с соседями. Тем более с теми, от которых мы зависим экономически. Так что я рассчитываю, что даже если сейчас что-то получится у этого премьер-министра, то через полгода будет возможность его сместить. И там уже можно смело всё заново строить. Тогда стоит ожидать восстановления здравого смысла. Восстановим в правительстве здравый смысл — восстановим независимость Латвии от Брюсселя. Сколько мы можем сидеть и ждать СМС о том, что нам делать завтра.

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