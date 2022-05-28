До чужого добра: прибалты претендуют на арестованные счета России

Власти Латвии собираются претендовать хотя бы на часть арестованных за рубежом средств России. Получить эти средства Рига хочет в качестве «компенсации за советскую оккупацию». При этом, судя по всему, требования на арестованные российские средства все три страны Балтии будут озвучивать совместно — так как «пострадавшими» в равной степени считают себя также Литва и Эстония. Подробности — в материале «Известий».

Рижская бухгалтерия

В Минюсте Латвии заявили, что оценивают вероятность создания специального закона о «возмещении вреда, нанесенного оккупацией». Глава ведомства Янис Борданс в интервью порталу для латышских соотечественников за рубежом latviesi.com напомнил, что уже в течение многих лет при правительстве Латвии действует специальная «комиссия по подсчету убытков от оккупации». Теперь же, по мнению министра, настал подходящий момент для реализации давних замыслов. Для этого надо выставить претензии на часть замороженных российских активов. Осталось лишь доказать свои права Вашингтону и Брюсселю.

Отметим, что, хотя упомянутая Бордансом комиссия существует уже очень давно (ее создали еще в 2005 году), она до сих пор не назвала точную величину суммы, которую Латвия могла бы попытаться взыскать с России. В декабре прошлого года Янис Борданс сообщил, что 2022-й в работе комиссии будет «решающим», на что выделено из госбюджета €100 тыс. На эти деньги члены комиссии должны завершить свой труд по «окончательному подсчету убытков», дабы Латвия могла «подготовить обоснование для выдвижения международных требований». В свою очередь, доктор исторических наук Гатис Круминьш (ректор Видземской высшей школы), давно уже занимающийся изучением этой темы, сообщил, что «советская оккупация» нанесла республике ущерб, который составляет €300 млрд.

До чужого добра Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch

Министерство иностранных дел, уже не первый год исследующее вопрос, заявило, что видит три возможных варианта, как компенсировать «потери». Первый — это прямая договоренность между странами. Но, по мнению главы МИДа Эдгара Ринкевича, Россия на это не согласится. Второй вариант — обратиться в международный суд ООН в Гааге, третий — в Генеральную Ассамблею ООН. И вот теперь Янис Борданс предложил четвертый — наложить руку на средства России, арестованные в последнее время за рубежом.

Впрочем, к предложению Борданса со скепсисом отнеслись даже в самой Латвии. «Версия, конечно, интересная, но больше напоминает предвыборный популизм. Если и произойдет конфискация российских активов за рубежом, включая активы юридических и физических лиц, попавших под санкции, то, во-первых, такие решения должно быть подтверждены судебными органами. А во-вторых — какая связь между сегодняшними российскими активами и советским периодом?» — задается вопросом журналист латвийской газеты «Сегодня» Эдуард Эльдаров.

Литовские пионеры

Латвия в своих требованиях не одинока. Еще 4 июня 1991 года появилось постановление Верховного Совета Литвы «О возмещении ущерба, причиненного Литовской Республике и ее жителям СССР в 1940–1990 гг.». С этой целью республиканскому правительству поручали сформировать делегацию для переговоров с руководством СССР о «компенсации». Примечательно, что в тот момент данные требования были обращены к Советскому Союзу в целом, а не к одной только РСФСР. Однако после распада СССР они стали адресоваться уже только России.

В текст договора «Об основах межгосударственных отношений между РСФСР и Литовской Республикой» от 29 июля 1991 года литовской делегации удалось протащить упоминание об «аннексии» Литвы. В преамбуле говорилось, что «устранение Союзом ССР нарушающих суверенитет Литвы последствий аннексии 1940 года создаст дополнительные условия доверия». Третьим шагом литовских властей явилось вынесение вопроса о компенсации на референдум, состоявшийся 14 июня 1992 года. И 90,67% тех, кто принял участие в голосовании (68% от всех зарегистрированных избирателей) поддержали эту идею.

В 1996 году правительство Литвы приняло постановление № 242, где была утверждена программа работ «по установлению ущерба, причиненного Литовской Республике в 1940–1991 годах бывшим СССР и в 1991–1993 годах — армией Российской Федерации». А 13 июня 2000 года Сейм Литвы принял закон «О возмещении ущерба, причиненного оккупацией СССР». К тому моменту в прессе упоминалась цифра в €20 млрд — именно в такую сумму комиссия оценила «ущерб». Но после этого спекуляции на данную тему почти утихли — на долгое время.

До чужого добра Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

В сентябре 2018 года вильнюсский Центр изучения геноцида и сопротивления выступил с заявлением, что в одном только 1948 году из Литвы в Москву перевели более 1,5 млрд рублей. Деньги из Литвы советские власти якобы использовали на финансирование лесохозяйственной, бумажной, пищевой, мясоперерабатывающей, рыбоперерабатывающей, текстильной промышленности СССР, геологической отрасли и различных министерств.

В ответ на подобные притязания тогдашний посол РФ в Литве Александр Удальцов сказал, что это Москва сама могла бы потребовать с Вильнюса $72 млрд, некогда вложенные в республику в качестве инвестиций. Дипломат напомнил, что на момент вхождения в состав СССР Литва была аграрной страной с небольшим социально-экономическим потенциалом, фактически уничтоженным в годы войны. А в советские годы в республике были созданы химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, построены крупные предприятия. По мнению Удальцова, постановка вопроса литовской стороной о компенсации «неправомерна и даже абсурдна». В ответ бывший глава Литвы Витаутас Ландсбергис не нашел ничего лучшего, как публично оскорбить дипломата.

Эстонская решительность

Своя комиссия по подсчету «убытков» несколько лет назад появилась и в Эстонии. Ее создание лоббировал влиятельный политик Урмас Рейнсалу, в то время возглавлявший министерство юстиции, а позже и МИД. Члены комиссии высчитали, что «общий ущерб» от «советской оккупации» составляет 92 млрд рублей (€1,2 млрд). 20 млрд рублей насчитали за «загрязнение поверхностных вод с 1950 по 1990 год», 60 млрд — «за загрязнение грунтовых вод», а еще 3 млрд причитаются за «разрушение сельского хозяйства».

Справедливости ради, в Эстонии тогда к этим выкладкам отнеслись со скепсисом даже многие правящие политики. В ноябре 2015 года Рейнсалу, возглавлявший на тот момент минюст, подписал со своими коллегами, министрами юстиции Латвии и Литвы Дзинтарсом Расначсом и Юозасом Бернатонисом, меморандум о необходимости разработать единую методику «оценки ущерба», после чего предъявить России требование о компенсации. Но тогдашний глава правительства Эстонии Таави Рыйвас заявил, что не понимает, что может получить его страна от этого меморандума, и добавил, что министр юстиции создает ненужный внешнеполитический шум.

До чужого добра Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Рыйвас тогда заявил, что Эстония не будет требовать никаких компенсаций, посокльку страна должна двигаться дальше. Аналогичную точку зрения высказала и Марина Кальюранд, занимавшая в правительстве Рыйваса пост министра иностранных дел.

Рейнсалу, однако, и не думал униматься — тем более что он, в отличие от Рыйваса и Кальюранд, попал в состав и следующего кабинета министров. Тогда пришлось выступить преемнику Марины Кальюранд в кресле главы МИДа Свену Миксеру. В 2016 году он сказал: «Эстонское государство не имеет намерения представлять требования о возмещении ущерба от оккупации России. Скорее всего, здесь будет продолжаться преемственность в том, что это инициатива министра юстиции. Так что я считаю, что позиция правительства в целом такая же, как и год назад». Тем не менее идея о «компенсации» постепенно набирала в Эстонии сторонников.