Сейм себе режиссер: зачем Литва признала РФ «террористическим государством»

Сейм Литвы 10 мая принял резолюцию о признании России «террористическим государством» из-за операции на Украине. В литовском парламенте призывают создать международный трибунал и лишить высшие должностные лица РФ неприкосновенности. При этом в Совфеде «Известиям» заявили, что подобное решение вряд ли приведет к разрыву дипотношений Москвы и Вильнюса, однако МИД РФ подготовит ответные меры. В Госдуме, в свою очередь, считают, что действия Литвы способны углубить кризис в экономических отношениях между странами. Стоит отметить, что произведены они были на фоне принятия США очередных санкций против России. В то же время ЕС пока так и не смог согласовать шестой пакет ограничений из-за расхождения позиций стран объединения по энергоресурсам.

Страх и ненависть

Празднование 9 мая в Прибалтике прошло неспокойно. В Вильнюсе попросили граждан не посещать захоронения советских воинов, а в Риге с помощью трактора убрали возложенные к памятнику Освободителям цветы. Вскоре власти одной из стран приняли новое антироссийское решение. 10 мая сейм Литвы одобрил резолюцию о признании РФ «государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм» из-за проведения военной операции на Украине.

Сейм себе режиссер Работники возлагают цветы к подножию огороженного советского памятника Победы в Риге Фото: Global Look Press/Alexander Welscher

Также литовский парламент призвал международное сообщество создать некий специальный уголовный трибунал, который должен расследовать действия России на территории Украины и иметь полномочия выдавать международные ордера на арест. При этом неприкосновенность с высших должностных лиц, по мнению литовских политиков, нужно снять.

Ранее Верховная рада Украины обратилась к конгрессу США с просьбой признать Россию «государством — спонсором терроризма». Вскоре госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что в Вашингтоне рассматривают этот вопрос.

Справка «Известий» Понижение дипотношений с прибалтийским государством началось еще в апреле. Вильнюс выслал посла России и отозвал посла в Москве. Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал решение Литвы недальновидным. Также Латвия и Литва объявили о закрытии генконсульств России в Даугавпилсе, Лиепае и Клайпеде. В Эстонии приняли решение о закрытии российского консульства в Нарве и консульского отдела в Тарту.

Сейм себе режиссер Сейм Республики Литва Фото: commons.wikimedia.org/Saeima

Не имеет силы

В Совфеде решению Литвы не удивились. Как заявил «Известиям» член комитета СФ по международным отношениям Сергей Цеков, риторика Вильнюса предполагала подобную резолюцию. Ранее Литву уже внесли в список недружественных стран. Но пока, по словам политика, российские власти не рассматривают вариант разрыва дипотношений. Однако в МИД РФ проанализируют возможные ответные меры, уверен он.

— ЕС, в который входит Литва, выпил всю кровь из других стран. Его нынешнее могущество основано на горе миллионов людей из менее развитых стран. Что касается терроризма, пусть Вильнюс посмотрит на НАТО. Эта организация развязала множество войн, — сказал сенатор.

При этом источник «Известий» в российском парламенте подчеркнул, что литовская резолюция не имеет юридической силы и не приведет к каким-либо последствиям. Основная цель документа, по словам собеседника редакции, — дальнейшее ухудшение отношений Москвы и Вильнюса.

В Москве рассмотрят, какие, например, экономические ограничения можно ввести, сообщил «Известиям» первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин. Однако полный разрыв торговых отношений за этим вряд ли последует.

Сейм себе режиссер Солдаты многонациональной боевой группы расширенного передового присутствия НАТО на базе в Литве Фото: Global Look Press/Bernd von Jutrczenka

— Последствия этого решения могут быть разными. Не считаю, что произошло что-то из ряда вон выходящее, учитывая «последовательную русофобию». Никаких сомнений по поводу их дружелюбия к нам не было ни до, ни во время спецоперации на Украине, — заявил депутат.

Накануне США ввели новые ограничения против России. 8 мая американский Минфин сообщил, что под санкции попали 33 россиянина и 22 российских юрлица, в том числе топ-менеджеры Сбербанка, Газпромбанка и Московского индустриального банка. Также Вашингтон внес в список Первый канал, «Россию 1» и НТВ — теперь американским компаниям запрещается предоставлять этим телеканалам оборудование и размещать у них рекламу. При этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась назвать условия отмены рестрикций. Для прекращения действия ограничений, по ее словам, потребуется начать переговоры, однако говорить о них еще рано.

В ЕС тоже не забывают про заявленную цель «нанести максимальный урон Кремлю». Однако шестой пакет санкций пока стоит на паузе. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, среди прочего в него входят поэтапный запрет на импорт российской нефти и отключение от SWIFT ряда крупных банков. По данным СМИ, введению санкций ставит палки в колеса Венгрия. Одна из основных причин — зависимость Будапешта от поставок российской нефти. Несмотря на разногласия, официальный представитель ЕК Эрик Мамер уверен, что новые ограничения удастся согласовать. Однако, как заявил в интервью «Известиям» депутат Европарламента от Словакии Милан Угрик, пока Евросоюз не готов к нефтяному и газовому эмбарго РФ.