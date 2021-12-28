Чемодан с собой возьмите: в Латвии решили следить за «чистотой нации»

Власти Латвии решили окончательно отменить действовавшую в стране с 2010 года программу выдачи видов на жительство (ВНЖ) в обмен на инвестиции в недвижимость. Эту программу постоянно критиковали за то, что она мешает прийти к идеалу «латышской Латвии», «размывает национальный состав населения государства», и, соответственно ужесточали ее условия. Теперь же усилиями нынешней правящей коалиции программа доживает последние дни. Подробности — в материале «Известий».

Удачная идея

Еще в марте 2021 года премьер-министр Кришьянис Кариньш говорил, что Латвии нужно прекратить предоставлять временные ВНЖ за вложения в недвижимость. С его точки зрения, иностранные инвестиции, связанные с такого рода вложениями, непродуктивны . По данным министерства внутренних дел Латвии, с июля 2010 года по декабрь 2020 года по этой программе было выдано 19 тыс. видов на жительство. 186 инвесторам было отказано в выдаче документа, 1672 ВНЖ аннулировано. За 10 лет инвестиции, связанные с получением вида на жительство нерезидентами, составили €1,55 млрд. На начало нынешнего года в Латвии находилось свыше 7440 инвесторов и членов их семей с действующими ВНЖ.

Программа появилась в июле 2010 года — идею выдвинул и всячески продвигал на политическом уровне тогдашний вице-мэр Риги, экс-вице-премьер Латвии Айнар Шлесерс. Тогда экономика страны находилась в очень тяжелом положении, так как по Латвии очень сильно ударил мировой кризис 2008 года. Шлесерс предложил зарабатывать на иностранцах, желающих получить право постоянного проживания на территории ЕС. Для этого необходимо было приобрести в Риге или других крупных городах хотя бы один объект недвижимости, общая сумма сделок по которому составляла не менее 100 тыс. тогдашних латов (около €142 тыс.). При инвестициях в недвижимость в малых населенных пунктах необходимая сумма снижалась до 50 тыс. латов.

Воспользоваться новым законом пожелали многие. В докладе МВД Латвии, представленном правительству 23 сентября 2014 года, указывалось, что за четыре года ВНЖ в рамках программы запросили 12 427 человек — в том числе 5267 инвесторов и 7160 членов их семей. Всего было выдано 11 754 ВНЖ — в основном россиянам. Это принесло в экономику Латвии с 1 июля 2010 года по 1 июля 2014 года €1,017 млрд. Особенно много осело тогда в Латвии россиян — это были и звезды шоу-бизнеса, и представители деловых кругов, желавшие обзавестись на всякий случай «запасным аэродромом», а также придерживавшиеся либеральных взглядов и жаждавшие оказаться в «свободной Европе» работники «свободных профессий». Последние, чтобы выразить свою лояльность Латвии, даже зарегистрировали общественную организацию под названием «Новые латыши».

Но в 2011 году в Латвии произошла серьезная смена приоритетов. Прежние правящие партии, ставившие во главу угла обогащение и экономическое развитие, ушли из власти — электорат разочаровало то, что они не сумели должным образом справиться с ударом кризиса. А новая коалиция сделала ставку на «национальный патриотизм» и на идеал «латышской Латвии». В ее составе оказались и немалый вес приобрели радикальные националисты, ополчившиеся на практику «торговли родиной». Лидер Национального блока Райвис Дзинтарс жаловался: «Все новые охотники за собственностью из России, Китая и других стран продолжают дело оккупации — подавление латышской Латвии своими языками и культурами».

Программу ужесточают

Идеалы «патриотизма» в итоге перевесили практические соображения — хотя сторонники программы ВНЖ указывали, что приезжие своими вкладами вновь оживили «убитую» кризисом строительную отрасль Латвии, а в государственный бюджет в виде пошлин и налога на добавленную стоимость поступило €111 млн. Только в 2013 году зарубежные инвесторы внесли в бюджеты самоуправлений €633 тыс. (в виде налога на недвижимость), а предприятия нерезидентов уплатили налоги на сумму €157 млн.

Тем не менее программу ужесточили — и с сентября 2014 года претенденты на латвийский ВНЖ должны были или приобрести в стране недвижимость стоимостью от €250 тыс. и сделать разовый «подарок» госбюджету в размере 5% от стоимости объекта. Или положить не менее €280 тыс. на депозит в банке либо купить его долговые бумаги на ту же сумму, сделав также взнос в бюджет в размере €25 тыс. Также разрешалось инвестировать в основной капитал латвийского предприятия от €35 тыс. до €150 тыс. в зависимости от числа работников. Стоит заметить, что эти траты были уже сопоставимы с теми, что требовались тогда для получения ВНЖ в таких странах, как Мальта и Греция.

Чемодан с собой возьмите Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В апреле 2016 года сейм Латвии утвердил поправки к закону об иммиграции, устанавливавшие уплату пошлины в размере €5 тыс. при продлении пятилетнего срока пребывания в стране. После этого российские эмигранты обратились с письмом к президенту страны Раймонду Вейонису — с просьбой не принимать данных поправок. И Вейонис вернул законопроект в парламент на доработку — в итоге было решено, что пошлина будет вноситься лишь при повторном продлении срока действия вида на жительство.

Ужесточение программы было связано с тем, что «старые» латыши отнеслись к «новым латышам» с настороженностью. Депутат сейма от Национального блока Эдвин Шноре негодовал: «Они и не скрывают, зачем сюда приехали: здесь всё по-русски, школы русские, на улицах говорят по-русски, врачи говорят по-русски, кино по-русски, газеты русские, телевидение русское, журналы русские, всё у них тут русское. (...) Латышский язык они особо учить не хотят».

Эдвин Шноре не скрывал, что будет вместе со своими единомышленниками по партии добиваться отъезда «понаехавших» россиян. «Да, это и есть наша цель. Я в этом заинтересован», — откровенничал националист. Подобную точку зрения выражали и многие другие латышские политики.

Языковое безумие

Весной 2018 года в Латвии заявили о создании «Ассоциации развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов». Инициатором этого дела выступил некто Димитрий Саввин, житель Санкт-Петербурга, называющий себя национал-демократом и монархистом-старообрядцем. После того как Саввиным заинтересовались правоохранительные органы (в связи с его публичными высказываниями, подвергавшими сомнению территориальную целостность России), он спешно переехал в Латвию. Эту страну он выбрал неслучайно, поскольку еще с 2012-го начал сотрудничать с латышскими националистами. В 2016-м Саввин получил в Латвии статус политического беженца.

Беглый «демократ-монархист» нередко беседует с латышскими газетами, обличая «кремлевскую пропаганду», рассказывающую о притеснениях русских в Прибалтике — между тем как, по его мнению, никакого угнетения нет. Димитрий Саввин поведал, что цель организации — «объединить лояльных к Латвии русских и поддержать гражданское общество в России». В качестве же своих противников он обозначил политиков русской общины Латвии — таких как Татьяна Жданок или Александр Гапоненко, боровшихся за сохранение в местных школах русскоязычного преподавания и за упразднение в стране института «неграждан».

Чемодан с собой возьмите Фото: РИА Новости/Сергей Мелконов

Оппозиционный русский журналист из Латвии Юрий Алексеев сказал «Известиям», что на определенном этапе персонажи наподобие Саввина были полезны местным властям. «От [иммигрантов из России] требовалось показать, что в Прибалтике есть не только русские, оставшиеся здесь после распада Советского Союза, но и другие, «правильные», как бы европейцы. Ведь по меркам ЕС, США, НАТО среди местных русских «правильных» очень мало. Вот из приезжих и пытались слепить диаспору толерантных, сознательных, европейских русских, поддерживающих гей-парады и НАТО...» — подчеркивает Алексеев.

Впрочем, никакого развития инициатива по созданию организации «правильных» русских не получила. Напротив, в дальнейшем со стороны приезжих стали всё чаще раздаваться жалобы на притеснения. Немалый резонанс, в частности, вызвал случай, имевший место осенью 2019 года — когда переехавший в Латвию экс-москвич Кирилл Иванов объявил голодовку в знак протеста против действий латвийских чиновников, отказывавшихся продлить вид на жительство его теще. От пожилой женщины требовали предварительно сдать экзамен по латышскому языку — чего она, страдая деменцией, сделать не могла.

И деньги ваши заберите

С начала нынешнего года началась подготовка к окончательной отмене практики выдачи ВНЖ в обмен на покупку недвижимости. В декабре сейм Латвии поддержал в первом чтении новый законопроект об иммиграции — и, как предсказывают специалисты, ничто не помешает принять его окончательно. В новой редакции закона планируется исключить нормы, которые предусматривали предоставление ВНЖ в Латвии иностранцам, приобретавшим недвижимость, беспроцентные государственные ценные бумаги либо вкладывавшим средства в субординированный капитал кредитного учреждения.

Это, правда, не означает, что Латвия полностью отказывается от программы ВНЖ. У иностранцев сохранится возможность получить временный вид на жительство, вложив средства в основной капитал предприятия. В свою очередь, те иностранцы, которые уже получили ВНЖ в Латвии, смогут сохранить за собой возможность претендовать на продление временного вида на жительство. Однако поскольку большинство приезжих предпочитали вкладываться именно в недвижимость, на программе, можно сказать, поставлен крест.