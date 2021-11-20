В Латвии раскрыли детали военных учений Winter Shield 2021

Военные учения с участием боевой группы НАТО, находящейся в Латвии, а также вооруженных сил Латвии и Литвы Winter Shield 2021 пройдут с 22 ноября по 4 декабря на полигоне Адажи под Ригой. Об этом в субботу, 20 ноября, сообщило минобороны Латвии на своем сайте.

«Цель учений — оценка и развитие потенциала подразделений вооруженных сил в области планирования и проведения операций, а также улучшения взаимодействия различных родов войск. Задача учений состоит в отработке навыков по преодолению рек и минных полей, эвакуации пострадавших, выполнению различных маневров, координации огня с разных огневых позиций и поддержки с воздуха», — сказано в пресс-релизе минобороны страны.

Уточняется, что Рига привлечет к маневрам национальную гвардию страны, а также латвийские пехотные подразделения.

В учениях будет задействована боевая группа расширенного присутствия НАТО, которая расквартирована в Латвии, а также военнослужащие американского командования вооруженных сил в Европе.

«Многонациональную боевую группу в Латвии возглавляет Канада, в нее входят более 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые в ротационном порядке выполняют служебные обязанности в Латвии», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее, 15 ноября, флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney покинул черноморский регион после завершения операции и начал переход в Средиземное море. Корреспонденту «Известий» удалось вплотную подлететь к кораблю на вертолете и заснять этот момент.

На записи видно, как корабль направляется к проливам в юго-западной части Черного моря.

13 ноября Mount Whitney в составе группы судов США принял участие в учениях PASSEX совместно с военно-морскими силами Румынии, Турции и Украины.

Всего в тренировке были задействованы семь кораблей, два из которых от украинских ВМС — патрульный катер «Славянск» и десантный корабль «Юрий Олефиренко», сообщили в минобороны Украины.

13 ноября министр обороны США Ллойд Остин указал, что учения ВМС Румынии, США, Турции и Украины в Черном море — один из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но, по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».