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Путин назвал учения США в Черном море вызовом для РФ

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Незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Об этом в субботу, 13 ноября, заявил президент России Владимир Путин в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин».

«Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные, вот я хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но используется в ходе этих учений и авиация, в том числе и стратегическая авиация. Это серьезный вызов для нас», — сказал президент РФ.

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При этом он добавил, что у Минобороны было предложение тоже «провести в этой же акватории свои незапланированные учения», но по мнению президента, это нецелесообразно и «нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там».

11 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что учения НАТО в регионе являются предметом обеспокоенности Владимира Путина. Он также сообщил, что существуют постоянные оперативные контакты между военными по деэскалации обстановки.

В свою очередь в Министерстве обороны РФ назвали агрессивными действия Соединенных Штатов в Черном море. В ведомстве указали на высокую интенсивность маневров американцев, а также отметили, что эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Она подчеркнула, что на полуострове развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор Вооруженным силам как США, так и их союзников.

9 ноября Минобороны РФ обнаружило над Черным морем самолет разведки наземных целей и управления нанесением ударов ВВС США. Лайнер приблизился к границам РФ на 35 км. В тот же день в российском военном ведомстве сообщили, что действия США связаны с изучением возможного театра военных действий при подготовке Украиной силового решения в Донбассе.

30 октября штабы шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В настоящий момент в Черном море находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney.

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