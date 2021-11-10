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Флаг у ворот: зачем НАТО стягивает войска в Черноморский регион

В Минобороны России считают, что США создают многонациональную вооруженную группировку у границ России
Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер
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Флаг у ворот: зачем НАТО стягивает войска в Черноморский регион
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2021-11-09 20:38:46
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В Черноморском регионе НАТО проводит изучение возможного театра военных действий, а Киев готовится к силовому решению проблемы Донбасса, заявило 9 ноября Минобороны РФ. В Черное море уже вошли американские корабли во главе с Mount Whitney. Это штабной корабль, необходимый для координации действий на море, суше и в воздухе. Также в Болгарию и Румынию были переброшены F-15E Strike Eagle. На фоне маневров министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что на этой неделе Киев и Вашингтон пошлют «четкий сигнал» Москве. Эксперты отмечают, что США своими сверхагрессивными действиями подталкивают Киев к развязыванию гражданской войны на юго-востоке Украины.

Антироссийский плацдарм

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Министерство обороны России заявило, что США создают многонациональную группировку вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Сейчас американские корабли прибыли в Черное море для участия в учениях. По данным военного ведомства, помимо ВМС США в маневрах будут задействованы силы тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингенты вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Такие действия свидетельствуют об изучении предполагаемого театра военных действий в случае подготовки Киевом силового решения на юго-востоке, отметили в военном ведомстве. Там подчеркнули, что действия ВМС США в Черном море — это дестабилизирующий фактор, а одна из целей — военное освоение территории Украины.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, в настоящее время силы и средства Южного военного округа и Черноморского флота следят за учениями НАТО в Черном море. Также российские ВС готовы к немедленной реакции на любые провокации.

8 ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба накалил обстановку, заявив, что на этой неделе Киев и Вашингтон пошлют Москве «четкий сигнал» о недопустимости «расширения агрессии».

Флаг у ворот
Последствия обстрела в Донецке

Последствия обстрела в Донецке, 21 октября 2021 года

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

США с помощью манипуляций слабостями президента Владимира Зеленского подталкивают Украину к широкомасштабной гражданской войне на юго-востоке страны, считают в Госдуме.

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Все действия США направлены на то, чтобы сподвигнуть Украину на провокационные действия, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. — Они будут смотреть, как люди одной национальности и одной крови будут уничтожать друг друга. Для США нужно, чтобы на территории другого государства проходили конфликты и отвлекали от тех проблем, которые есть в самих Штатах.

Политолог Максим Жаров предположил, что Украина используется внешними силами как антироссийский плацдарм.

— Внутренняя ситуация на Украине сейчас такая, что Зеленскому очень скоро придется выбирать между военной операцией в Донбассе и досрочной отставкой с поста президента, — считает эксперт. — Это антироссийское раскачивание ситуации, которое мы наблюдаем сейчас, приведет к тому, что если американским командованием будет принято решение возобновить военные действия, то будет организована провокация.

НАТО как минимум разворачивает и усиливает свою группировку в Черноморском регионе на постоянной основе, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

В ней будут участвовать корабли и силы разных стран, — полагает он. — И регион уже сейчас можно рассматривать как вероятный театр военных действий. Штабной корабль Mount Whitney известен своими посещениями горячих точек. Он был у берегов Ирака и Ливии. Посещал Черное море в 2008 году, когда разгорелась война в Южной Осетии. Приплывал к нашим берегам и в 2014 году — после присоединения Крыма к России.

Владислав Шурыгин напомнил, что это плавучий штаб, на борту которого стоит оборудование, позволяющее управлять всей номенклатурой систем вооружения стран НАТО. Он используется для анализа данных и координации действий разнородных сил — морских, наземных и воздушных.

Флаг у ворот
Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney

Флагманский корабль шестого флота ВМС США Mount Whitney в грузинском порту Батуми, 8 ноября 2021 года

Фото: РИА Новости/Sputnik/Стрингер

Группировка НАТО

Ситуация в Донбассе обострилась в конце октября — тогда были зафиксированы бои на границе соприкосновения. Генштаб Вооруженных сил Украины 26 октября заявил о первом применении дрона Bayraktar турецкого производства. С 30 октября по 4 ноября в Черное море вошли три американских корабля — командно-штабной Mount Whitney, эсминец Porter и танкер John Lenthall.

Сейчас эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney находятся в грузинском порту Батуми, а танкер John Lenthall — в юго-западной части Черного моря.

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После входа в Черное море Mount Whitney и Porter уже провели учения с фрегатами «Горди» ВМС Болгарии и фрегатом Yavuz ВМС Турции. На них отрабатывались маневрирование судами, работа связи, а также ряд других компонентов.

Также были серьезно усилены воздушные силы НАТО в Черноморском регионе. Минобороны РФ сообщало, что 6 ноября над акваторией были выполнены полеты двух стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США. Эти самолеты пролетели всего в 100 км от государственной границы России.

«Известия» уже писали, что на авиабазы Graf Ignatievo в Болгарии и Borcea в Румынии прибыли F-15E Strike Eagle, а также самолет-заправщик.

Истребитель-бомбардировщик F-15E Strike Eagle используется для воздушного патрулирования и обеспечения прикрытия сухопутных войск, нанося удары по наземным целям. Известно, что на учениях НАТО их использовали в качестве носителей ядерного оружия.

Флаг у ворот
Морская фаза учений Sea Breeze-2021

Морская фаза учений Sea Breeze — 2021

Фото: РИА Новости/Игорь Маслов
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Лето и осень — время проведений военных учений на Украине. С 1997 года в акватории Черного моря и прибрежных районах проводятся международные учения Sea Breeze. Совместные маневры ВСУ, НАТО и других союзников United Efforts прошли в сентябре. Международные Cossack mace 2021 состоялись в июле этого года на базе учебного центра «Широкий Лан».

Кроме того, с 2019 года проходят маневры под названием Warrior Watcher. Уже в четвертый раз в устье Дуная состоялись украино-румынские учения Riverine. Еще есть Three Swords — в них участвуют Литва, Польша, Украина и США.

Также известно, что после польско-украинских учений сил спецопераций Silver Saber, проходивших в этом году в Житомирской области, наблюдатели Североатлантического альянса отметили низкую подготовку украинских военнослужащих.

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