Прицельная данность: почему ускоряется модернизация российской армии

Уровень оснащения ВМФ РФ современным вооружением к 2027 году превысит 70%. Сейчас в России продолжается активная модернизация воздушно-космических сил. Об этом стало известно по итогам совещания с представителями Минобороны и ОПК, которое Владимир Путин провел 1 ноября. Президент также отметил, что Москва не может не реагировать на попытки «некоторых зарубежных коллег» нарушить стратегический паритет и обратил внимание на активность американского флота в Черном море. Кроме того, даже в ходе этого совещания глава РФ затронул тему борьбы с коронавирусом, вновь напомнив о важности вакцинации. Именно прививка, подчеркнул он, помогает защитить людей от фатальных последствий после заражения вирусом.

Сохранить паритет

В Сочи стартовала очередная серия совещаний, которые президент регулярно проводит с руководством Минобороны и предприятий оборонно-промышленного комплекса. На повестке первой встречи оказались, прежде всего, вопросы развития ВКС и ВМФ. По словам Владимира Путина, именно от боеготовности и технической оснащенности воздушно-космических сил напрямую зависит надежная защита страны и поддержание стратегического паритета.

При этом некоторые государства, по мнению главы РФ, не оставляют попыток «сломать» этот паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ.

— Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать, — заявил президент, намекая, по всей видимости, на действия США и их союзников.

Глава РФ привел в пример шаги, которые осуществляют Североатлантический альянс и Соединенные штаты. По его словам, совершенствования системы ВКС РФ требует общая военно-политическая обстановка, в том числе — растущая интенсивность полетов авиации НАТО вблизи российских границ и появление в акватории Балтийского и Черного морей кораблей альянса с управляемым ракетным оружием.

— Вот и сейчас, вы знаете, корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны. Есть и планы, известные всем, США по размещению ракет средней дальности в Европе, что тоже представляет для нас большую опасность и угрозу, — подчеркнул президент.

О том, что эсминец с управляемым ракетным оружием Porter BMC США зашел в Черное море для совместных операций с силами НАТО, стало известно 30 октября. Уже 1 ноября шестой флот американских ВМС отправил в акваторию еще одно судно — флагманский корабль Mount Whitney.

— Американцы несколько раз в год направляют эсминцы в Черное море. Все происходит в соответствии с конвенцией Монтрё, которая позволяет кораблям нечерноморских государств находиться в акватории определенное время, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Конечно, приятного мало, когда корабль с мощным вооружением на борту ходит возле наших берегов. Но российские средства обороны держат корабль под наблюдением. Будем надеяться, он не будет предпринимать резких маневров. Возможно, зайдет в Одессу, чем обрадует украинцев, которые почувствуют, что "Америка с ними".

Что касается ракет средней дальности, то ситуация значительно осложнилась после развала ДРСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности был заключен между США и СССР в 1987 году) в августе 2019-го. В Москве сейчас опасаются, что Вашингтон начнет размещать ракеты средней дальности на территории стран, которые находятся в географическое близости от РФ. К примеру, речь может идти о Японии или европейских союзниках по НАТО — прежде всего, о Румынии и Польше, где уже находятся комплексы Aegis Ashore c пусковыми установками МК-41.

План перевооружения

Тем не менее, стоит отметить, что возможности российских вооруженных сил в сфере воздушно-космической обороны в предыдущие годы заметно возросли. В частности, эффективно действует система предупреждения о ракетном нападении. Оба ее компонента — орбитальная группировка спутников и наземные радиолокационные станции — гарантированно выявляют пуски баллистических ракет, своевременно определяют их параметры и оповещают центры боевого управления войск, рассказал Владимир Путин.

Кроме того, в течение последних четырех лет российская армия получила 25 зенитных ракетных комплексов С-400 и свыше 70 современных истребителей. Также было модернизировано более 20 комплексов С-300 и 90 летательных аппаратов, сообщил глава РФ. В связи с этим существенно повысилась эффективность прикрытия важной военной и промышленной инфраструктуры.

В соответствии с ранее принятыми решениями в ближайшем будущем, по словам Владимира Путина, предстоит дополнительно поставить в войска более 200 летательных аппаратов и 26 зенитных ракетных комплексов С-350 и С-400, а также первые серийные образцы новейшей зенитной ракетной системы С-500. В целом доля современного оружия и техники в войсках ПВО и ПРО будет доведена не менее чем до 80% на рубеже 2025-2027 годов.

— Можно предположить, что наконец решили вопрос о замене старых, еще советских вертолетов Ка-27, – рассказал Дмитрий Болтенков. — Эти машины составляют подавляющую часть вертолетного парка морской авиации. Они используются в роли противолодочного, поисково-спасательного, дальнего радиолокационного обнаружения. И если в армейской авиации очень высокий процент новой техники, то в морской пока все не столь хорошо. Скорее всего, Ка-27 будут заменять на перспективный Ка-65 «Минога», который планируют сделать многофункциональным. Остается проблема и с парком противолодочной авиации. Он включает в себя далеко не новые комплексы советской разработки Ту-142М и Ил-38. Пора менять их на что-то более современное.

Сейчас также идет разработка линейки гиперзвукового оружия, в том числе и авиационного, отметил эксперт.

— Самолеты морской авиации тоже будут получать эти комплексы, и она станет еще более «зубастой». Носителями гиперзвуковых ракет, скорее всего, могут стать самолеты Су-30СМ, возможно, палубные самолеты Су-33 и МиГ-29К, а если речь идет о «Кинжалах», то МиГ-31К, — предположил Дмитрий Болтенков. — Также не исключено, что будет принято решение о разработке палубной версии новейшего самолета Су-57.

Не менее важной задачей остается и оснащение военно-морского флота. За последние четыре года в состав ВМФ вошли 49 новых кораблей и боевых катеров, девять береговых ракетных комплексов, десять летательных аппаратов. В целом к 2027 году уровень его оснащенности современными образцами вооружения должен превысить 70%, сказал Владимир Путин.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на совещании обсуждались также пути совершенствования сил и средств морской авиации. В частности, принятие на вооружение принципиально новых авиационных комплексов, а также оснащение авиапарка современным высокоточным оружием — в том числе и гиперзвуковыми комплексами.

Минобороны в помощь

Совещание не обошлось и без обсуждения эпидемиологической ситуации в стране. Владимир Путин признал, что в России складывается сложная обстановка с распространением коронавируса. За последние сутки в РФ было зафиксировано свыше 40 тыс. новых случаев заболевания. Кроме того, от инфекции скончались 1155 человек. В общей сложности число жертв COVID-19 превысило 239 тыс. По количеству летальных исходов РФ занимает пятое место после США, Бразилии, Индии и Мексики. Владимир Путин, в частности, указал на высокую смертность от коронавируса среди людей старшего поколения.

Несмотря на то, что сейчас ведется разработка новых препаратов от коронавируса, которые скоро могут начать использоваться при лечении пациентов, вакцинация остается главным оружием в борьбе с COVID-19, уверен президент. В России доля вакцинированных составляет всего 32,41%. По этому показателю РФ занимает 96 место в мире. Для сравнения в Великобритании полностью привито 72,33% населения, Китае — 77,79%, США — 59,38%. К слову, министр обороны Сергей Шойгу подтвердил, что вакцинация армейского состава помогла вдвое снизить смертность в ВС РФ. По его словам, сейчас прививку сделали 95% военнослужащих.

Несмотря на все предпринятые меры: от развернутой сети пунктов вакцинации до введения QR-кодов, количество заболевающих коронавирусом продолжает расти, констатировала депутат Госдумы Ирина Панькина. Это, в частности, связано с медленными темпами вакцинации в отдельных регионах, считает парламентарий.

— Там, как правило, люди сталкиваются со сбоями в электронной системе записи и большими очередями, когда вынуждены проводить в пункте вакцинации по несколько часов. Кто-то боится заразиться в очереди, поэтому отказывается посещать медучреждения. В то же время мы наблюдаем сильную антипрививочную агитацию в интернете и соцсетях, когда людей начинают откровенно запугивать какими-то страшными антинаучными доводами, — рассказала «Известиям» депутат.

На фоне сложной эпидемиологической ситуации Владимир Путин поручил Минобороны не прекращать оказывать поддержку медицинской сфере.

— Если потребуется, может быть, включить и ваши возможности строительного комплекса. Потому что есть необходимость продолжать работу по возведению быстровозводимых медицинских сооружений, — сказал глава РФ.

По словам источников «Известий» в Минобороны, с просьбой о строительстве госпиталей обратились к военным уже несколько регионов. Проекты и сметы уже готовы, поэтому ведомство может приступить к возведению объектов незамедлительно.

Современные технологии позволяют быстро создавать такие строения на любой пригодной площадке, рассказал «Известиям» специалист в сфере радиационной, химической и бактериологической защиты Олег Желтоножко.

— Возводятся современные здания, соответствующие всем требованиям: с отдельными подъездами, с фильтрационными пунктами, с раздельными входами в палаты. И сделано это в минимальные сроки. Армия располагает подобными технологиями, и масштабирование таких сооружений может быть осуществлено очень легко. И в связи с тем, что ситуация несколько осложняется, скорее всего, таких госпиталей понадобится побольше, — сказал эксперт.

К тем госпиталям, которые были построены в 2020 году после начала пандемии, претензий нет, резюмировал эксперт. По его словам, объекты возводятся быстро, качественно и в тех местах, в которых надо. Минобороны, к примеру, уже построили многофункциональные медцентры для лечения пациентов с коронавирусом в Астраханской области, Пскове и Североморске.