С поезда на «Бал»: ракетчиков готовят к переброске в любую точку страны

Береговые ракетчики получили стратегические «крылья»: Минобороны завершило серию учений, где отрабатывалась возможность быстрой передислокации уникальных береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» на расстояние в сотни и тысячи километров. На одном из этапов ракетчики с Балтики были оперативно переброшены в Мурманскую и Архангельскую области, где вместе с подразделениями Северного флота отражали удары условного противника, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Также отрабатывалась возможность усиления Тихоокеанского флота ракетными комплексами с Балтики. Эксперты отмечают, что в результате российский флот за считаные часы сможет создать мощную оборону на нужном стратегическом направлении.

Балтийцы в Арктике

Как рассказали «Известиям» источники в Минобороны, несколько учений с участием подразделений береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» и «Бастион» по их переброске из одной части страны в другую было проведено в конце лета и осенью. В частности, на одном из этапов ракетчиков с побережья Балтики оперативно доставили в Мурманскую область на усиление Северного флота. Там они выполнили ряд учебно-боевых задач по отражению ударов противника из акватории Баренцева моря, уточнили собеседники редакции.

По их данным, для переброски войск использовались корабли, наземный транспорт и самолеты военно-транспортной авиации. Также в рамках учений помимо морских целей расчеты береговых ракетных комплексов наносили удары по наземным объектам. Результаты маневров признаны успешными — на них подтвердилась возможность быстрого усиления того или иного флота в случае возникновения угрожающей ситуации в зоне ответственности одного из них.

Ранее Минобороны уже сообщало, что в сентябре в рамках стратегических учений «Запад-2021» расчет дивизиона ракетного соединения Балтийского флота выполнял практическую стрельбу на полигоне Северного флота. Командировка ракетчиков-балтийцев на север длилась более недели — в это время они знакомились с потенциальным театром военных действий.

С поезда на «Бал» Береговой ракетный комплекс «Бастион» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Теперь флот за считаные часы может создать мощную оборону на любом стратегическом направлении, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Боеспособность береговых ракетчиков возрастет, — уверен он. — Они будут знать, с чем столкнутся при передислокации с флота на флот. Расчеты близко познакомятся с новыми для них театрами военных действий. Изучат особенности работы техники в тех или иных климатических условиях. Возможность быстрого усиления того же Северного флота — это большой плюс. В зоне его ответственности находятся базы стратегических подводных лодок, а также проходит Северный морской путь.

В советское время такие переброски подразделений и техники не практиковались, напомнил эксперт. Береговые ракетчики стреляли по месту своей дислокации либо их возили на полигон в Туркменистане.

Теперь побережье страны можно защищать меньшим количеством береговых ракетных комплексов без потери обороноспособности, считает эксперт.

— Безусловно, это плюс для экономики страны, — отметил Дмитрий Болтенков. — Мы потратим меньше денег на производство и обслуживание военной техники.

Опыт Сирии

Батареи БРК считаются «хребтом» береговой обороны. В ходе отражения морского десанта они должны будут нанести решающий удар по боевым кораблям и судам противника, приблизившимся к российскому берегу. Эти БРК работают в связке, обеспечивая глубокое эшелонирование береговой обороны. Сначала удар по кораблям и судам противника нанесут более дальнобойные и мощные «Бастионы». Тех, кто уцелеет, у берега настигнут ракеты «Балов».

Мобильные береговые комплексы «Бастион» вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 600 км. Эти боеприпасы считаются практически неуязвимыми для современных систем ПВО. При этом способны уничтожать надводные корабли всех классов и типов из состава корабельных и авианосных ударных групп, десантных соединений и конвоев.

С поезда на «Бал» Береговой ракетный комплекс «Бал» Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

БРК «Бал» — оружие ближнего радиуса. Он способен поражать цели на расстоянии до 260 км. Батареи «Балов» должны встретить корабли противника в прибрежных зонах, проливах и акваториях вокруг военно-морских баз. Сейчас бригады с БРК обоих типов охраняют важные военно-морские базы ВМФ России.

Оба комплекса высокомобильны. В случае угрозы начала военных действий их быстро рассредоточат и замаскируют в прибрежных районах.

Тактика применения БРК в бою постоянно совершенствуется. Цели береговым ракетчикам помогают искать самолеты, вертолеты целеуказания, корабли, подлодки и беспилотные летательные аппараты, с которыми БРК объединяют в единый информационный контур.

«Известия» уже сообщали о прошедшей в этом году серии учений, где «Бастионы» и «Балы» работали в тесной связке с беспилотниками. Дроны на маневрах находили корабли противника и посылали их координаты на берег, обеспечивая точность ракетных ударов.

В 2019 году в Арктике отрабатывались действия маневренных отрядов «Бастионов» и морской пехоты. На учениях БРК скрытно перемещались в районах вероятного десанта противника, постоянно меняя огневые позиции. Морская пехота охраняла их от диверсантов, а авиация и комплексы РЭБ обеспечивали маскировку, оберегая от обнаружения разведывательными средствами.

Найти и уничтожить спрятанные ракеты практически невозможно. Пусковые установки выходят на огневые позиции и включают свои радары уже перед самой атакой и тут же нанесут удар. В частности, для того чтобы привести в боевую готовность комплекс «Бал» на неподготовленной местности, нужно не более 10 минут.

Оба комплекса могут наносить удары как по надводным, так и наземным целям. Боевое применение «Бастионов» в Сирии показало, что их ракеты хорошо поражают стационарные и ограниченно подвижные наземные цели.