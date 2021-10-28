«Верба» над головой: войска получают новые комплексы ПВО

Минобороны России приняло решение полностью перевооружить подразделения Южного военного округа (ЮВО) новыми переносными зенитными ракетными комплексами «Верба» . Это самый современный ПЗРК, который по многим параметрам не уступает более тяжелым системам ПВО. Он способен сбивать почти любые цели — от самолетов до миниатюрных беспилотников. До конца года ЮВО должен получить более сотни комплектов таких комплексов. Поставки ПЗРК ожидаются и в следующем году. Эксперты отмечают, что «Верба» значительно усилит противовоздушную оборону сухопутных подразделений.

Выстрелил и забыл

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о полном перевооружении Южного военного округа на новые переносные зенитные ракетные комплексы «Верба» уже принято . Основные поставки придутся на нынешний и следующий годы. Зенитчики ЮВО получат новинки в полной комплектации — помимо самих ПЗРК будут поставлены радиолокационные средства, а также автоматизированные системы управления и бронеавтомобили для перевозки личного состава.

Минобороны уже сообщало, что первые 50 комплектов этого комплекса ПВО летом 2021 года получило мотострелковое соединение, дислоцированное в Ставропольском крае.

Верба Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

По словам источников, переподготовка личного состава уже ведется в одном из учебных центров по интенсивной программе в условиях, максимально приближенных к боевым . На занятиях будущие операторы «Вербы» знакомятся с тактико-техническими характеристиками ПЗРК. Они отрабатывают развертывание комплекса, обнаружение, взятие на сопровождение и поражение мишеней, имитирующих самолеты, вертолеты, беспилотники, а также низколетящие крылатые ракеты на встречных и догонных курсах.

Учебный курс считается законченным, после того как зенитчики отстреляются по мишеням в светлое и темное время суток при различной погоде, а также на фоне условного применения противником ложных тепловых помех. По итогам обучения войска получают операторов ПЗРК, полностью освоивших новую технику.

«Верба» — современная система, которая заметно превосходит переносные зенитные комплексы предыдущих поколений, ее появление, безусловно, усилит войска, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— В комплексе реализован принцип «выстрелил — забыл», — объяснил он. — После захвата цели стрелку остается нажать на кнопку «пуск», и ракета сама найдет нужный ей объект. Еще одна особенность комплекса — принципиально новая головка самонаведения ракеты. Она работает в двух диапазонах: инфракрасном и оптическом. Это позволяет ракете найти и поразить практически любые цели. Так, например, БПЛА с двигателем внутреннего сгорания, который сильно нагревается при работе, она найдет по инфракрасному излучению, а дрон с электродвигателем — по оптическому контрастному портрету. На ракетах установлен взрыватель, который срабатывает на подлете к цели, что позволяет поразить ее потоком осколков.

Дополненная реальность

Сам объект благодаря новой системе прицеливания стрелок-зенитчик может и не видеть. В состав батарей входит портативная радиолокационная станция «Гармонь». Она размещается на бронеавтомобиле «Тигр» и может обнаруживать воздушные объекты на дальности до 40 км. Кроме того, эта техника позволяет получать информацию от действующих в районе боевых действий радиолокационных станций.

Фото: Минобороны РФ

Таким образом, стрелок-зенитчик, вооруженный ПЗРК «Верба», располагает данными о возможной цели и ее параметрах до входа в зону поражения. Вся информация о воздушной обстановке отображается на экране прицельного приспособления ПЗРК благодаря применению технологии дополненной реальности.

Также у командира взвода или батареи есть переносной модуль управления, который помещается в специальный ранец и при необходимости раскладывается в полноценное рабочее место. Эта система управления позволяет объединить все «Вербы» подразделения в единый контур. Офицеру остается распределять цели между расчетами, создавать массированный или сосредоточенный огонь.

При необходимости подразделения могут быть усилены «Барнаулом-Т» — комплектами автоматизации средств ПВО на базе МТ-ЛБ . Они наладят поступление актуальных данных от других систем и комплексов противовоздушной обороны и помогут распределить цели.

Bayraktar не пролетит

Сейчас дроны активно применяются в региональных конфликтах. Беспилотники поступают на вооружение соседних с Россией стран — например, Украины. Не исключено, что их уже использовали вблизи российских границ. Во вторник, 2 6 октября в интернете появилось видео с атакой неких артиллерийских позиций. После этого Генштаб ВС Украины заявил о применении Bayraktar-TB2 турецкого производства против войск ДНР.

Дроны Bayraktar могут летать на высотах до 8 тыс м, напомнил Виктор Мураховский. Но наносят удары, как правило, находясь на несколько тысяч метров ниже — там их при определенных условиях может достать «Верба». Она без труда поразит цели в радиусе 6–7 км и на высоте до 4 тыс. м, уточнил эксперт.

Верба Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

— При ведении масштабных боевых действий будет выстраиваться эшелонированная ПВО, которую такие машины не прорвут, — считает он. — На тактическом уровне будут применяться комплексы «Стрела-БМ» и «Сосна», «Тор» и «Бук-МЗ» — последние могут уничтожать цели на высоте более 10 тыс. м. Мы видели пример в Сирии, когда массовые атаки дронов боевиков против российской базы оказались безуспешными.

Внимание на ПВО

В российской армии средствам ПВО уделяется самое пристальное внимание — для армии и флота разрабатываются новые системы и комплексы, а в зенитные подразделения поступает новая техника. В 2021 году планируют принять на вооружение два полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и 18 зенитных ракетных пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С».

На боевое дежурство готовится заступить первый полк ЗРС С-350 «Витязь». Его личный состав уже завершает обучение в Гатчине под Санкт-Петербургом. Всего же с 2021 по 2027 годы пять зенитно-ракетных полков получат на вооружение 12 дивизионов С-350.

В ближайшее время в войсках должна появится уникальная система С-500 «Прометей». Как писали «Известия», сейчас в Минобороны разрабатывают организационно штатную структуру будущих частей ПВО, вооруженных «пятисотками». В них могут войти зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ».