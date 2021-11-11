В Крыму заявили о готовности нейтрализовать провокации в Черном море

Россия готова нейтрализовать любые провокации в черноморском регионе. Об этом в четверг, 11 ноября, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.

«Мы готовы к любым провокациям и готовы их нейтрализовать. В Крыму развернута обширная боеспособная группировка наземных войск и сил Черноморского флота, способная дать отпор вооруженным силам как США, так и их союзников», — сказала она «РИА Новости».

По словам сенатора, Россия понимает, что повышение военной активности США и их союзников в регионе представляет собой серьезный дестабилизирующий фактор в регионе.

Ранее в четверг в Минобороны РФ назвали агрессивными действия США в Черном море. Отмечалось, что возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации. Кроме того, в ведомстве сообщили, что в данный момент американский эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

В этот же день истребитель Су-30 вылетел на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Черного моря. Самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании пытался приблизиться к государственной границе России в районе юго-западной части Крымского полуострова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что учения НАТО в черноморском регионе являются предметом обеспокоенности российского лидера Владимира Путина. По его словам, что действия альянса не могут не быть причиной повышенного внимания и мер предосторожности.

В Черном море находятся эсминец ВМС США Porter, судно снабжения John Lenthall и штабной корабль Mount Whitney. В учениях помимо американских ВМС планируется участие тактической, патрульной и стратегической авиации, а также контингентов Вооруженных сил Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 ноября отмечал, что учения НАТО связаны с намерением США наращивать политику сдерживания России. Глава МИДа подчеркнул, что действия альянса нарушают все обязательства, закрепленные в основополагающем акте Россия–НАТО.