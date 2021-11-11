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Истребитель Су-30 сопроводил самолет-разведчик Великобритании возле Крыма

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Российский истребитель Су-30 вылетал на сопровождение британского самолета-разведчика в районе Черного моря. Об этом сообщили в четверг, 11 ноября, в Минобороны России.

«В период с 12:00 до 15:00 самолет разведчик RC-135 ВВС Великобритании попытался приблизиться к государственной границе Российской Федерации в районе юго-западной части Крымского полуострова. В целях контроля за его действиями был осуществлен подъем истребителя Су-30 ВКС России из состава дежурных сил», — указано в заявлении ведомства.

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В МО РФ добавили, что на удалении около 30 км от государственной границы России к самолету-разведчику подлетел Су-30, после чего британское воздушное судно изменило курс в направлении от российской границы.

Вместе с тем в ведомстве зафиксировали повышение военной активности США и их союзников по НАТО в Черноморском регионе. Прежде всего, как уточнили в министерстве, возросла интенсивность действий военно-морских сил, средств воздушной и морской разведки, а также стратегической авиации.

В МО РФ обратили внимание на то, что за последние сутки обнаружены и сопровождались радиолокационными средствами зенитных ракетных войск ВКС России четыре разведывательных самолета НАТО. При этом полеты разведчиков U-2S, RC-135 и двух базовых патрульных самолета P-8А «Poseidon» выполнялись над Черным морем.

«Проведение данного внепланового учения вблизи наших границ это абсолютно неспровоцированные Россией агрессивные действия США, создающие угрозу региональной безопасности и стратегической стабильности», — заключили в российском оборонном ведомстве.

Ранее, 20 октября, два российских истребителя Су-30 сопроводили над Черным морем четыре американских самолета, если которых два стратегических бомбардировщика США B-1B. Как уточнили в Национальном центре управления обороной, российские радары засекли накануне над Черным морем цели, приближавшиеся к границам России. После разворота иностранных военных самолетов российские истребители благополучно вернулись на аэродром базирования.

До этого, 17 октября, истребитель МиГ-31 сопроводил над акваторией Японского моря бомбардировщик B-1B Военно-воздушных сил США, не допустив нарушения границы. Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в НЦУО.

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