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Лавров назвал цель учений НАТО в Черном море

Лавров: учения НАТО в Черном море связаны с политикой Запада по сдерживанию России
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Учения НАТО в Черном море связаны с намерением США и союзников наращивать политику сдерживания России. Об этом заявил в понедельник, 8 ноября, глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы с журналистами.

«Я думаю, что учения НАТО связаны со стремлением США и их союзников наращивать политику сдерживания РФ вопреки всем заклинаниям, которые произносились в 1990-е годы и нашли свое воплощение в Основополагающем акте Россия-НАТО, полностью нарушенном в своей ключевой части», — подчеркнул Лавров.

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Накануне Шестой флот Военно-морских сил США обнародовал фотографии своих кораблей в Черном море. На кадрах изображены флагман Mount Whitney, эсминец Porter и турецкий фрегат TCG Yavuz (F 240).

По словам генерала вооруженных сил Франции, экс-главы военной миссии Франции в ООН Доминика Тренкана, НАТО нужно найти какой-то повод для обоснования своего существования. Он уточнил, что цель альянса, которая заключается в том, чтобы позлить Россию, не изменилась.

4 ноября силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за действиями флагманского корабля Военно-морских сил США USS Mount Whitney, зашедшего в акваторию Черного моря. По пути к месту назначения флагман остановился в Стамбуле, чтобы позже присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который 1 ноября уже находился в Черном море.

Министр обороны России Сергей Шойгу 7 ноября заявил, что заход в Черное море кораблей Военно-морских сил США производится с целью проверки защиты Черноморского побережья и юга России. Он указал на то, что не только США пытаются подобным образом «проверить» Россию.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и Военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

В тот же день военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов заявил, что из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Специалист отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».

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