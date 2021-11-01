Корабль США Mount Whitney по пути в Черное море остановился в Стамбуле

Флагманский корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney, который направляется в Черное море, сделал остановку в Стамбуле. Об этом в понедельник, 1 ноября, говорится в сообщении Шестого флота ВМС США.

Корабль пришвартовался с помощью турецких буксиров к военному причалу на мысе Сарайбурну в Стамбуле.

«Позже Mount Whitney присоединиться к эсминцу ВМС США Porter, который находится в Черном море», — говорится в сообщении.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе. Черноморский флот начал слежение за кораблем.

На его борту находятся офицеры штабов Шестого американского флота, а также командование ударных сил и сил поддержки объединенных военно-морских сил Североатлантического альянса

Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова, в тот же день заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов.

Водоизмещение корабля USS Mount Whitney составляет 18400 т. Экипаж состоит из 325 человек. Судно оснащено двумя 25-мм пушками M242 Bushmaster, двумя 20-мм зенитными пушки Phalanx CIWS и четырьмя пулеметами калибра 12,7 мм.