Эксперт допустил провокации на учениях США и НАТО в Черном море

Из-за действий кораблей США и НАТО в Черном море может произойти крайне опасный инцидент, к которому Москва должна быть готова. Об этом в субботу, 30 октября, заявил военный эксперт, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов РЕН ТВ.

Комментируя начало учений сил поддержки альянса и Шестого флота ВМС США 30 октября, специалист отметил, что действия союзников в Черноморском регионе «активизировались до предела».

Коновалов уверен, что страны Североатлантического альянса пользуются тем, что Конвенция Монтре позволяет ограничить нахождение военных кораблей нечерноморских держав. Согласно документу, в Черном море происходит ротация кораблей через 21 день. Из-за этого суда находятся в акватории постоянно, что создает проблему для России.

«К снижению напряженности они, безусловно, не приводят. Они только повышают градус общего напряжения и не способствуют возобновлению какого-то переговорного процесса, только усиливают и усиливают взаимное противостояние», — рассказал Коновалов.

Как сообщил эксперт, у границ РФ постоянно идут учения альянса. Из-за этого возникает угроза, что НАТО может пойти на серьезную провокацию, добавил он.

«Будем надеяться, что у господ с той стороны хватит здравого смысла на подобные акции не идти», — заключил Коновалов.

30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Американский ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter уже начал транзит в Черное море для взаимодействия с союзниками и партнерами по НАТО в регионе.

21 октября министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что альянс должен показать России готовность применить оружие в случае необходимости. По ее словам, ни одно государство не должно рассматривать возможность нападения на партнеров НАТО.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобные заявления недопустимыми. Она указала, что альянс по-прежнему нацелен исключительно на «сдерживание» России, в то время как РФ не угрожает НАТО.

1 октября в Минобороны РФ сообщили, что российские радиолокационные станции за неделю выявили у границ страны 48 иностранных самолетов-разведчиков и 10 разведывательных беспилотников. Вооруженные силы России четыре раза поднимали в воздух истребители для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков. Нарушения государственной границы РФ допущено не было.