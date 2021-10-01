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За неделю 48 самолетов и 10 беспилотников вели разведку у границ РФ

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Российские радиолокационные станции (РЛС) за минувшую неделю выявили 58 летательных аппаратов у границ страны, следует из данных Минобороны РФ, опубликованных в пятницу, 1 октября, на сайте газеты «Красная звезда».

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«48 самолетов-разведчиков и 10 разведывательных БПЛА иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ Российской Федерации и сопровождались российскими РЛС», — сообщает ведомство.

Отмечается, что нарушения государственной границы России допущено не было.

При этом Вооруженные силы РФ четыре раза поднимали в воздух истребители из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил для сопровождения иностранных самолетов-разведчиков.

28 сентября российский истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем. После того как американское воздушное судно развернулось, Су-27 вернулся на аэродром базирования. Граница России не была нарушена.

Ранее, 26 сентября, три истребителя Су-35С сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США, который приближался к границам РФ в Тихом океане.

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