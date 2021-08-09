 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
Общество
В ОНФ предложили передавать таможенный конфискат малоимущим
Спорт
«Динамо» обыграло ЦСКА в матче третьего тура «Тинькофф РПЛ»
Мир
Сотрудница губернатора Нью-Йорка обвинила его в уголовном преступлении
Наука
На МКС прошли первые в истории «космические Олимпийские игры»
Мир
В Турции заявили об отсутствии представляющих угрозу городам лесных пожаров
Мир
Российский траулер загорелся в норвежском порту
Мир
Правительство Британии обратится к армии из-за нехватки еды в магазинах
Спорт
«Рубин» одержал третью победу подряд на старте РПЛ
Мир
Пятерых пропавших без вести в Черногории удалось спасти
/

Взошли на дрон: в РФ начинается массовая подготовка «беспилотных командиров»

Где и как Минобороны будет обучать будущих офицеров для создающихся в войсках подразделений БПЛА
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Главный слайд
Начало статьи
Взошли на дрон: в РФ начинается массовая подготовка «беспилотных командиров»
2021-08-08 19:04:02">
2021-08-08 19:04:02
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны начинает готовить командиров подразделений беспилотной авиации. Как сообщили источники «Известий» в министерстве, обучение начнется в вузах ведомства уже со следующего года. А в 2021-м в качестве эксперимента первый курс будущих «беспилотных командиров» начнет подготовку на базе Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного училища. Стоит отметить, что ранее такой военной специальности в России не существовало. Уже известно, что подготовленные офицеры будут отвечать за боевое применение техники рот и взводов БПЛА, которые формируются в разных родах войск. Им предстоит научиться не только вести разведку с помощью дронов, но и поражать наземные цели и передавать данные о них артиллерии и авиации.

Разведка роем: «голубые береты» получат парк дронов
Завершить формирование подразделений беспилотников в ВДВ планируется до конца года

Для всех родов

Принципиальное решение о начале подготовки в военных учебных заведениях специалистов по специальности «Применение подразделений с беспилотными летательными аппаратами» уже принято, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. Ожидается, что набор будущих командиров стартует уже в следующем году.

В качестве эксперимента подготовку курсантов по новой военной специальности в нынешнем году начнут на базе Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища (РВВДКУ). Курсанты будут учиться пять лет и после выпуска получат офицерские погоны.

Взошли на дрон_3
Обучение материальной части БПЛА
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Встать в рой: подразделения ВКС переходят на беспилотную разведку
Вместо самолетов собирать информацию о действиях противника будут дроны большой дальности

По словам собеседников редакции, если опыт подготовки командиров беспилотников на базе РВВДКУ признают успешным, будет рассмотрен вопрос о начале их обучения и в других высших военно-учебных заведениях. В частности, новых специалистов могут начать готовить в одном из «пехотных» училищ. Сегодня в России их три: Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ), Новосибирское (НВОКУ) и Дальневосточное (ДальВОКУ).

До нынешнего времени обучение курсантов для последующей службы в подразделениях беспилотников было организовано в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, расположенной в Воронеже. Также два года назад на базе РВВДКУ началась подготовка специалистов со средним профессиональным образованием по военной специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Взошли на дрон_2
Военнослужащий с беспилотным летательным аппаратом «Элерон»
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

За два года и десять месяцев курсанты рязанского училища получают одну из двух квалификаций: «Оператор беспилотных летательных аппаратов» или «Эксплуатация и ремонт планера и двигательных установок летательных аппаратов». После окончания курса выпускники направятся в войска на должности прапорщиков или сержантов-контрактников.

Слезть с дрона: в морской пехоте создали отряды борьбы с беспилотниками
Подразделения специализируются на уничтожении БЛА, которые используют в том числе террористы

Однако возможностей этих заведений недостаточно, чтобы полностью удовлетворить потребности вооруженных сил в кадрах: подразделения беспилотников сейчас создаются во всех дивизиях и бригадах Сухопутных войск, ВДВ и морской пехоты. Ожидается их появление на флоте, а в Воздушно-космических силах в обозримом будущем могут быть созданы эскадрильи тяжелых разведывательно-ударных беспилотных машин.

Массовый прием

— Сегодня беспилотники используются не только в Воздушно-космических силах, но практически во всех родах войск, поэтому потребность в подготовленных кадрах очень велика, — рассказал «Известиям» доцент РЭУ имени Плеханова полковник Александр Перенджиев. — Дроны необходимы и для разведки, и для прикрытия колонн на марше, и для охраны объектов. В будущем они нам очень пригодятся для охраны южных рубежей с учетом складывающейся там обстановки.

На сегодняшний день офицеров, получивших профильное образование, в подразделениях беспилотной авиации немного, отметил военный эксперт Виктор Мураховский. Большинство командиров подразделений назначаются из числа других специалистов, прошедших переподготовку.

Взошли на дрон_1
Военнослужащие с российским многофункциональным беспилотным комплексом «Орлан-10»
Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
«У России есть своя линейка беспилотников-камикадзе»
Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев — о будущем боевых дронов, перспективах «Арматы» и новейших автоматах Калашникова

— Появление в войсках новой техники требует и появления самых разных специалистов для ее эксплуатации, — рассказал Виктор Мураховский. — Все летательные аппараты требуют технического обслуживания. В каждом подразделении должны быть военнослужащие, которые могут проводить регламентные работы и проверять системы перед полетом. Неизбежно возникает вопрос подготовки специалистов командного и командно-штабного профиля. Они должны руководить на земле «летчиками», техниками, специалистами по вооружению, а также организовывать службу в полном объеме и в соответствии с уставами. Обучение таких офицеров будет несколько отличаться от подготовки командиров эскадрилий в авиации, но в целом функционал у них схожий.

За последние годы в войска активно направляются беспилотные аппараты. Если в 2012 году в вооруженных силах было только три подразделения БПЛА, в которых было порядка сотни комплексов, то к прошлому году число формирований беспилотной авиации стало исчисляться уже десятками, а количество дронов перевалило за 2 тыс.

Как ранее сообщали «Известия», в прошлом году ВКС России приступили к подготовке экипажей тяжелых беспилотников. Как заявлял главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин, особое внимание будет уделяться интеграции новых машин в разведывательно-ударные контуры и их совместному применению с пилотируемой авиацией.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021