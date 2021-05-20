Слезть с дрона: в морской пехоте создали отряды борьбы с беспилотниками

В составе морской пехоты сформированы новые подразделения. Их задача — охотиться за беспилотными летательными аппаратами (БЛА). Поиск и уничтожение дронов они ведут как на воде, так и на суше. На вооружении морпехов находятся средства радиоэлектронной борьбы, радиолокаторы, а также снайперские винтовки. Таким частям особенно необходима защита от БЛА террористов и диверсантов при действиях за рубежом нашей страны, пояснили эксперты.

Арсенал охотников

Первые учения новых подразделений прошли в мае на Каспии на базе 177-го полка морской пехоты, рассказали «Известиям» источники в оборонном ведомстве. Для обнаружения неопознанных БЛА использовались переносные малогабаритные радиолокаторы. Затем каналы связи и спутниковой навигации обнаруженных дронов подавлялись средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Коммерческие мультикоптеры при этом совершают аварийную посадку, а самодельные образцы обычно разбиваются. Если аппарат продолжал полет, его расстреливали подразделения снайперов-морпехов.

Формирование специальных подразделений по борьбе с дронами в российской армии началось после анализа боевого опыта, полученного в Сирии. Там противники активно пытались использовать такие аппараты против правительственных сил и российского контингента.

Как ранее сообщали «Известия», с 2018 года упражнения в стрельбе по дронам из автоматов, пулеметов и снайперских винтовок введены в программу боевой подготовки солдат сухопутных войск, морской пехоты и ВДВ. На полигонах для занятий созданы специально оборудованные тренажеры.

— Опыт недавних конфликтов показывает существенный рост угроз от беспилотников, в том числе малоразмерных, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Поэтому создаются средства РЭБ, позволяющие закрыть определенные районы от дронов, и наращивается число воинских формирований, специализирующихся на борьбе с ними. Уже есть такие подразделения и в других видах вооруженных сил, не только в морской пехоте. Понятно, что такие средства предназначены для борьбы с аппаратами тактического уровня и на малых высотах, а для больших и средних у нас есть зенитно-ракетные комплексы и системы.

В задачи морпехов входит в том числе и сопровождение боевых и вспомогательных кораблей, находясь на борту которых они обеспечивают контртеррористическую и противодиверсионную защиту. Другая миссия — высадка на побережье в составе морского десанта и работа в роли мобильных сил на суше. Морскую пехоту привлекали к контртеррористическим операциям на Северном Кавказе. А сейчас она обеспечивает охрану и оборону российской военно-морской базы Тартус в Сирии. Понятно, что этим частям необходимо иметь средства противодействия БЛА, которые могут применяться террористами, пояснил эксперт.

Проблемы с дронами

Небольшие коммерческие мультикоптеры всё чаще используются в роли оружия экстремистами. К БЛА подвешивают ручные гранаты, суббоеприпасы от ракет реактивных установок залпового огня и минометные мины. Появились и серийные образцы военных дронов-камикадзе с мощным зарядом взрывчатки. Такие использовались в недавнем конфликте между Азербайджаном и Арменией.

В Ираке и Сирии квадрокоптерам группировки ИГИЛ (запрещена в России) удавалось успешно атаковать и уничтожать склады боеприпасов и легкую бронетехнику правительственных сил. Террористам удалось приобрести за рубежом сотни беспилотников, которые в их руках стали опасным оружием.

Кустарные дроны-бомбардировщики десятки раз пытались атаковать базы Хмеймим и Тартус в Сирии. Прорвать оборону российских зенитных ракетных комплексов и средств РЭБ им не удалось, но они наносили ущерб хуже прикрытым правительственным объектам.

Получаемая с дронов в режиме реального времени видеоинформация использовалась экстремистами для сбора разведданных, корректировки огня минометов и даже для наведения на цель смертников на заминированных автомобилях.

Всё больше небольших БЛА принимают на вооружение армии по всему миру. Среди них есть образцы весом в нескольких десятков грамм. Даже они могут представлять серьезную угрозу и наводить удары высокоточных средств поражения.

Экспедиционные силы

В последние годы российскую морскую пехоту преобразуют в силы быстрого реагирования, которые способны действовать глобально, во взаимодействии с другими видами и родами войск. Бригады и полки «черных беретов» получают на вооружение не только легкие бронетранспортеры, но и тяжелые боевые машины пехоты БМП-3Ф, а также танки.

Началось и строительство высадочных средств нового поколения. В Керчи летом прошлого года заложены два универсальных десантных корабля проекта 23900 «Прибой». Каждый из них несет транспортные и боевые вертолеты, скоростные катера и может становиться командным центром для управления крупной боевой операцией.

В каждом батальоне морской пехоты одна из трех рот готовится к десантированию не только с моря, но и с самолетов и вертолетов на парашютах и посадочным способом. Это придает им увеличенные возможности по маневру и быстрому реагированию на угрозы.

Помимо экспедиционных задач морская пехота может защищать и территорию России, препятствуя высадке вражеских десантов на побережье, в том числе у важнейших военно-морских баз. Сейчас в ее составе пять бригад и один отдельный полк на Каспии.

В апреле этого года подразделения морской пехоты, большие десантные корабли (БДК) и катера из состава трех флотов и одной флотилии собрали на полигоне Опук в Крыму для показательных учений. На них продемонстрировали новую тактику их применения. Передовой отряд доставили на берег морские вертолеты Ка-27 и Ка-29. Морпехи не только заняли передовой плацдарм, но и провели разминирование подходов к берегу для причаливания катеров, скоростных лодок и БДК. Операция по захвату плацдарма проводилась в тесном взаимодействии с ВДВ и переброшенными на вертолетах мотострелками Южного военного округа.