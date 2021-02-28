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Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты

Соединения уже получили новые образцы флага своего рода войск
Фото: РИА Новости/Татьяна Меель
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Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
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2021-02-28 19:41:48
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Минобороны утвердило новый флаг и эмблему морской пехоты России. В его палитре появились цвета, которые офицеры этого рода войск носят на погонах, — красный и черный. А в центре полотнища помимо традиционного якоря изображена граната. Эксперты отмечают, что новый символ морпехов выполнен по той же схеме, что и флаги других родов войск. А кроме того, он раскрывает новые задачи, которые будет решать морская пехота после реформы.

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К единому стандарту

Образцы нового флага разослали в соединения морской пехоты, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. В отличие от знамени, которое всегда существует в единичном экземпляре, флаг — массовое изделие, которое командиры могут заказывать самостоятельно.

Новый символ «черных беретов» заметно отличается от предыдущего. Тот представлял собой, по сути, тот же Андреевский флаг — символ ВМФ, но в его центре находится якорь — в черном кругу, обрамленном красной каймой. В основе современного флага лежит не Андреевский крест, а прямой Георгиевский белого цвета с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены черным, с тремя красными полосами — две по бокам и одна посередине. Эти цвета символизируют принадлежность морпехов к флоту (они носят черную форму) и в то же время к силам, действующим на суше, — как и у общевойсковых офицеров, у морпехов просветы на погонах красного цвета.

Красное над черным
Красное над черным: Минобороны изменило символ морской пехоты
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Якорь в центре флага оставили, правда, без обрамления. Но на его фоне появился новый символ — гренада (граната) образца XVIII столетия, из тех, которыми были вооружены легендарные суворовские гренадеры. Такое же оружие стало ранее символом Сухопутных войск, но есть отличие. На «мотострелковых» гренадах изображено вырывающееся вверх пламя. У морпехов, так же как у Сил специального назначения, гренада «взрывается» по трем направлениям — вверх и по бокам.

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Такая же схема — белый Георгиевский крест с символом в центре и полосами в традиционных цветах по углам — используется в флагах практически всех родов войск, в частности, инженерных, связи, радиоэлектронной борьбы, ракетных войск и артиллерии и других. Исключением остаются символы Воздушно-десантных войск и Ракетных войск и артиллерии. Но они в отличие от всех остальных не входят в виды вооруженных сил (ВКС, ВМФ и Сухопутные войска) и подчиняются непосредственно верховному командованию.

Минобороны стандартизировало и привело к единообразию все флаги родов войск и служб, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

Красное над черным
Показательные выступления морской пехоты во время прохождения полосы препятствий на береговом учебном полигоне во Владивостоке

Показательные выступления морской пехоты во время прохождения полосы препятствий на береговом учебном полигоне во Владивостоке

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

— Морская пехота была и остается элитой нашей армии, — напомнил он «Известиям». — Она выполняет задачи, которые перед ней стоят, и в Крыму, и в Сирии, и в других регионах мира. «Черные береты» покрыли себя славой под советскими знаменами. Уверен, что продолжат демонстрировать образцы мужества и боевого мастерства и под современным флагом, и под тем, который, возможно, будет разработан в будущем.

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На земле и на море

Появление на флаге символа сухопутных сил помимо традиционного якоря отражает изменившуюся роль морской пехоты, полагает военный историк Дмитрий Болтенков.

— Сейчас этот род войск не просто структурная часть флота, а, по сути, экспедиционные силы, способные действовать на море и на суше в любом регионе мира. Они могут выполнять самый широкий круг задач — от борьбы с пиратством на путях морского судоходства до эвакуации российских граждан их нестабильных регионов и гуманитарных операций, — пояснил он.

Морская пехота — единственный род войск, способный десантироваться и с моря, и с воздуха. В последние годы эти соединения заметно усиливают, а их функционал расширяют. Сегодня в составе ВМФ России пять бригад и отдельный полк «черных беретов». На Северном флоте несет службу 61-я бригада, которая дислоцируется на Кольском полуострове. Черноморский флот включает в себя 810-ю бригаду из Севастополя. В составе Тихоокеанского флота два соединения: 155-я бригада дислоцируется во Владивостоке, а 40-я — на Камчатке. Балтийский флот располагает 336-й бригадой в Калининградской области. В состав Каспийской флотилии входит 177-й полк, подразделения которого расположились в Астрахани и Каспийске.

Красное над черным
Большой десантный корабль «Орск» во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны

Большой десантный корабль «Орск» во время двухстороннего тактического учения соединений морской пехоты и береговой обороны

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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В перспективе «черные береты» станут экспедиционными войсками, способными действовать в интересах России за рубежом: участвовать в локальных конфликтах, проводить гуманитарные операции, эвакуировать российских граждан и т.д. Соединения МП усиливаются разведывательными и танковыми батальонами, а также проходят более углубленную подготовку по сравнению с мотострелками. В частности, морпехи изучают иностранные языки и тактику действий в локальных конфликтах.

В новом статусе морпехи смогут проводить гуманитарные и миротворческие операции, эвакуировать российских граждан и в целом выполнять широкий спектр военно-политических задач. Решение о переформатировании морской пехоты было принято по итогам анализа боевых действий этих частей в Сирии. Там «черные береты» взяли под охрану военно-морскую базу Тартус, а также неоднократно участвовали в выполнении боевых задач.

В последние годы военное ведомство систематизирует вопросы, связанные с военной формой и символикой. В частности, в 2019 году были введены ограничения на количество наград, которые разрешено носить на парадном мундире. По новым правилам офицеры теперь могут прикреплять к кителю по пять орденов и медалей в два ряда.

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