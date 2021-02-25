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Унаследовали дрон: оборону Калининграда укрепили беспилотниками

Разведывательные БПЛА помогут на Балтике морпехам, береговым ракетчикам и артиллеристам
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Унаследовали дрон: оборону Калининграда укрепили беспилотниками
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2021-02-24 18:13:15
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Россия усиливает группировку беспилотников на балтийском побережье. Новое подразделение сформировано в Калининградской области и стало частью бригады морской пехоты. Но БПЛА будут действовать не только в интересах «черных беретов». При необходимости они наведут на цель береговые ракетные комплексы (БРК) и артиллерию. По словам экспертов, это сделает контроль над довольно сложным регионом более эффективным.

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Глаза и уши командира

Рота БПЛА в Калининграде была сформирована в начале года, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Она вошла в состав 336-й отдельной бригады морской пехоты Балтийского флота, расположенной в городе Балтийске. В арсенале подразделения аппараты «Элерон-3» и «Орлан-10».

Малогабаритные «Элерон-3» может легко переносить один боец. Запуск дрона осуществляется с рук при помощи пневматической катапульты. Они относятся к комплексам малой дальности. Малошумный электродвигатель позволяет этим беспилотникам проводить в воздухе до 120 минут и развивать скорость свыше 100 км/ч. Обычно они ведут разведку на дальности 15–25 км. С 2019 года в войска поставляется модернизированная версия с улучшенной оптикой и доработанным программным обеспечением.

Унаследовали дрон
Орлан-10

«Орлан-10»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Крупные 18-килограммовые «Орлан-10» с двигателями внутреннего сгорания могут патрулировать в воздухе до 12 часов и передавать изображение с расстояния до 150 км. Они оснащены более мощными приборами наблюдения, чем «Элероны». Это самый многочисленный тип БПЛА в вооруженных силах. На его базе создана также модификация «Леер-3», способная ставить помехи сетям сотовой связи.

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«Элероны» и «Орланы» регулярно задействуют в учениях совместно с артиллерией. С их помощью обнаруживают цели и контролируют их поражение. Применяют их на маневрах даже расчеты дальнобойных оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

— Данный комплект беспилотников предназначен прежде всего для разведки и целеуказания, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Эти аппараты формируют разведывательно-информационное поле для командования бригады. Оно позволяет командиру всегда знать местоположение не только противника, но и дружественных сил и в конечном счете лучше ориентироваться в меняющейся обстановке. Применение дронов сокращает цикл боевого управления, повышает эффективность огневого поражения целей и тактического маневра. При необходимости сведения, полученные с беспилотников, можно передать вышестоящему начальнику, который может принять решение на применение тяжелых огневых средств.

Роты БПЛА есть не только в морской пехоте. На сегодня они имеются в составе почти всех соединений Воздушно-десантных и Сухопутных войск, а также в частях специального назначения. По данным Минобороны, на вооружении сейчас находятся в общей сложности более 2 тыс. таких аппаратов.

Унаследовали дрон
Орлан-10
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Дроны могут выполнять в интересах морпехов целый ряд задач: вести разведку, давать целеуказания, контролировать поражение объектов, — сообщил «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — А в случае создания единого огневого контура БПЛА выдадут целеуказания береговым ракетным комплексам. Эти соединения находятся на побережье относительно недалеко друг от друга. Широкое применение беспилотников сделает контроль над акваторией Балтийского моря более эффективным.

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Море под прицелом

Сухопутная группировка в Калининградской области заметно усиливается не только за счет морской пехоты. Укрепляются и береговые ракетные силы. В эксклаве они представлены 27-й отдельной бригадой, которая в последние годы перевооружилась на новейшие комплексы «Бал» и «Бастион». Появление в регионе новой техники вызвало серьезную обеспокоенность у соседних стран — членов НАТО. Соединение базируется в поселке Донское Светлогорского городского округа в 30 км от областного центра. Этот населенный пункт находится на самой западной оконечности Земландского полуострова, примерно на одинаковом удалении от северной и южной границ области. Это позволяет держать под прицелом практически всю прилегающую акваторию и при необходимости уничтожить там любую опасную цель.

Мобильные БРК «Бастион» вооружены сверхзвуковыми противокорабельными ракетами «Оникс», способными поражать цели на дальности до 600 км. Найти противника им помогают самолеты и вертолеты с радарными комплексами, корабли и подлодки, с которыми «Бастионы» замыкают в единый информационный контур.

Унаследовали дрон
Бал (береговой ракетный комплекс)

Береговой ракетный комплекс «Бал»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

БРК «Бал» предназначены для защиты побережья и проливов, а также прикрытия военно-морских баз. У них есть возможность стрелять одиночными ракетами и залпами до 32 дозвуковых боеприпасов. Дальность действия комплекса составляет более 120 км. Он оборудован приборами ночного видения и современной аппаратурой. Благодаря новейшей системе навигации «Бал» может быстро менять стартовые позиции.

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В новом облике

Соединения морской пехоты в последнее время получают новые образцы разнообразного вооружения. По штатному расписанию в бригадах появились танковые и разведывательные подразделения, увеличилось количество батальонов морской пехоты. Кроме того, создаются отдельные роты снайперов и беспилотников.

Сегодня в составе ВМФ России пять бригад и отдельный полк «черных беретов». Все подразделения находятся в постоянной боевой готовности и вместе с ВДВ составляют основу отечественных войск быстрого реагирования.

В перспективе «черные береты» станут экспедиционными войсками, способными действовать в интересах страны за рубежом: участвовать в локальных конфликтах, проводить гуманитарные операции, эвакуировать наших граждан и т.д. Соединения усиливаются разведывательными и танковыми батальонами, а также проходят более углубленную подготовку по сравнению с мотострелками. В частности, морпехи изучают иностранные языки и тактику действий в локальных конфликтах.

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