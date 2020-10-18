Высадка на броне: для чего морских пехотинцев вооружат БМП-3

На недавних масштабных стратегических учениях «Кавказ-2020» морские пехотинцы протестировали новую для себя технику. На крымском полигоне Опук с десантного корабля «Азов» были высажены «на плав» не только штатные бронетранспортеры, но и БМП-3. Эта хорошо бронированная боевая машина на гусеничном ходу оснащена 100 мм орудием, 30 мм автоматической пушкой и тремя пулеметами. Эксперимент по применению такой техники в интересах морпехов признан успешным. В будущем в каждой бригаде этого рода войск появится батальон на новых машинах, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве . Что это даст «черным беретам» и как изменит боевую мощь морской пехоты, разбирался военный историк Дмитрий Болтенков.

Шквал огня

БМП-3 представляет собой хорошо вооруженную боевую единицу. Она может перевозить до десяти человек. Броня защищает экипаж и десант от пуль и осколков. Машина способна плавать при волнении воды до трех баллов. Но самое главное — она может обеспечить шквал огня, используя 100 мм и 30 мм пушки и три пулемета. Кроме того, на ее борту находятся противотанковые управляемые ракеты.

Задачи морской пехоты — высадка на берег и захват плацдарма. Уже потом на занятую территорию прибывают части сухопутных войск с тяжелым вооружением. Но самый сложный и кровопролитный бой — за высадку десанта . Берег может быть хорошо укреплен. Перед началом высадки по противнику наносят удар корабельная артиллерия и авиация, но всё равно ряд огневых точек врага может уцелеть. Так, в фильме «Спасти рядового Райана» достаточно хорошо показана подобная операция американцев в «день Д» в «зоне высадки Омаха». Тогда под немецкими пулеметами лег весь первый эшелон. И это несмотря на то, что предварительно немецкая оборона размягчалась крупнокалиберными пушками линкоров союзников и воздушной бомбардировкой.

Высадка на броне Боевые машины БМП-3 на двусторонних батальонных тактических учениях танковых и мотострелковых подразделений Южного военного округа по отработке тактики ведения встречного боя на полигоне Кадамовский в Ростовской области Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Поэтому крайне желательно доставлять пехоту на берег в защищенных хотя бы от пулеметных пуль машинах. Еще лучше использовать тяжелую технику, но она не плавает, а найти удобный для ее высадки берег крайне сложно. Российская морская пехота вооружается техникой, способной преодолевать расстояние по воде . В первую очередь это бронетранспортеры. Их можно высаживать не только на урез берега, но и «на плав», когда десантный корабль находится на некотором расстоянии от береговой черты. Для первой волны десанта, конечно, желательно использовать и танки, но для этого десантный корабль должен подходить к самой кромке берега, что не всегда возможно.

Высадка на броне БМП-3 во время стратегических учений «Кавказ-2020» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В настоящее время все подразделения морской пехоты имеют на вооружении бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А. Это очень эффективные боевые машины, однако их оружие — 30 мм пушка либо 14,5 мм пулемет. И такой огневой мощи явно недостаточно, чтобы подавить огневые точки противника. Перевооружение батальонов морской пехоты на боевые машины класса «БМП», в частности на такую современную, как БМП-3, существенно повышает огневую мощь и увеличивает шансы на выживание морпеха на поле боя.

В эпизоде учений с применением БМП-3 принимал участие 382-й отдельный батальон 810-й гвардейской бригады морской пехоты. Он был сформирован в 1995 году из военнослужащих частей береговой обороны Черноморского флота, отказавшихся принять украинскую присягу. Часть базируется в приазовском городке Темрюк . Несколько лет назад командование морской пехоты заявило, что этот батальон прошел обучение для участия в миротворческих операциях. Он принимал участие в боевых действиях в ходе принуждения Грузии к миру в августе 2008 года, обеспечивал безопасность в Крыму весной 2014-го. Батальон принимал участие в операциях на территории Сирийской Арабской Республики.

Будущее морской пехоты

Сегодня для ВМФ России строятся универсальные десантные корабли проекта 23900 типа «Иван Рогов». Они будут нести на борту десантные катера. Благодаря их использованию в первой волне высадки морского десанта станет возможным использовать и танки типа Т-80 или Т-72 . Но в первой волне принимают участие десантно-штурмовые батальоны морской пехоты. Их задача — первыми встать на берег противника и принять на себя пули и снаряды выживших после обработки огневых точек врага. Перевооружение таких частей на боевые машины пехоты БМП-3 и танки типа Т-80 или Т-72 позволит более успешно решать самый сложный этап морского десанта — бой за высадку.

Высадка на броне Боевая машина пехоты БМП-3 во время динамического показа вооружений, военной и специальной техники мотострелковых войск в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020», 27 августа 2020 года Фото: РИА Новости/Илья Питалев