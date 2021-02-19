«У России есть своя линейка беспилотников-камикадзе»

Прошедший 2020 год стал непростым и для российского оборонно-промышленного комплекса. О том, как эпидемия коронавируса сказалась на выполнении международных контрактов и гособоронзаказе, станет ли «Армата» беспилотной и когда появятся отечественные ударные дроны-камикадзе, «Известиям» рассказал индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

— С какими показателями кластер вооружений «Ростеха» закончил 2020 год? Как сказался на работе форс-мажор с коронавирусной инфекцией?

— Пандемия несильно сказалась на выручке комплекса вооружений. Конечно, были проблемы у отдельных предприятий, но при этом для кого-то сложившаяся ситуация даже сработала в плюс. В целом сохранилась положительная динамика выручки — по итогам 2020 года мы прогнозируем ее рост на 9% относительно 2019-го.

Нельзя было допустить, чтобы заводы остановились из-за коронавируса, потому что это бы напрямую сказалось на национальной безопасности. Также нельзя было остановить нашу работу по экспортным контрактам. Благодаря принятым мерам мы не допустили масштабных сокращений, минимизировали риски заражения наших сотрудников на предприятиях, без задержек выплачивали зарплату.

Несмотря на возникшие сложности, предприятия «Ростеха» не позволили сорвать гособоронзаказ. Более того, пандемия практически не помешала нам исполнить и экспортные контракты, поставки вооружений нашим зарубежным заказчикам выполнены практически в полном объеме, сумма примерно на уровне 2019 года. Конечно, был небольшой спад спроса в начале прошлого года, так как ряд стран направили деньги на борьбу с коронавирусом, однако портфель заказов остался на уровне около $50 млрд.

Конечно, пандемия не прошла бесследно. Прибыль по кластеру в 2020 году несколько снизилась по сравнению с 2019-м. Однако я ожидаю, что 2021 год для предприятий пройдет намного легче и их прибыль вернется к устойчивому росту.

У России есть своя линейка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Экономика России уже начала восстанавливаться — какие цели вы ставите перед предприятиями комплекса? На какие показатели планируете выйти по итогам 2021 года?

— Хотелось бы, чтобы пандемия и связанные с ней стрессы ушли в прошлое. Ожидаем, что организации комплекса вооружений «Ростеха» продемонстрируют рост по всем показателям.

При этом наши оборонные предприятия выпускают не только вооружения и военную технику, но и гражданскую продукцию. Задача диверсификации производства была поставлена президентом страны, и мы ее стремимся выполнить. По итогам 2020 года выручка от реализации гражданской продукции превысила 100 млрд рублей. В 2021 году мы ожидаем ее дальнейшего увеличения — практически на четверть, до 125 млрд рублей.

По нашим планам, выручка в целом в текущем году должна повыситься на 12%. По EBITDA прогноз также оптимистичный — планируется рост на 43% относительно 2020 года.

— Новейший российский танк Т-14 «Армата» участвует в парадах Победы с 2014 года. На каком этапе сейчас находится программа по его развитию? Увидим ли мы «Армату» в беспилотном варианте?

— Такого танка сейчас нет ни у кого в мире, и, я думаю, он вообще не скоро появится. Объективно «Армата» и ее разработчик, наш холдинг УВЗ, сейчас вне конкуренции.

Помимо хорошей защищенности и огневой мощи эту машину выделяет ее «интеллект» — высокий уровень автоматизации, который дает экипажу больше возможностей на поле боя. Многие вещи, включая поиск целей, техника делает сама.

У России есть своя линейка Т-14 «Армата» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По большому счету из Т-14 можно сделать автономного боевого робота — большой и мощный беспилотный танк. Мы уже опробовали его в такой роли. Конечно, Т-14 не будет выпускаться серийно в беспилотном варианте и скорее используется для обкатки соответствующих технологий. Однако это хорошо демонстрирует высоту планки, которую мы себе поставили.

С учетом того что в данной боевой машине реализованы беспрецедентные конструкторские решения, путь от чертежа до принятия на вооружение не может быть коротким. Работы идут по графику, согласованному с Минобороны.

— Прошлый год можно назвать годом беспилотной авиации. БПЛА эффективно использовались в боевых действиях в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе. В частности, высокую эффективность показали так называемые дроны-камикадзе Orbiter и Harop. Ранее «Ростех» анонсировал разработку и серийное производство отечественных аналогов. В частности, дроны КУБ и «Ланцет» уже применялись в боевых действиях. Как сейчас обстоят дела с разработкой российских дронов-камикадзе? Есть ли интерес к таким БПЛА со стороны иностранных покупателей?

— Сегодня у России есть своя линейка беспилотников-камикадзе. Интерес к ней на мировом рынке вооружений чрезвычайно велик. Немалую роль в этом сыграло и то, что мы их опробовали в Сирии, в реальных боевых условиях. Можно сказать, показали товар лицом. Это очень эффективные инструменты на поле боя, которые при этом и стоят заметно дешевле ракет и практически невидимы для радаров.

Наши производители достигли определенных успехов в создании «барражирующих боеприпасов», которые по некоторым характеристикам даже превосходят зарубежных конкурентов, поэтому удивляться оживленному интересу других стран не стоит. На данный момент на экспорт эта техника пока не идет. Пока первоочередная цель — обеспечение собственной армии новейшими вооружениями.

— Высокую оценку в мире получили турецкие ударные беспилотные аппараты Bayaraktar. Какие БПЛА, аналогичные турецкому, сейчас готов представить «Ростех»? Ранее корпорация презентовала уникальный беспилотник «Корсар». Машина даже демонстрировалась на параде Победы в 2018 году. В какой стадии находятся работы по этим БПЛА? Когда начнется их серийный выпуск? Есть ли заинтересованность иностранных покупателей?

— Сейчас «Рособоронэкспорт» успешно продвигает на мировой рынок разведывательно-ударный комплекс «Орион-Э», который считается «одноклассником» Bayaraktar ТB-2. Он вызвал большой интерес со стороны других стран. Деталей раскрывать не буду, на этой стадии лишняя информация может негативно повлиять на ход переговоров.

У России есть своя линейка «Орион-Э» Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Что касается «Корсара», то сейчас он проходит опытную эксплуатацию. Когда Минобороны будет готово к заключению контракта, КБ «Луч», головной производитель, запустит серийное производство этих беспилотников. Напомню также, что создана экспортная версия этого беспилотника — «Корсар-Э». Этот БЛА мы демонстрировали на форуме «Армия».

Крайне важно, что в своих разработках мы используем национальную, российскую базу с отечественными комплектующими. Это гарантирует высокий уровень защищенности от несанкционированных внешних вмешательств в работу техники. Плюс мы не зависим от экспортных поставок. Особенно актуально это в свете санкций и недобросовестной конкуренции, которая растет со стороны Запада.

— В прошлом году в зарубежных средствах массовой информации была развернута целая кампания против российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь». Заявлялось, что они плохо себя показали в боях в Сирии и Ливии. Повлияла ли эта негативная пиар-кампания на интересы зарубежных покупателей к ЗРПК «Панцирь»?

— Естественно, мы видели все эти публикации и оцениваем их как дезинформацию. Это была спланированная кампания, направленная на дискредитацию российской продукции военного назначения в целом и «Панциря» в частности.

Мы разбирали каждый случай, о которых сообщали зарубежные СМИ, и видели, что это были фото- и видеомонтаж либо случаи атак на комплексы, которые полностью израсходовали все боеприпасы и находились в беззащитном положении.

Это очень эффективное оружие, что подтверждает опыт реальной боевой эксплуатации «Панциря». Поэтому интерес к данному комплексу в мире был, есть и еще долго будет оставаться высоким.

— Долгое время новейший автомат АК-12, который приняли на вооружение, не был представлен в войсках в значительном количестве. Теперь мы видим, что он всё больше появляется на вооружении в различных воинских частях. Может ли, на ваш взгляд, АК-12 стать таким же хитом на международном рынке, как ранее АК серии 100?

— Автоматы Калашникова — это бренд, не нуждающийся в представлении, в том числе и за рубежом. Поэтому иностранные заказчики всегда проявляют интерес к нашим новинкам. АК-12, который с 2018 года начал поставляться в российскую армию, стал родоначальником целой серии оружия под разные калибры. За два с лишним года в войска ушли уже десятки тысяч «двенадцатых».

Напомню, что это оружие создавалось как часть экипировки солдата будущего «Ратник» и соответствует выросшим требованиям военных к кучности стрельбы и эргономике при прежней надежности. И прежде чем пойти в эксплуатацию, автоматы проходили серьезные испытания, неоднократно дорабатывались и улучшались.

Поэтому неудивительно, что вся серия, а это помимо АК-12 еще и АК-15 под патрон 7,62х39 мм и АК-19 под патрон 5,56х45 мм НАТО, вызывает интерес у зарубежных партнеров. В первую очередь речь идет, конечно, об автоматах АК-15. Более того, тестовые партии уже поставлены в некоторые страны ближнего зарубежья.