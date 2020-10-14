В бой летят старики: может ли «кукурузник» стать дроном-камикадзе

Азербайджанские военные могут дорабатывать имеющиеся в их распоряжении самолеты Ан-2, чтобы превращать их в беспилотное высокоточное оружие. Как утверждают источники «Известий», знакомые с ситуацией в регионе, для этого бипланы загружают дополнительным горючим и взрывчаткой и отправляют на таран позиций противника. По данным собеседников редакции, старые самолеты оснащают приводами управления и простейшим автопилотом, использующим спутниковую навигацию, в результате чего такой аппарат может лететь по запрограммированному маршруту и атаковать стационарные цели. В Баку эту информацию опровергают, хотя и не отрицают факт использования беспилотников других типов. Разрушительная мощь дронов, созданных на основе Ан-2, может быть сопоставима с крылатыми ракетами, но размер и тихоходность делают «кукурузник» легкой мишенью для любых средств ПВО, считают эксперты.

В зоне конфликта

С начала нынешнего обострения над зоной конфликта было сбито не менее пяти единиц модернизированных «кукурузников», пытавшихся прорваться через линию фронта, уточнили источники «Известий». По их данным, два таких самолета было уничтожено в понедельник, 12 октября. Минобороны Армении предоставило видеозаписи падения двух пылающих Ан-2, рухнувших на землю рядом и почти одновременно. Как и в предыдущих случаях поражения таких самолетов в зоне конфликта, экипаж не покинул их с парашютами. В первую неделю боев на видео попало уничтожение над линией фронта еще трех самолетов этого типа. Обследовавшие обломки бипланов журналисты не обнаружили в них тел летчиков.

«Известия» направили запрос в министерство обороны Армении об общем количестве сбитых азербайджанских Ан-2 и о том, смогли ли они нанести какой-либо ущерб. Ко времени публикации ответа не поступило.

В бой летят старики Ан-2, уничтоженный ПВО Армении Фото: Министерство Обороны Армении

Единый информационный центр Нагорного Карабаха сообщает о 18 сбитых самолетах противника, не уточняя их типов. Ранее в НКР заявляли об уничтожении азербайджанских штурмовиков Су-25 и истребителей МиГ-29, но все зафиксированные на фото и видео обломки принадлежат беспилотникам и Ан-2.

Азербайджан не признает потерю «Антоновых», как и других типов самолетов. Официальный Баку с самого начала конфликта, 27 сентября, ни разу не сообщал официальную информацию о количестве погибших военных или потерянной техники.

Глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы в понедельник обвинил армянскую сторону в фальсификации видео падений Ан-2 «с использованием графики и анимации» и заявил, что все беспилотники его страны «в целости и сохранности и находятся в боевом строю».

В то же время Азербайджан не скрывает массового применения в боевых действиях дронов-камикадзе Harop и барражирующих боеприпасов Orbiter израильского производства, а также турецких ударных беспилотников Bayraktar. Военное ведомство страны часто публикует кадры поражения ими войск и боевой техники противника.

В бой летят старики Самолеты Ан-2 в аэропорту города Евлах, Азербайджан Фото: Yandex.Карты

На спутниковых снимках аэродрома азербайджанского города Евлах видны более 60 Ан-2 в одинаковой белой раскраске, похожей на цвет сбитых бипланов. Оттуда лишь около 50 км до района боев. Но этот аэродром не входит в число баз азербайджанских ВВС.

«Известия» направили в министерство обороны Азербайджана запрос о том, находятся ли у них на вооружении Ан-2 и применяются ли они в беспилотном варианте. На момент публикации ответ не получен.

18 тыс. «кукурузников»

— Сегодня Ан-2 в летном состоянии стоит, как один израильский дрон-камикадзе, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Азербайджан унаследовал от СССР десятки таких самолетов, в основном в гражданских вариантах. Но ресурс большинства давно исчерпан. Эксплуатировать такие машины нельзя. Так что идея утилизировать их таким способом вполне понятна. Даже если они не прорвут систему ПВО, то заставят ее отреагировать, потратить боеприпасы, обнаружить себя. Потом удар по ней нанесут более современные беспилотники. А в случае успешного попадания в цель эффект будет сопоставим с серьезной баллистической или крылатой ракетой.

В бой летят старики Беспилотный самолет Feihong-98 производства Китая, созданный на базе самолета Y5B Фото: cgtn.com

В радиоуправляемые мишени в СССР массово переделывали снимаемые с вооружения истребители МиГ-15 и МиГ-21. Поэтому ничего невозможного в трансформации Ан-2 нет. Современная электроника дополнительно облегчает задачу. В Сирии боевики многократно пытались прорвать оборону российской авиабазы Хмеймим самодельными дронами-бомбардировщиками с простейшей системой навигации и управления, напомнил эксперт.

Свою попытку превратить Ан-2 в беспилотный транспортный самолет ранее предприняла китайская компания China Aerospace Science and Technology Corporation. Она модернизировала в БПЛА его лицензионную версию, выпускавшуюся в Китае под обозначением Y5. Биплан поднялся в воздух в 2018 году, а в августе текущего года выполнил свой первый коммерческий рейс во Внутренней Монголии (автономный район Китая).

Легкий транспортный биплан Ан-2, прозванный «кукурузником», авиационная промышленность выпускала с 1947 года. Он попал в Книгу рекордов Гиннесса как единственный самолет, который выпускали более 60 лет подряд. В СССР, Польше и Китае произведено более 18 тыс. его вариантов. Более тысячи из них всё еще эксплуатируются по всему миру, в основном в России.

В бой летят старики Пассажиры перед посадкой в самолеты в аэропорту Винница, Украинская ССР, 1969 год Фото: РИА Новости

Самолет поднимает в воздух 1,5 т груза. Его потолок высоты составляет 4,5 тыс. м, а максимальная скорость не превышает 258 км/час. «Антоновы» активно использовали по всему СССР и в странах соцлагеря для местных пассажирских и грузовых перевозок в труднодоступных районах, для сельхозработ и доставки почты, их экспортировали в 26 стран мира.

В транспортно-пассажирском варианте он может перевозить до 12 человек на расстояние в 1 тыс. км. Самолет отличается чрезвычайно высокими взлетно-посадочными характеристиками. Ему достаточно коротких грунтовых полос длиной всего 500 м.

В бой летят старики Девочка в кабине самолета Ан-2 на выставке авиационной техники в рамках международного форума «Армия-2020» на аэродроме Кубинка в Подмосковье Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович