Нагорный крах: Мишустин призвал немедленно прекратить огонь в Карабахе

Участие премьер-министра России в межправсовете ЕАЭС в Ереване и консультации глав МИД Армении и Азербайджана в Москве помогут в ближайшее время успокоить ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя визит Михаила Мишустина в Ереван . Однако, по их мнению, урегулированию конфликта могут помешать Турция, оказывающая активную поддержку Баку, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ США и Франция, которые не заинтересованы в усилении роли России на постсоветском пространстве.

В главных ролях

Чтобы разобраться в актуальных проблемах участников ЕАЭС и обсудить глобальную повестку с коллегами по союзу, премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Ереван 9 октября. На улицах и в ресторанах города всё еще удручающе пусто из-за эпидемиологической ситуации. Сейчас число заражений в стране превысило 54 тыс. — это чуть больше 1% населения Армении. Большинство носит медицинские маски не только в закрытых помещениях, но и на улице. Штраф за отсутствие средств защиты составляет 10 тыс. драм (около 1,5 тыс. рублей). При этом, как рассказали «Известиям» местные жители, законы применяются действительно строго.

Мрачности облику столицы добавляет и обострение конфликта в Карабахе, продолжающееся около двух недель. В городе почти на каждом шагу висят всевозможные баннеры и вывески с фотографиями военных, призывающие прекратить кровопролитие, а в небе периодически пролетают истребители.

Нагорный крах Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Согласно протоколу межправсовета ЕАЭС, основными темами заседания должны были стать эпидемиологическая ситуация в странах — участницах экономического союза и возобновление пассажирского сообщения. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян начал переговоры с обострения в Нагорном Карабахе, поблагодарив Михаила Мишустина, председателей правительства Белоруссии и Казахстана за визит в трудные для страны времена . Киргизская делегация не смогла посетить мероприятие, а Молдавия, которая выступает наблюдателем при организации, принимала участие по видеосвязи.

— Две недели как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современных вооружений, — заявил армянский премьер, отметив, что Ереван готов к возобновлению мирного процесса.

Михаил Мишустин, в свою очередь, выразил соболезнования семьям погибших и призвал немедленно прекратить боевые действия.

Накануне Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, тоже выступала за прекращение огня, однако эти и другие заявления международных организаций пока не возымели успеха. 8 октября президент России пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по вопросам обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта, и уже в течение дня стороны подтвердили свое участие.

Нагорный крах Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Визит Михаила Мишустина в Ереван и встреча сторон конфликта в Москве могут сыграть важную роль в прекращении кровопролития, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников . Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в Карабахе, потому что от этого зависит обстановка и в других странах постсоветского региона — Белоруссии и Киргизии.

— Никакие контактные группы, США или Франция никак не могут и не хотят повлиять на конфликт. Это уже демонстрируется около 30 лет. В нынешней ситуации, когда из вышеупомянутых стран мало кто желает России чего-то хорошего, ситуация может разыгрываться против Москвы, — заявил «Известиям» политик.

Встречи на полях ЕАЭС и переговоры в Москве действительно позволят успокоить ситуацию в Нагорном Карабахе, подтвердил политолог Денис Денисов.

— Консультации в Москве прекратят активную фазу войны. Как мы все понимаем, сейчас это самое важное — в первую очередь для мирного населения. В армянском и азербайджанском руководстве авторитет России и лично президента очень высокий. Предложенные консультации помогут Москве стать полноценным посредником в урегулировании конфликта, — сказал «Известиям» эксперт, отметив, что единственной угрозой может стать позиция Турции, которая активно поддерживает Баку.

Справка «Известий» В 1988 году Нагорно-Карабахская автономная область Азербайджана, населенная в основном армянами, объявила о выходе из состава этой республики СССР. В ходе вооруженного противостояния Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. Периодически на территории возникают обострения конфликта, последнее из которых произошло 27 сентября. За две недели войны погибло не менее 20 мирных жителей, ранения получило около 90 человек. Периодически под обстрелы попадают представители СМИ, в том числе журналисты «Известий». Французские СМИ со ссылкой на представителя президента страны сообщили, что перемирие между Ереваном и Баку может быть достигнуто 9 или 10 октября.

Ковидная экономика

В ходе заседания, как и обещалось, главы правительств обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией . 9 октября РФ побила свой собственный рекорд по числу заражений в день — показатель превысил 12 тыс.

— Мы уже создаем возможности для добровольной массовой вакцинации граждан РФ в конце года. Считаем, что в числе первых стран, которые после начала массовой вакцинации в России получат российскую вакцину, должны быть наши партнеры по ЕАЭС , — заявил в ходе заседания Мишустин.

Кроме того, участники подписали поручение о проработке возобновления пассажирского сообщения в союзе. Также премьеры согласовали стратегию развития ЕАЭС до 2025 года, которая в числе прочего предполагает единую маркировку товаров и общие правила регулирования госзакупок для создания прозрачного рынка . Следующее заседание межправсовета союза состоится 4 декабря в Москве — основными темами станут перспективы экономической интеграции и цифровая трансформация.

Нагорный крах Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Необходимость в более плотном сотрудничестве союза обусловлена мировым экономическим кризисом и волнениями на постсоветском пространстве, сказал «Известиям» руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин . Этого понимания достигли не только в Москве. Сейчас внутренняя торговля в ЕАЭС, по данным председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясникова, достигает примерно $60 млрд в год.

— Мировая пандемия спровоцировала экономический спад, и в нынешней сложной ситуации требуется консолидация усилий стран — членов союза хотя бы для того, чтобы выработать крайне необходимую стратегию повышения эффективности взаимных экономических обменов, — подчеркнул эксперт.