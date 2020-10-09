Нагорный крах: Мишустин призвал немедленно прекратить огонь в Карабахе
Участие премьер-министра России в межправсовете ЕАЭС в Ереване и консультации глав МИД Армении и Азербайджана в Москве помогут в ближайшее время успокоить ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя визит Михаила Мишустина в Ереван. Однако, по их мнению, урегулированию конфликта могут помешать Турция, оказывающая активную поддержку Баку, а также сопредседатели Минской группы ОБСЕ США и Франция, которые не заинтересованы в усилении роли России на постсоветском пространстве.
В главных ролях
Чтобы разобраться в актуальных проблемах участников ЕАЭС и обсудить глобальную повестку с коллегами по союзу, премьер-министр Михаил Мишустин прилетел в Ереван 9 октября. На улицах и в ресторанах города всё еще удручающе пусто из-за эпидемиологической ситуации. Сейчас число заражений в стране превысило 54 тыс. — это чуть больше 1% населения Армении. Большинство носит медицинские маски не только в закрытых помещениях, но и на улице. Штраф за отсутствие средств защиты составляет 10 тыс. драм (около 1,5 тыс. рублей). При этом, как рассказали «Известиям» местные жители, законы применяются действительно строго.
Мрачности облику столицы добавляет и обострение конфликта в Карабахе, продолжающееся около двух недель. В городе почти на каждом шагу висят всевозможные баннеры и вывески с фотографиями военных, призывающие прекратить кровопролитие, а в небе периодически пролетают истребители.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе
Согласно протоколу межправсовета ЕАЭС, основными темами заседания должны были стать эпидемиологическая ситуация в странах — участницах экономического союза и возобновление пассажирского сообщения. Однако премьер-министр Армении Никол Пашинян начал переговоры с обострения в Нагорном Карабахе, поблагодарив Михаила Мишустина, председателей правительства Белоруссии и Казахстана за визит в трудные для страны времена. Киргизская делегация не смогла посетить мероприятие, а Молдавия, которая выступает наблюдателем при организации, принимала участие по видеосвязи.
— Две недели как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современных вооружений, — заявил армянский премьер, отметив, что Ереван готов к возобновлению мирного процесса.
Михаил Мишустин, в свою очередь, выразил соболезнования семьям погибших и призвал немедленно прекратить боевые действия.
Накануне Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, тоже выступала за прекращение огня, однако эти и другие заявления международных организаций пока не возымели успеха. 8 октября президент России пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций по вопросам обмена пленными и телами погибших в ходе конфликта, и уже в течение дня стороны подтвердили свое участие.
Визит Михаила Мишустина в Ереван и встреча сторон конфликта в Москве могут сыграть важную роль в прекращении кровопролития, считает глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. Россия заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации в Карабахе, потому что от этого зависит обстановка и в других странах постсоветского региона — Белоруссии и Киргизии.
— Никакие контактные группы, США или Франция никак не могут и не хотят повлиять на конфликт. Это уже демонстрируется около 30 лет. В нынешней ситуации, когда из вышеупомянутых стран мало кто желает России чего-то хорошего, ситуация может разыгрываться против Москвы, — заявил «Известиям» политик.
Встречи на полях ЕАЭС и переговоры в Москве действительно позволят успокоить ситуацию в Нагорном Карабахе, подтвердил политолог Денис Денисов.
— Консультации в Москве прекратят активную фазу войны. Как мы все понимаем, сейчас это самое важное — в первую очередь для мирного населения. В армянском и азербайджанском руководстве авторитет России и лично президента очень высокий. Предложенные консультации помогут Москве стать полноценным посредником в урегулировании конфликта, — сказал «Известиям» эксперт, отметив, что единственной угрозой может стать позиция Турции, которая активно поддерживает Баку.
Ковидная экономика
В ходе заседания, как и обещалось, главы правительств обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. 9 октября РФ побила свой собственный рекорд по числу заражений в день — показатель превысил 12 тыс.
— Мы уже создаем возможности для добровольной массовой вакцинации граждан РФ в конце года. Считаем, что в числе первых стран, которые после начала массовой вакцинации в России получат российскую вакцину, должны быть наши партнеры по ЕАЭС, — заявил в ходе заседания Мишустин.
Кроме того, участники подписали поручение о проработке возобновления пассажирского сообщения в союзе. Также премьеры согласовали стратегию развития ЕАЭС до 2025 года, которая в числе прочего предполагает единую маркировку товаров и общие правила регулирования госзакупок для создания прозрачного рынка. Следующее заседание межправсовета союза состоится 4 декабря в Москве — основными темами станут перспективы экономической интеграции и цифровая трансформация.
Необходимость в более плотном сотрудничестве союза обусловлена мировым экономическим кризисом и волнениями на постсоветском пространстве, сказал «Известиям» руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. Этого понимания достигли не только в Москве. Сейчас внутренняя торговля в ЕАЭС, по данным председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясникова, достигает примерно $60 млрд в год.
— Мировая пандемия спровоцировала экономический спад, и в нынешней сложной ситуации требуется консолидация усилий стран — членов союза хотя бы для того, чтобы выработать крайне необходимую стратегию повышения эффективности взаимных экономических обменов, — подчеркнул эксперт.
Сотрудничество в нынешних условиях будет касаться не только товарооборота, но и энергетической и финансовой сфер. При этом волнения в Киргизии наглядно показывают, насколько экономические процессы зависят от политического фактора, поэтому всё большее значение приобретают надгосударственные органы. Однако получится ли воплотить в жизнь все стратегические документы в быстро меняющемся мире, покажет лишь время.