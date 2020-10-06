Есть только мир: РФ призывает стороны остановить насилие в Карабахе

Призыв председателей Минской группы ОБСЕ начать мирные переговоры без предварительных условий ни в Баку, ни в Ереване пока так и не услышали. И Армения, и Азербайджан выдвинули свои варианты того, как конфликт может быть урегулирован . Ереван не видит решения карабахского конфликта без вмешательства третьей стороны, заявил «Известиям» вице-спикер парламента республики Ален Симонян. По его словам, главная задача — прекращение боевых действий со стороны Баку. Чтобы обеспечить это, необходимо посредничество другой страны. Между тем в Азербайджане продолжают считать, что у конфликта существует военное решение. Об этом, в частности, говорит президент страны Ильхам Алиев. Россия с такой позицией не согласна: в Совете Федерации «Известиям» пояснили, что иного решения, кроме политического, у карабахского конфликта нет. Но вводить миротворцев пока нельзя: необходимо согласие и Еревана, и Баку.

Иного не дано

Премьер-министр Армении Никол Пашинян еще 3 октября заявил, что мирные переговоры по Нагорному Карабаху возможны только в случае приостановки боевых действий со стороны Азербайджана.

В Баку продолжение военной фазы проблемой не считают и ставят условие: посредники по Карабаху для прекращения огня должны дать гарантии по «выводу войск Армении» с территорий . Об этом 5 октября заявил президент страны Ильхам Алиев. Он также подчеркнул, что Турция должна присутствовать в процессе урегулирования. Хотя Анкара и так входит в состав постоянных членов Минской группы ОБСЕ.

Свое условие перед мирными переговорами выдвинул и МИД Нагорного Карабаха: в ведомстве сообщили, что передали в ОБСЕ заявление о необходимости признания независимости республики как залога восстановления мира.

Между тем, очевидно, в ответ на нежелание садиться за стол переговоров, исходящее из обеих столиц, глава МИД РФ Сергей Лавров 5 октября сообщил о подготовке нового заявления Минской группы, на этот раз на уровне глав внешнеполитических ведомств трех стран-председателей. Вечером они выступили с осуждением беспрецедентной и опасной эскалации насилия в зоне нагорнокарабахского конфликта и за ее пределами.

Есть только мир Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Поздно вечером Никол Пашинян позвонил Владимиру Путину . Лидеры обсудили обострение конфликта, «которое приобрело масштабный характер и ведет к серьезным потерям с обеих сторон, в том числе жертвам среди мирного населения», сообщили в пресс-службе Кремля. Российский лидер подчеркнул: боевые действия должны быть срочно прекращены.

Накануне в интервью телеканалу «Аль-Арабия» Ильхам Алиев заявил: он не согласен с тем, что у конфликта нет военного решения.

— Если нет военного пути, то тогда дайте нам невоенный путь, дипломатический путь. Выполните резолюции Совбеза ООН, — заявил президент Азербайджана. — Если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, Азербайджан сам это сделает, это сейчас и происходит.

Однако в России с такой позицией не согласны. Как заявил «Известиям» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, силового решения у нагорнокарабахского конфликта нет, его можно урегулировать только политическим путем . Он также отметил, что Россия не остается пассивным наблюдателем в карабахском конфликте и продолжает активно призывать обе стороны к мирным переговорам.

— Это ложное впечатление (что Москва наблюдает за конфликтом со стороны. — «Известия»). Но если говорить о миротворчестве, то оно будет востребовано и эффективно только при заинтересованности в этом всех сторон конфликта. До тех пор пока этого нет, я боюсь, что шансов у такой операции будет недостаточно, поскольку противоположной стороной она будет восприниматься не как миротворческая, а как усиление позиций другого участника, — пояснил парламентарий.

Третья сторона

«Известия» побеседовали с политиками из обеих стран, чтобы уточнить, почему обе стороны продолжают выдвигать условия и никак не сложат оружие.

Вице-спикер парламента Армении Ален Симонян в беседе с «Известиями» подчеркнул: решить конфликт на данном этапе без посредничества третьей стороны не получится, поскольку Баку всё еще утверждает, что продолжит решать вопрос военным путем.

Есть только мир Военная техника, захваченная вооруженными силами Азербайджана в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе Фото: РИА Новости/Министерство обороны Азербайджана

— Когда на 150-тысячную республику нападает 10-миллионная страна и ей помогает 90-миллионная Турция, а третьи страны только призывают к миру и не предпринимают каких-либо активных действий, чтобы агрессию остановить, как это комментировать? Естественно, без вмешательства третьей стороны решить конфликт не получится, — отметил политик.

Депутат азербайджанского меджлиса (парламента) Сабир Гаджиев пояснил «Известиям»: с точки зрения Баку для начала переговорного процесса необходимы гарантии, что Минская группа ОБСЕ потребует от Еревана выполнять Бишкекский протокол . Последний, как напомнил политик, предусматривал вывод армянских войск с территории семи районов Азербайджана, не входивших в состав Нагорно-Карабахской республики в период СССР.

— Международное сообщество должно тверже стоять на вопросе, почему Армения не проводит деоккупацию территорий. Если требуют мирных переговоров, они должны дать конкретные предложения по территориям, — отметил парламентарий.

Неделя обстрелов

Днем столица НКР Степанакерт вновь подверглась ракетному обстрелу со стороны Азербайджана. По данным собкора «Известий» на месте событий Дениса Кулаги, в результате удара по городу в большей степени пострадали жилые дома, автозаправочная станция и детский сад, нежели военные объекты.

— Это был цветущий рай, Эдем по сравнению с Карабахом — ничто. И они хотят превратить его в руины, чтобы здесь люди не жили. Им нужна территория, а мы не можем жить без этой земли, — рассказал «Известиям» один из жителей Степанакерта.

5 октября азербайджанские силы не стали продвигаться дальше , рассказали «Известиям» источники, знакомые с обстановкой. Они закрепляются на отвоеванных в предыдущие дни позициях и готовятся к отражению возможных контратак армянской армии. Продолжились удары азербайджанских беспилотников по позициям войск НКР и подходящим резервам.

К вечеру воскресенья Ильхам Алиев заявил о возврате контроля над стратегическим городом Джебраил и девятью селами рядом с ним. Основное продвижение произошло на южном участке наступления, вдоль границы с Ираном . В понедельник появилось первое видео с водружением знамен Азербайджана над опустевшим поселком Талыш и на северном участке боев. Всего за первую неделю, по данным военного ведомства, было «освобождено» 22 населенных пункта.

Есть только мир Дом, поврежденный в результате обстрелов Фото: РИА Новости/Карен Аветисян

Власти НКР опровергают потерю большинства из них, но признают, что на некоторых участках войскам пришлось отступить в тактических целях, а также обещают нанести контрудары . В Армении продолжается всеобщая мобилизация резервистов, объявленная неделю назад. Премьер Пашинян призвал солдат, демобилизованных за последний год, добровольно вернуться в армию, так как по закону призвать их повторно нельзя. Его недавно отслуживший сын Ашот немедленно откликнулся на эту инициативу.

Несмотря на некоторое затишье на линии фронта, стороны продолжают обмен ударами по тыловым населенным пунктам и инфраструктуре друг друга, в том числе с применением кассетных боеприпасов. С раннего утра понедельника ракеты реактивных систем залпового огня продолжали падать на Степанакерт. Омбудсмен Нагорного Карабаха Артак Бегларян сообщил, что всего с начала конфликта в непризнанной республике погибли 19 и ранены 80 мирных жителей, от артогня пострадали более 2,1 тыс. домов и 350 объектов инфраструктуры.

По заявлению пресс-секретаря главы НКР Ваграма Погосяна по Азербайджану были нанесены мощные ответные удары.

За понедельник, 5 октября, дважды был обстрелян находящийся в 60 км от линии фронта второй по населению город Азербайджана — Гянджа. Национальное телевидение продемонстрировало его поврежденный центральный рынок. На окраине этого населенного пункта расположена авиабаза, откуда вылетают на боевые задания беспилотники.

Дальнобойные ракеты РСЗО «Смерч» упали также на азербайджанские города Тертер и Мингечевир. В последнем они разорвались неподалеку от стратегически важного объекта — плотины местной гидроэлектростанции.

По мнению политолога Владимира Евсеева, риторика президентов Азербайджана и Турции, предполагающих, что конфликт удастся разрешить военным путем, ошибочна. Поскольку силового превосходства у Баку нет — это доказал срыв азербайджанского наступления 3–4 октября. Ситуация на линии фронта к 5 октября практически стабилизировалась .