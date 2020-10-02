Хор для турецкого: РФ, Франция и США призвали к миру в Карабахе

Тройка сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Россия, Франция и США — призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе . Мировые лидеры настойчиво посоветовали руководителям Армении и Азербайджана «добросовестно и без предварительных условий» возобновить переговоры по урегулированию при содействии Минской группы. В азербайджанском парламенте «Известиям» сказали: одного заявления недостаточно — нужны доказательства, что Ереван готов деоккупировать семь районов вокруг Карабаха. В парламенте Армении «Известиям» уточнили, что их страна «не видит альтернативы мирным переговорам», но ждет конкретного предложения от Минской группы. В аппарате президента Нагорно-Карабахской республики также намерены принять участие в переговорах , сообщили там «Известиям». При этом единственным, кому не по душе пришелся призыв тройки, оказался президент Турции, который назвал заявление «недопустимым».

И только Турция против

Столкновения в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) между армиями самой НКР, Армении и Азербайджана продолжились и на пятые сутки. Начиная с 27 сентября свыше десятка мировых лидеров — от Папы Римского до генсека ООН — призывали стороны сложить оружие и вернуться за стол переговоров.

Хор для турецкого Солдат армии Армении стреляет из артиллерийского орудия во время боев с азербайджанскими войсками в Нагорном Карабахе Фото: Defence Ministry of Armenia/Handout via REUTERS

Баку при поддержке Турции в лице президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Ереван упорно продолжали настаивать именно на силовом решении конфликта. 29 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев открыто заявил, что переговоров с Арменией с учетом нынешней позиции ее руководства быть не может.

1 октября с консолидированным призывом к мирным переговорам выступили сразу три президента — России, США и Франции, председательствующих в Минской группе ОБСЕ.

Как отмечается в заявлении, Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон «самым решительным образом» осуждают эскалацию насилия и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

— Мы также призываем руководителей Армении и Азербайджана незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры по существу урегулирования при содействии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, — говорится в документе.

В этот же день глава МИД РФ Сергей Лавров и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подтвердили готовность к плотной координации действий для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе. Днем ранее турецкий министр открыто заявил, что Анкара готова поддержать Баку не только за столом переговоров, но и «на поле боя». Свою поддержку Азербайджану 1 октября выразил и Афганистан.

Президент Эрдоган назвал призыв лидеров России, США и Франции «недопустимым» и напомнил, что ОБСЕ уже 30 лет не могла решить этот конфликт.

— Недопустимо, чтобы Минская группа сейчас требовала прекращения огня в Нагорном Карабахе. Они должны потребовать, чтобы сначала Армения положила конец своей оккупации Нагорного Карабаха, — подчеркнул глава Турции.

Хор для турецкого Президент Турции Тайип Эрдоган Фото: Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Для возвращения к мирной дискуссии необходимо договориться о выполнении Бишкекского протокола 1994 года, заявил «Известиям» депутат меджлиса (парламента) Азербайджана Рамин Мамедов.

— Условие, которое зафиксировано в этом протоколе: полный вывод армянских сил из Нагорного Карабаха и из семи прилегающих районов Азербайджана, возвращение на места проживания азербайджанской общины, которая там жила до 1988 года. Потом уже можно сесть за стол переговоров, — объяснил свою позицию парламентарий.

Его коллега депутат Расим Мусабеков также считает, что одного призыва трех мировых лидеров недостаточно. Чтобы стороны перешли к мирным переговорам, нужно организовать встречу на уровне лидеров Азербайджана и Армении с участием президентов РФ, США и Франции.

— Но прекращение огня — это не выключатель, который нажали и на этом все закончилось. Нужно подготовить протоколы, по которым стороны возьмут некие обязательства, — заявил политик «Известиям». — В любом случае, при нынешней интенсивности боев вряд ли военная фаза конфликта продлится дольше месяца. Во многом это объясняется ограниченностью запасов и сложностями с их подвозом у армянской стороны.

Третьим будете

С другой стороны конфликта также ждут от Минской тройки конкретного предложения. Как заявил «Известиям» вице-спикер парламента Армении Ален Симонян, «альтернативы мирным переговорам в этом вопросе нет и быть не может».

— Но позиция Армении — решать вопрос будем, когда будет конкретное предложение, — кратко резюмировал политик.

Хор для турецкого Обстрел позиций азербайджанской армии со стороны Армении Фото: ТАСС/Минобороны Армении

Советник президента НКР Давид Бабаян заявил «Известиям», что Нагорный Карабах также должен быть приглашен для участия в возможных встречах, поскольку по-прежнему остается не только стороной конфликта, но и стороной переговоров. Последний пункт, по словам политика, был зафиксирован еще в Будапештском саммите 1994 года, однако против участия карабахского представителя в переговорах выступает Баку.

— То, что мы не участвуем — это факт дипломатического терроризма со стороны Азербайджана, это противоречит основополагающим документам ОБСЕ. Без нашего участия невозможно решить конфликт, это факт. Как воевать — мы основная сторона, как разговоры — не хотят говорить с нами, — посетовал Давид Бабаян.

В основе нынешней политики по урегулированию кризиса так называемые мадридские принципы 2007 года (обновлены в 2009 году). Баку согласился их подписать, при условии, что Карабах останется в составе Азербайджана с правом широкой автономии, Ереван также подписал принципы, но с противоположным условием. Сами представители НКР в переговорах по мадридским принципам не участвуют.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно еще в 2018 году заявлял о том, что НКР должна и имеет право вернуться за стол переговоров. Он также признал, что предложение Минской тройки возобновить мирные дискуссии осложняется именно непримиримой позицией Турции.

Если Баку рассчитывает исключительно на поддержку Анкары и идет против консолидированной позиции Москвы, Парижа и Вашингтона, это «слабая геополитическая перспектива», считает глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.

— Единство трех центров мировой политики — России, США и Франции, олицетворяющей ЕС — это нечастое явление. Выход из этой патовой ситуации один — начать диалог. Что бы кто ни говорил в Баку и Ереване, но после совместного решения председателей Минской группы им очень трудно будет и дальше нагнетать напряжение, — заявил сенатор «Известиям».

Между тем политолог, президент Научного общества кавказоведов Александр Крылов считает, что вопрос нужно решать непосредственно на поле боя.

— Необходимо, чтобы Минская группа направила представителей непосредственно в штабы с обеих сторон, разумеется, с согласия Баку и Еревана, чтобы начать отвод войск, — заявил эксперт «Известиям».

Пастбища под обстрелом

1 октября под шквальный огонь в населенном пункте Мартуни попали журналисты французского издания Le Monde, их коллега с телеканала «Армения», а также замглавреда канала «Дождь» Дмитрий Еловский. Французские и армянские журналисты находятся в больнице, россиянин не пострадал.

Хор для турецкого Мужчина в поврежденном в результате обстрела со стороны азербайджанских военных доме в городе Мартуни Фото: TASS/EPA

Между тем собкорр «Известий» 1 октября стал свидетелем полномасштабной артиллерийской битвы в прифронтовом районе Аскерен. Бой в этой местности идёт за главную жизненную артерию НКР — трассу М12, соединяющую Степанакерт и северо-восток границы с Азербайджаном. Но страдают от этого прежде всего местные фермеры. Вдоль трассы расположены самые крупные сады и виноградники региона. Урожай гниет, собирать его не кому; мужчины на фронте, женщины и старики боятся сюда приближаться из-за регулярных обстрелов.

— За последние четыре дня я потерял семь коров из 50-и. Выгонять на выпас опасно. Держать в коровниках тоже не возможно. Сейчас мы думаем об альтернативных пастбищах. Либо коров перегнать туда, где потише, либо всех под нож, — рассказал «Известиям» один из местных фермеров.

В этот же день азербайджанской армии удалось зачистить несколько опорных пунктов сил Нагорного Карабаха на северном участке наступления, рассказали «Известиям» источники, знакомые с обстановкой. Продвижение произошло в горных регионах. На других участках прогресса не было. В то же время источники не подтвердили заявления Армении о сбитии утром четверга Су-25 и Ми-24 Азербайджана.

1 октября пресс-служба МО Армении объявила о поражении силами своих ПВО НКР трёх самолётов, двух вертолётов и шести БПЛА. Была представлена видеозапись уничтожения в воздухе одного крупного беспилотника. Официальный Баку опроверг эти данные и заявил, что пилотируемая авиация в четверг на фронте вообще не применялась. В свою очередь военное ведомство Азербайджана выложило кадры попаданий высокоточных боеприпасов в несколько ЗРК «Оса» сил Нагорного Карабаха.

На отбитых у НКР позициях впервые побывали азербайджанские журналисты, которые провели оттуда трансляцию. Это стало первым свидетельством территориальных приобретений азербайджанской армии в ходе боевых действий. Баку с воскресенья заявляет об установлении контроля над несколькими посёлками на южном участке фронта в районе Физули-Джабраил.

По сообщению МО Армении в ночь на 1 октября и днём по всему фронту продолжались позиционные артиллерийские перестрелки. При этом всё чаще под огонь попадают районы, расположенные вдали от передовой. Над восточной окраиной Степанакерта около полудня четверга разорвались ракеты 300-мм реактивной системы залпового огня. Часть находившихся в них самонаводящихся противотанковых суббоеприпасов не сработала. Кадры с ними продемонстрировали армянские СМИ. Попал на камеры видеонаблюдения удар аналогичными боеприпасами и по городу Мартакерт.

Хор для турецкого Снаряд на территории общины Иванян после обстрела со стороны Азербайджана Фото: ТАСС/Вахрам Багдасарян

Снаряды летят и на азербайджанские города Тертер и Горадиз. Там в четверг повреждены здания, включая автовокзал, погиб один местный житель. Под огонь регулярно попадают и приграничные районы Ирана. В посёлке Парвизханлу был ранен шестилетний ребёнок. По официальным данным счёт погибшего мирного населения в Нагорном Карабахе достиг одиннадцати человек, в Азербайджане — девятнадцати.