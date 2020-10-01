Бои в припасе: столкновения в Карабахе не утихли и на четвертый день

В Нагорном Карабахе четвертый день продолжаются бои. Как сообщили «Известиям» в непризнанной республике, 30 сентября бомбардировкам со стороны Азербайджана подвергся райцентр Мартакерт и ряд прилегающих населенных пунктов. Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что Минская группа ОБСЕ в ее нынешнем формате урегулировать конфликт не может, потому нужна кардинальная смена ее философии. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи с главами дипведомств Азербайджана и Армении. Тем временем в Госдуме предложили урегулировать конфликт по линии парламентов трех стран.

Война и есть война

Советник президента непризнанной Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян заявил «Известиям», что бои на территории Арцаха (самоназвание НКР) не утихают, в среду обстрелам подвергся райцентр Мартакерт и ряд прилегающих населенных пунктов.

— Обстрелы продолжаются, весьма интенсивно . Мы отмечаем участие турецких ВВС, есть доказательства в виде перехваченных переговоров турецких пилотов. Пока нет проблем с продовольствием, медикаментами, дорога с Арменией открыта. Есть проблемы со связью, но в целом соединение стабильное, — пояснил политик. — Вопрос о наличии у нас азербайджанских военнопленных — пока идут боевые действия, об этом в целом не говорят. Настанет момент, и мы общественность мировую поставим в известность.

Он также отметил, что на линии фронта может находиться и экс-премьер Армении Роберт Кочарян, который накануне, 29 сентября, прибыл в республику.

— Роберт Седракович прошел и первую карабахскую войну, был нашим руководителем, председателем Госкомитета обороны, — напомнил советник президента НКР.

Собкор «Известий» побывал в населенном пункте Мартуни, который находится всего в 5 км от линии соприкосновения. Город одним из первых попал под обстрелы 27 сентября, ежедневно здесь продолжаются бомбежки.

Бои в припасе Фото: Global Look Press/Xinhua/Tofik Babayev

— Сгорел сарай, поврежден дом. Здесь погибла девятилетняя девочка и женщина 58 лет, бабушка. Ранило четверых, — рассказал архитектор местной администрации Серьян.

Судя по остаткам от боеприпасов в местах попаданий, били реактивные залповые системы крупного калибра. Одна из таких ракет угодила в огород Гагика Саркисяна — он признался «Известиям», что с воскресенья каждую ночь проводит в бомбоубежище, которое до этого долгие годы служило обычным погребом.

За прошедшие сутки армянские вооруженные силы пытались стянуть подкрепление, чтобы начать контрнаступление, рассказали «Известиям» источники, знакомые с ситуацией. Но сделать им это не удалось. Выдвижение было сорвано постоянными ударами азербайджанской беспилотной авиации и артиллерии. Лишь к вечеру 30 сентября армянским военным удалось накопить в НКР силы для локального удара.

В это время армянские СМИ демонстрировали видеокадры контратаки своих войск. Подтвердили возврат части утраченных за предыдущие дни позиций и в министерстве обороны страны, но не уточнили, на каком участке фронта это произошло.

Не было за сутки крупных успехов и у азербайджанской стороны. Она не смогла серьезно расширить захваченные еще в первый день конфликта плацдармы, добавили источники «Известий». Азербайджанские военные отчитались только о «захвате в ходе боев на Агдеринском направлении боевого знамени и документов 193-го отдельного штурмового батальона ВС Армении».

Бои в припасе Люди в бомбоубежище Фото: REUTERS/Foreign Ministry of Armenia/Areg Balayan

Свои видеозаписи объективного контроля, снятые дронами-камикадзе и ударными беспилотниками, продолжает регулярно публиковать военное ведомство Азербайджана. В среду было впервые показано уничтожение пары реактивных установок залпового огня «Град» прямо на укрепленных позициях НКР и удар по грузовику, перевозившему много военнослужащих.

Армянские войска несут тяжелые потери в технике, особенно от ударов дронов. Но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью изолировать район боевых действий и сорвать переброску туда подкреплений. Теперь конфликт переходит в стадию войны на истощение, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

— Часть передовых позиций и укреплений НКР пока находится в изоляции. По ним активно работает артиллерия и тяжелые огнеметные системы азербайджанцев, — отметил собеседник «Известий» . — Резервы к обороняющимся армянским позициям подойти не могут из-за ударов беспилотников. Но и азербайджанцы не способны выбить армянских военных с их позиций. Конечно, Баку имеет большое техническое превосходство. Но Азербайджану сильно не хватает качественной мотивированной пехоты, которая могла бы пробиться через укрепрайон.

В среду появились снимки обломков подбитого 29 сентября Су-25 армянских ВВС. Штурмовик лежит на горном склоне на армяно-азербайджанской границе, к востоку от города Варденис. Ссылаясь на данные своих радарных наблюдений, Баку заявил, что на самом деле там из-за ошибки пилотирования врезались в горы сразу два Су-25.

Фото: REUTERS/Armenian unified info centre Обломки Су-25

В среду минобороны Азербайджана объявило, что в ходе боев противник потерял убитыми и ранеными 2,3 тыс. человек. Также Баку отчитался об уничтожении 130 единиц бронетехники и более 200 артиллерийских установок. Армения сообщила о гибели более 900 азербайджанских военных, поражении 83 дронов, 170 танков и бронемашин.

В то же время Баку не раскрывает данных по собственным потерям военных и боевой техники. Установленная правительством блокада интернета не дает просачиваться и неофициальной информации. В минобороны НКР вечером 30 сентября заявили, что число погибших военных республики превысило 100 человек.

Три простых пункта

29 сентября СБ ООН призвал Баку и Ереван немедленно прекратить боевые действия и вернуться за стол переговоров. 30 сентября с аналогичным призывом к деэскалации выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он также выразил готовность предоставить московскую площадку для трехсторонней встречи с главами МИД Азербайджана и Армении.

В последний раз министры иностранных дел противоборствующих стран говорили по удаленной связи 30 июня этого года, аналогично видеовстреча при посредничестве членов Минской группы ОБСЕ проходила в апреле. Тогда главы МИД договорились «творчески решать возникающие проблемы». В Москве оба министра встречались в апреле 2019-го.

Бои в припасе Женщина сидит рядом с раненым сыном в одной из больниц Степанакерта Фото: Getty Images/Brendan Hoffman

В июле азербайджанский президент Ильхам Алиев уволил главу МИДа страны Эльмара Маммедъярова, заявив, что «дипломатия должна быть более активной». Назначенный ему на смену Джейхун Байрамов пока переговоров с армянским коллегой не проводил. В конце августа Сергей Лавров в ходе встречи с азербайджанским министром заявил о планах «организовать контакт» между ним и главой МИД Армении Зограбом Мнацаканяном. «Мы рассчитываем, что произошедшее в июле больше не повторится», — отметил тогда российский министр.



Между тем сами руководители Армении и Азербайджана пока не готовы садиться за один стол. Ильхам Алиев 30 сентября заявил, что «переговорный формат по Карабаху не дал результатов, в призывах к диалогу нет нужды». Он также поставил условие для окончания военных действий: Ереван должен вывести войска со спорных территорий.

Если лидеры Армении и Азербайджана не могут условиться о проведении переговоров, решить конфликт можно по линии парламентов трех стран , заявил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

Депутат напомнил, что в 1994 году конфликт был остановлен парламентариями РФ и Киргизии заключением Бишкекского протокола.

Бои в припасе Бегущие из Степанакерта люди, Нагорный Карабах Фото: Getty Images/Brendan Hoffman

По словам политика, документ содержал три простых пункта. Первый — прекращение огня и обмен военнопленными, он был выполнен полностью. Второй — деблокировать Карабах, ввести миротворческий контингент, вернуть утраченные семь районов Азербайджана, которые никто не оспаривает и где не проживает преобладающее армянское население. Третий — на основе двух первых пунктов и появившегося доверия решить вопрос с Карабахом путем проведения референдума, но не увязывая всё одним пакетом, подчеркнул депутат.

— Тогда, в 90-е годы, это можно было сделать. Сейчас я не очень верю в контактную группу, но решение должно идти по линии выполнения этих трех пунктов. Возможно, следует уже создать новый механизм переговоров. Я считаю, что надо возобновить диалог при помощи парламентов трех стран, — пояснил Леонид Калашников.

Однако по факту единственным рабочим механизмом по разрешению конфликта в Карабахе остается Минская группа ОБСЕ , хотя к ней, вернее к ее позиции, остаются вопросы, считает политолог Денис Денисов.

— После нынешнего обострения Минская группа как минимум должна обновить свою философию и направление деятельности. Последние пять лет по этому треку была стагнация, которая в итоге и привела к этому кризису, — заявил он «Известиям».

Бои в припасе Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян