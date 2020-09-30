Пашинян созвал заседание Совбеза для обсуждения действий ВС Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения дальнейших действий ВС страны в условиях эскалации в Карабахе. Об этом в среду, 30 сентября, сообщил портал News.am.

Обсуждались вопросы, связанные с оперативной ситуацией на карабахско-азербайджанской линии соприкосновения и дальнейшими действиями армии Армении.

В заседании приняли участие президент республики Армен Саркисян, спикер парламента Арарат Мирзоян, руководитель администрации премьера Эдуард Агаджанян, министр территориального управления и инфраструктуры Сурен Папикян, министр высокотехнологической промышленности Акоп Аршакян.

О принятых решениях информации не поступало.

Обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

29 сентября Армения сообщила об уничтожении 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, 72 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета в Нагорном Карабахе. Также Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении.

Азербайджан эту информацию опроверг и сообщил о разгроме позиций двух батальонов армянских Вооруженных сил. 30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что если вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои в регионе прекратятся. По его словам, Нагорный Карабах — историческая территория Азербайджана.

В 1988 году Нагорный Карабах объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР, после чего между республиками начались военные действия.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Баку продолжает считать территорию своей.