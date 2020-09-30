Алиев назвал условие прекращения боев в Нагорном Карабахе

Если вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои в регионе прекратятся. Об этом в среду, 30 сентября, заявил президент страны Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе.

«Армения должна отказаться от оккупационной политики. Взамен этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я не так давно заявил, что мы отвергаем эти условия», — цитирует его Media.az.

Как отметил Алиев, в Баку надеялись на переговоры по Нагорному Карабаху, но они не дали результата.

«Нас обнадеживали, и нам давали определенные сигналы: потерпите и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем», — сказал азербайджанский лидер.

По его словам, Нагорный Карабах — историческая территория республики.

Как напомнил Алиев, в ходе четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освобождены ряд территорий, которые долгое время находились под контролем противника.

Ранее в среду премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что страна обеспечит свою безопасность с участием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или без этой структуры. Он отверг ввод миротворцев в регион.

Накануне глава армянского правительства заявил об угрозе существованию народа его страны. Он отметил, что в Нагорном Карабахе идет война, число вовлеченных военнослужащих и жертв велико.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения. Стороны заявляют об уничтожении живой силы и военной техники противника.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году, после чего между республиками начались военные действия.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Баку продолжает считать территорию своей.