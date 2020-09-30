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Пашинян отверг идею ввода миротворцев в зону конфликта в Нагорном Карабахе

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Ереван не рассматривает возможность ввода международных миротворческих сил в зону карабахского конфликта. Об этом в среду, 30 сентября, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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«В нашей повестке такого вопроса нет», — приводит «Интерфакс» ответ Пашиняна.

Он также отметил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным не обсуждался вопрос о военном вмешательстве РФ в боевые действия в зоне конфликта.

Пашинян заверил, что Армения обеспечит свою безопасность с участием Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) или без этой структуры.

«Обращение в ОДКБ — политический вопрос. Очень трудно говорить о пределах, когда настало время обратиться. Мы тесно работаем с ОДКБ, но запустить конкретные процедуры — другой вопрос. ВС Армении способны защищать безопасность страны», — сказал Пашинян.

Накануне Пашинян провел телефонный разговор с Путиным, в ходе которого российский лидер выразил озабоченность в связи с продолжающимися в регионе боевыми действиями.

Кроме того, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Согласно последним данным, которые озвучил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян, в Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

В Баку отметили, что в ходе боев уничтожены около 130 единиц бронетехники, более 200 артиллерийских, ракетных установок, минометов, около 25 систем противовоздушной обороны противника, пишет «Газета.ру».

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