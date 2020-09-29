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Армения заявила об уничтожении бронетехники Азербайджана в Карабахе

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В Нагорном Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, сообщил 29 сентября представитель минобороны Армении Арцун Ованнисян.

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По числу жертв нынешняя эскалация в Нагорном Карабахе приблизилась к апрельской войне 2016 года

По его словам, применялись противотанковые вооружения и артиллерия.

«Уничтожено 137 танков и бронетехники противника, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет», — сообщил он на брифинге.

Кроме того, ранее в этот же день Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении. Баку эту информацию опроверг.

Также минобороны Азербайджана сообщило о разгроме позиций двух батальонов армянских вооруженных сил.

«Уничтожены позиции 1-го батальона 5-го мотострелкового полка, дислоцированного вблизи населенного пункта Гасангая Тертерского района, и 1-го батальона 6-го мотострелкового полка вооруженных сил Армении», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Очередное обострение ситуации непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

В Ереване заявляли, что Баку «начал наступление» на карабахском направлении. В самом регионе отметили, что обстрелам подверглись населенные пункты и столица — Степанакерт.

В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. Россия, ООН и еще ряд стран призвали стороны к мирному урегулированию.

Отношения Еревана и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Однако Баку считает территорию своей.

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