Ереван не видит возможности провести мирные переговоры с Баку до тех пор, пока не успокоится ситуация в Нагорно-Карабахской республике (НКР). Об этом «Известиям» заявил вице-спикер парламента Армении Ален Симонян. Он также исключил необходимость ввода российских миротворцев на конфликтную территорию, отметив, что армянские военные «справляются с поставленными задачами». В самой непризнанной НКР между тем считают, что альтернатив мирным переговорам нет , об этом «Известиям» сказал советник президента республики Давид Бабаян. В посольстве Азербайджана «Известиям» заявили, что страна «не может бесконечно вести безрезультативные переговоры» .

Без альтернатив

Днем 28 сентября ситуация в Нагорном Карабахе оставалась напряженной, однако обстрелы Степанакерта прекратились, заявил «Известиям» советник президента НКР Давид Бабаян.

По словам собственного корреспондента «Известий» в столице непризнанной республики город не бомбят , взрывов не было.

— Слышна стрельба, но далеко. И стрелковое вооружение, и артиллерия — редко. Канонады нет. Магазины работают, даже видели открытый ресторан. Звучит сирена воздушной тревоги — улицы немного пустеют. Потом люди возвращаются . Ночевать многие жители собираются все равно в бомбоубежищах, особенно семьи с детьми. Много автобусов с добровольцами. Съезжаются со всей Армении. В гражданской одежде, без оружия, — рассказал собкорр «Известий» Семен Еремин.

Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу Мужчина несет осколок после обстрела азербайджанской армии, Мартуни, Нагорный Карабах, 28 сентячбря 2020 года Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan/Photolure

Вечером 28 сентября в Минобороны НКР сообщили, что бои продолжаются в районе долины Аракса и на участках Матагис-Талиш.

В силовом ведомстве Азербайджана в тот же день заявили о том, что «несколько стратегических высот вокруг села Талыш были очищены от оккупационных войск, и противник понес большие потери». Однако Давид Бабаян опроверг эту информацию . По его словам, ни один населенный пункт Карабаха не перешел под контроль Баку.

— Пока все стабилизировалось, Азербайджан и Турция не достигли поставленных перед собой целей, блицкриг провалился, — отметил советник президента НКР. — Мы продолжаем верить, что мирное урегулирование не имеет альтернатив. Рано или поздно это закончится, надеюсь, что все-таки раньше — много человеческих жизней будет спасено.

На вечер 28 сентября заместитель командующего Армией обороны НКР Артур Саргсян признал гибель 48 и ранение более 200 своих военнослужащих и сообщил о десяти убитых военных из Армении. Азербайджанское военное ведомство о потерях своей армии не сообщает. Генпрокуратура страны заявила о семи погибших от артобстрелов мирных жителях и 29 раненых.

После обострения 12 июля этого года на армяно-азербайджанской границе (первого крупного «горячего» конфликта в регионе с «четырехдневной войны» 2016 года) со стороны Армении погибло шесть солдат, власти Азербайджана сообщили о 13 убитых. Нынешняя эскалация по числу жертв уже превзошла июльскую и приблизилась к ситуации апреля 2016 года — тогда суммарное число погибших с обеих сторон превысило сто человек.

Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу Люди в бомбоубежище, Степанакерт, Нагорный Карабах, 28 сентября 2020 года Фото: REUTERS/Foreign Ministry of Armenia

Давид Бабаян также подчеркнул, что Россия играет ключевую роль в поддержании мира в регионе, однако г оворить о военной поддержке со стороны РФ, в том числе, в виде миротворческого континента, пока рано.

Аналогичного мнения придерживается и вице-спикер парламента Армении Ален Симонян. В беседе с «Известиями» политик заявил, что в «стране никогда не обсуждали введение российских военных в Карабах». Войска Армении на данный момент с поставленными задачами справляются , пояснил парламентарий.

— Речи о мирных переговорах нет, все зависит от урегулирования ситуации на фронте, где идут ожесточенные бои. Такого напряжения у нас не было с 90-х годов. Но подчеркну: Армения никогда не начинала военные действия, и мирное урегулирование конфликта было единственной нашей публичной позицией. О мирных переговорах надо разговаривать не с армянской стороной, — отметил Ален Симонян.

Политик напомнил, что у Баку и Еревана отсутствуют дипломатические контакты . Главной же основой стабильности в регионе оставался мирный договор от 1994 года о прекращении огня, подписанный Арменией, Азербайджаном и Арцахом (самоназвание НКР).

Тупик диалога

В посольстве Азербайджана в РФ отметили: многолетние переговоры о возвращении территорий мирными средствами не привели к успеху, потому «Баку вынужден использовать свое законное право на самооборону согласно Уставу ООН».

— Азербайджан не может бесконечно вести безрезультативные переговоры, мириться с оккупацией 20% своей территории и наличием миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, из которых почти 300 тыс. были изгнаны из самой Армении, — заявили «Известиям» в посольстве республики.

Там также призвали азербайджанцев, проживающих на территории РФ, соблюдать российское законодательство. После июльского витка обострения в Москве начались стычки представителей двух диаспор.

В октябре прошлого года на тот момент глава МИД республики Эльмар Маммедъяров в интервью «Известиям» отметил: «на протяжении всех времен на линии соприкосновения было довольно горячо, и всё равно мы могли решать задачи, двигаться вперед и вели достаточно серьезные, постатейные переговоры о том, каким образом решать текущие вопросы».

Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу Мужчина показывает последствия обстрела армии Армении, Тартар, Азербайджан, 28 сентября 2020 года Фото: REUTERS/Aziz Karimov

— Мы всё время говорим нашим сопредседателям: мы никуда не денемся, надо сидеть и предметно вести переговоры с Ереваном по документу, который сегодня находится на столе, — говорил Маммедъяров.

За 2018-2019 годы главы МИД Азербайджана и Армении провели как минимум семь раундов двусторонних переговоров, в том числе в рамках саммитов СНГ и трехсторонних встреч в Москве и Вашингтоне.

Маммедъярова отправили в отставку спустя четыре дня после июльского обострения . Президент страны Ильхам Алиев подверг резкой критике работу главы МИД, занимавшего этот пост с 2004 года, и, в частности, отметил, что азербайджанская «дипломатия должна быть атакующей дипломатией, а не пассивной и защитной».

Вопрос о миротворцах

«Сейчас не время разбираться, кто прав, а кто виноват в обострении в Нагорном Карабахе, боевые действия в зоне конфликта должны быть незамедлительно прекращены», — так 28 сентября выразил позицию Кремля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Он также подчеркнул, что речи о военных опциях и повышении боеготовности России в свете обострения на Кавказе не идет.

О недопустимости эскалации накануне заявил и президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Разговора с азербайджанским лидером не было.

Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу Осколки снаряда, обнаруженные на территории электростанции в городе Мартуни, Нагорный Карабах, 28 сентября 2020 года Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Госдума подготовит обращение по ситуации в Нагорном Карабахе 29 сентября, заявил «Известиям» замглавы комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его словам, российские парламентарии поддерживают постоянный контакт с коллегами из Азербайджана и Армении, призывают их к возврату за стол переговоров.

— В Карабахе можно применить приднестровский сценарий, то есть ввести российский миротворческий контингент для урегулирования ситуации по примеру того, как это произошло в 1992 году в Приднестровье. После того, как мы ввели миротворцев, стороны перешли от военных действий к мирному диалогу, — напомнил депутат.

Однако руководитель отдела проблем Ближнего зарубежья РИСИ Александр Скаков считает, что в Нагорный Карабах нужно вводить не только российский миротворческий контингент.

Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу Медицинские работники оказывают помощь раненому после обстрела армии Азербайджана, Нагорный Карабах, 27 сентября 2020 года Фото: REUTERS/Foreign Ministry of Armenia

— Он был нужен давно, нужен сегодня, без этого в регионе будет продолжаться война. Возможно, это будут миротворцы ОБСЕ, однако вопрос в том, кто согласится отправить свою миссию в Карабах. Боюсь, желающих будет не много, — признал эксперт в беседе с «Известиями».

28 сентября посол Армении в Москве заявил о том, что на стороне Баку воюют военные Турции, позднее официальные лица Азербайджана опровергли эту информацию . Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган остается единственным мировым лидером, который публично не призвал к урегулированию конфликта, а напротив заявил о необходимости «покончить с оккупацией Карабаха». Также Баку поддержали Афганистан и Пакистан.

Военный расклад

При этом 28 сентября министерство обороны НКР заявило о небывалой интенсивности артиллерийского огня в зоне конфликта и в первом танковом бою , произошедшем на юго-восточном направлении. Сообщается об уничтожении десяти азербайджанских боевых машин. Активность боевых действий не ослабевает также на юге и севере линии разграничения, проинформировало ведомство.

Источники «Известий», знакомые с ситуацией, подтвердили, что в танковом столкновении участвовало суммарно до батальона боевых машин с обеих сторон. Армения и Азербайджан пока не используют пилотируемую авиацию из-за наличия у обеих армий дальнобойных ЗРК С-300. С понедельника отмечается активное использование Арменией собственных беспилотников , добавили источники. Впрочем, под вечер пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян заявил, что на участке города Мартуни в Карабахе был сбит самолет азербайджанских ВВС .

— Армянские силы располагают танками Т-72А и Т-72Б. Азербайджанская модификация Т-72 «Аслан» превосходит эти машины по системе управления огнем (СУО), — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — На них установлены тепловизионные прицелы, спутниковая навигация, система ориентирования, эффективная радиосвязь. По уровню бронирования «Аслан» чуть-чуть уступает Т-72Б, оснащенному динамической защитой, но превосходит Т-72А. За счет СУО азербайджанские танки имеют преимущество, особенно в вечернее и ночное время.

Худо и без добра: почему Ереван и Баку не возвращаются к диалогу Истребители Су-30СМ на авиапараде во время празднования Дня Победы, Ереван, 9 мая 2020 года Фото: РИА Новости/Sputnik

Не следует забывать, что Азербайджан закупил и российские Т-90СА, которые по всем параметрам превосходят Т-72А и Т-72Б, отметил эксперт.

Пресс-служба минобороны Азербайджана в понедельник распространила кадры использования мощных 203-мм самоходных пушек «Пион» против армянских позиций. Утром 28 сентября появилась также видеозапись применения азербайджанской армией тяжёлой огнемётной системы ТОС-1.

В этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о частичной мобилизации . Она затронет резервистов дефицитных войсковых специальностей и, при необходимости медиков. В Армении мобилизация была объявлена 27 сентября . Также Ереван ввел ограничения на выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 55 лет.