Стало известно о планах СБ ООН обсудить обострение в Карабахе

Совет Безопасности ООН планирует провести экстренное обсуждение ситуации в Нагорном Карабахе во вторник, 29 сентября. Об этом 28 сентября сообщил ТАСС информированный источник.

«Скорее всего, обсуждение пройдет во вторник в ходе консультаций в закрытом формате», — сказал он. Встречу инициировали несколько европейских стран.

Формат консультаций предусматривает участие только дипломатов 15 стран Совбеза без сторон конфликта.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана инициировали нападение на Нагорный Карабах. В ответ азербайджанское минобороны заявило, что армия Армении обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе.

В тот же день в Баку сообщили о пострадавших 26 мирных гражданах при обстрелах в результате конфликта в Нагорном Карабахе. В понедельник в Армении заявили о больших потерях в армии Азербайджана.