В Азербайджане заявили об обстрелах со стороны ВС Армении в Карабахе

Вооруженные силы Армении подвергли обстрелами населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе из минометов и крупнокалиберного оружия, есть убитые и раненые среди населения. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

Согласно заявлению, 27 октября около 6:00 по местному времени (5:00 мск) ВС Армении подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного калибра.

Объектам гражданской инфраструктуры был нанесен серьезный урон. На данный момент официального комментария относительно данного заявления от властей Нагорного Карабаха и армянской стороны нет.

Передовые подразделения азербайджанской армии предпринимают ответные меры с целью пресечения этой провокации противника и обеспечения безопасности гражданского населения, которое проживает вблизи линии противостояния войск.

Отношения Баку и Еревана обострились, после того как 12 июля на армяно-азербайджанской границе в Товузском районе Азербайджана произошли боестолкновения между военнослужащими двух стран.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провел телефонные переговоры с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым, призвав их к деэскалации конфликта.

В Кремле тоже призвали обе стороны к сдержанности и незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня.

Кроме того, сам Пашинян заявил, что силового решения конфликта не существует и нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.

В феврале 1988 года автономная область Нагорный Карабах объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом.