Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Туризм
Правительство одобрило субсидирование внутреннего туризма
Общество
Синоптики пообещали дожди и пасмурную погоду в ЦФО в выходные
Интернет
В Генпрокуратуре рассказали о росте числа киберпреступлений во время карантина
Общество
Минздрав поставит большую партию вакцины от гриппа в регионы
Общество
Дело Ефремова направили в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения

Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку

0
Фото: Global Look Press/Paolo Pizzi
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне боестолкновений с Азербайджаном заявил 17 июля, что нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.

Насильно мир не будет: кто способен успокоить Ереван и Баку
Армения и Азербайджан не смогут прекратить противостояние без посредника, уверены эксперты

«Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», — цитирует «РИА Новости» Пашиняна, выступавшего в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза.

Он отметил, что вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на провокации со стороны Азербайджана. По мнению премьер-министра, агрессивная политика Баку, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда.

Вместе с тем, по словам Пашиняна, такая политика не сможет заставить армянский народ «пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта».

Боестолкновения начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что ситуация на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы в ночь на 17 июля была относительно спокойной.

Обеспокоенность в связи с происходящим конфликтом выразил президент России Владимир Путин и обсудил с Советом Безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020