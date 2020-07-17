Пашинян заявил об отсутствии альтернативы мирным переговорам с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на фоне боестолкновений с Азербайджаном заявил 17 июля, что нет альтернативы мирным переговорам с Баку для урегулирования конфликта.

«Силового решения конфликта не существует, и нет альтернативы мирным переговорам, что отвечает интересам всех народов нашего региона», — цитирует «РИА Новости» Пашиняна, выступавшего в Минске на заседании межправсовета Евразийского экономического союза.

Он отметил, что вооруженные силы Армении не могли не отреагировать на провокации со стороны Азербайджана. По мнению премьер-министра, агрессивная политика Баку, направленная на эскалацию напряженности в регионе, ведет в никуда.

Вместе с тем, по словам Пашиняна, такая политика не сможет заставить армянский народ «пойти на необоснованные и односторонние уступки в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта».

Боестолкновения начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявил, что ситуация на северо-восточном направлении армяно-азербайджанской границы в ночь на 17 июля была относительно спокойной.

Обеспокоенность в связи с происходящим конфликтом выразил президент России Владимир Путин и обсудил с Советом Безопасности страны ситуацию на границе Армении и Азербайджана.