В Кремле понадеялись на скорое урегулирование армяно-азербайджанского конфликта

Власти России надеются на то, что конфликт на границе Армении и Азербайджана разрешится в скором времени. Об этом в понедельник, 20 июля, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Россия призывает обе стороны к сдержанности, незамедлительному возвращению к режиму прекращения огня. Мы надеемся, что как можно скорее эта ситуация будет урегулирована и эмоциональный фон вернется в привычное русло», ― сообщил он журналистам.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась 12 июля. В тот день в Товузском районе Азербайджана произошли боевые столкновения между военнослужащими двух государств.

Погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров. 16 июля военные Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

После этого в течение нескольких суток, по данным пресс-службы минобороны Армении, обстановка на границе была спокойной.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.