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В Армении заявили о сохранении стабильной обстановки на границе с Азербайджаном

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Фото: REUTERS/Hayk Baghdasaryan
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На армяно-азербайджанской границе сохраняется относительно спокойная обстановка. Об этом в субботу, 18 июля, написала пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

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«На армяно-азербайджанской государственной границе с ночи сохраняется относительно мирная обстановка. С ночи по настоящее время ситуация относительно спокойная. Вооруженные силы Азербайджана из огнестрельного оружия вели нецелевой обстрел наших позиций в направлении сел Мовсес, Зангакатун и Хндзорут», — заявила Степанян.

17 июля после пяти дней столкновений на армяно-азербайджанской границе в Ереване сообщили о стабилизации обстановки в районе конфликта.

16 июля войска Азербайджана обстреляли из гаубиц Д-30 приграничные армянские села Айгепар и Мовсес и предприняли попытку диверсии.

Вооруженные столкновения военнослужащих начались 12 июля в Товузском районе Азербайджана на границе с Арменией. В ходе боев погибли трое военных Азербайджана, а в Ереване заявили о гибели двух армянских офицеров.

Глава МИД России Сергей Лавров призвал своих коллег в Баку и Ереване к немедленному прекращению огня. В Кремле также выразили обеспокоенность эскалацией конфликта.

Отношения между Азербайджаном и Арменией остаются обостренными из-за Нагорного Карабаха. В феврале 1988 года эта автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР.

В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Баку потерял контроль над регионом и рядом прилегающих к нему районов. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с сопредседателями — Россией, США и Францией.

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