Насильно мир не будет: кто способен успокоить Ереван и Баку

Армении и Азербайджану будет сложно потушить очередную вспышку конфликта без посреднических усилий. И ключевую роль здесь могла бы сыграть Россия, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты . Начавшееся 12 июля обострение на границе двух стран уже начинает интернационализироваться, хотя пока лишь в риторике. По мнению политологов, причины случившегося можно искать как на одной, так и на другой стороне.

Сами не справятся

К онфликт Армении и Азербайджана давно уже не заканчивается границами Нагорного Карабаха. Язык политико-дипломатической вражды — где-то слабее, где-то сильнее — за примерно 30 лет стал неотъемлемым элементом внутренних дискуссий о месте в мире в обеих странах. Поэтому начавшиеся 12 июля обстрелы непосредственно на границе двух государств всех обеспокоили, но никого не удивили. Также никто не удивился, что на момент 16 июля вооруженное противостояние продолжилось.

Как сообщило минобороны Азербайджана, в четверг на товузском направлении границы бои возобновились . Баку обвинил Ереван в «попытке атаки позиций азербайджанской армии». По данным ведомства, из крупнокалиберного оружия и минометов обстрелам подверглись села Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Мирное население не пострадало.

Насильно мир Сапер во дворе дома в селе Агдам Фото: REUTERS/Aziz Karimov

В минобороны Армении же заверили, что Азербайджан попытался устроить диверсионный прорыв, после чего обстрелял приграничные села Айгепар и Мовсес. Так или иначе, за несколько дней обострения обе стороны уже понесли потери среди военных. Сколько точно погибло человек, сказать сложно, поскольку и Ереван, и Баку называют разные цифры. Однако очевидно, что суммарно речь идет примерно о 20 военных, отдавших жизни в 2020 году из-за конфликта, начавшегося в далеком 1988-м.

Учитывая, сколько длится противостояние, не говоря уже о многочисленных раундах переговоров на высшем и высоком уровнях, погасить эту вспышку Еревану и Баку самостоятельно будет очень сложно. А главное — нет гарантии, что через какое-то время потушенный огонек вновь не разгорится. И, пожалуй, самое опасное в нынешней ситуации то, что обострение произошло не в зоне Нагорного Карабаха, а непосредственно на границе двух государств.

По мнению члена Совета Федерации, экс-замминистра иностранных дел РФ Григория Карасина, свою роль в примирении сторон должна сыграть Минская группа ОБСЕ, созданная еще в 1992 году. Как пояснил политик «Известиям», сопредседатели группы — Россия, Франция и США — уже предпринимают усилия, чтобы конфликт был разрешен . Он уверен: международные игроки обязаны сделать максимум, чтобы мир смог избежать серьезного противостояния в этом регионе.

Впрочем, Минская группа существует уже достаточно давно, а конечная цель — полное урегулирование конфликта — так и не была достигнута, напомнил «Известиям» председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников . По его словам, механизм ОБСЕ в свое время помог остановить кровопролитие, но не решил проблему. Поэтому сейчас Еревану и Баку нужен такой посредник , который смог бы действительно направить стороны в русло постепенного, но окончательного примирения.

Насильно мир Предполагаемый боевой пост на территории Азербайджана, вид из села Айгепар в Армении Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

— Положение вещей не устраивает ни Азербайджан, ни Армению. Некоторые международные игроки пытаются выступить за ту или другую сторону, что совершенно неправильно. Это не помогает поиску решения. Поэтому по-настоящему позитивную роль в урегулировании может сыграть только Россия. Сейчас, когда мы не оглядываемся на США и Европу и понимаем, что для них выгоднее сохранять напряженность у наших границ, мы могли бы помочь решить этот конфликт, — сказал депутат.

По его мнению, сегодня урегулировать проблемы могут три человека — президент Азербайджана, премьер Армении и лидер России, поскольку именно у Москвы «безусловный авторитет в этих республиках» . Парламентарий уверен, что РФ способна использовать свои хорошие отношения не только с Ереваном и Баку, но и с Анкарой, которая сейчас заняла откровенно проазербайджанскую позицию, и помочь сторонам наконец-то договориться.

— В конечном итоге это могло бы закончиться для всех новыми возможностями. Например, вхождением Азербайджана в ЕАЭС и расширением перспектив для Армении. Это был бы образец политико-дипломатического подхода к урегулированию противостояния, — заявил депутат.

Эффект заморозки

Пока конфликт вокруг Нагорного Карабаха будет оставаться в замороженном состоянии без какой-либо позитивной динамики, такие вспышки неизбежны, отметил в беседе с «Известиями» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов . И виной тому не только территориальный спор, но и взаимная негативная атмосфера, которая за несколько десятилетий сложилась в Баку и Ереване. По его мнению, возможно, именно сейчас тот самый момент, когда Россия продемонстрирует свои ресурсы и возможности как посредника, способного урегулировать конфликт.

Впрочем, разобраться — кто виноват в нынешнем инциденте — весьма сложно. Оба участника, естественно, обвиняют друг друга. А любая попытка найти причины вспышки на одной из сторон — воспринимается другим государством в крайней степени негативно. К ак пояснил «Известиям» доцент МГИМО Кирилл Коктыш, сейчас из Еревана слышен призыв интернационализировать конфликт — вовлечь в решение проблемы как можно больше участников. Это подтверждается и обращением Армении в ОДКБ, в которой она также состоит , считает политолог. При этом цель — не серьезное противостояние, а именно привлечение внимания международных игроков.

Насильно мир Фото: РИА Новости

— В любом случае ни та, ни другая сторона не готовы к войне, — подчеркнул эксперт.

Кроме того, сейчас Армения, например, может попытаться конвертировать внутренние проблемы во внешние , отметил Кирилл Коктыш. Так, страна не справилась с эпидемией коронавируса , который продолжает бушевать в республике, однако теперь вся повестка охвачена противостоянием с Баку.

Впрочем, недовольство действиями властей в связи с пандемией есть и в Азербайджане, напомнил «Известиям» эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев. По его мнению, руководство государства также использует конфликт для переключения внимания местного населения с COVID-19 и жестких карантинных мер на борьбу с Ереваном . Эксперт уверен, что нынешняя ситуация крайне опасна, поскольку способна выйти из-под контроля и перерасти в региональный конфликт, учитывая риторику той же Турции. А при негативном развитии событий это может затронуть уже Россию и даже Иран. Поэтому главная задача сейчас — погасить очередную вспышку насилия на границе и вернуть стороны к поиску компромиссного решения прежде всего карабахского вопроса.

Между тем 16 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил в отставку главу МИДа Эльмара Мамедъярова , который возглавлял ведомство с 2004 года. Как сообщил «Интерфакс-Азербайджан», накануне лидер страны жестко раскритиковал деятельность министра. 12 июля, когда произошел первый инцидент на границе, Ильхаму Алиеву не удалось найти главу МИДа на рабочем месте. Кроме того, президента возмутило, что в условиях конфликта с Ереваном Эльмар Мамедъяров обсуждал с армянским коллегой сотрудничество в борьбе с коронавирусом.