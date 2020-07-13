Двухдневная война: почему схлестнулись Армения и Азербайджан

На границе Армении и Азербайджана произошли вооруженные столкновения. Конфликт вспыхнул непосредственно между двумя республиками, далеко от Карабаха. Стороны в развязывании противостояния обвинили друг друга. Баку признал гибель трех военнослужащих, в Ереване о жертвах не сообщают. «Известия» разбирались в причинах и возможных последствиях произошедшего.

Что произошло

Столкновения между Азербайджаном и Арменией произошли 12 и 13 июля. Важно, что конфликт вспыхнул непосредственно между двумя странами, далеко от Карабаха. Место действия — граница Товузского района Азербайджана и Тавушской области на северо-востоке Армении.

В Баку сообщили, что противник обстрелял азербайджанские позиции из артиллерии . Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян заявила, что группа азербайджанских солдат «без видимых причин» на грузовике «УАЗ» пыталась пересечь государственную границу. После предупреждения азербайджанцы бросили автомобиль и вернулись на позиции. Однако через час открыли огонь из артиллерии и попытались захватить опорный пункт. Ответным огнем наступавших отбросили назад.

м1 Фото: РИА Новости/Каро Саакян

В Баку признали, что в результате столкновений ранения получили пять человек, трое военнослужащих погибли : «Погибли военнослужащие сверхсрочной службы сержант Садыгов Вугар Лятиф оглы и старший солдат Мамедов Эльшад Дёнмез оглы. Несмотря на усилия врачей, от ранений скончался и солдат Дашдемиров Хайям Магомед оглы». В ночь с 12 на 13 июля тела погибших доставили в город Товуз. Сотни людей вышли на улицы, чтобы отдать дань памяти. Собравшиеся хлопали в ладоши и скандировали лозунг «Мученики не умрут, родина не будет разделена».

В Ереване сведения о погибших со своей стороны опровергают. Якобы легкие ранения получили только двое полицейских. Между тем министерство обороны Азербайджана опубликовало предположительно видео удара по армянским позициям. «В ходе ночных боев наши подразделения, применяя артиллерию, минометы и танки, точным огнем уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в описании ролика. Кроме того, в telegram-канале «Военный обозреватель» появилось предположительно видео одного из боев. На записи видны вспышки, слышны выстрелы. Однако идентифицировать время и место происходящего не представляется возможным. Армянская сторона оставила оба ролика без комментария.

Днем 13 июля стороны сообщали о продолжении столкновений. В Армении указывают, что противник открывает огонь из артиллерии каждые 15–20 минут. В Азербайджане говорят, что армяне задействовали на границе снайперов и пулеметчиков, 70 раз за сутки нарушили режим прекращения огня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прокомментировал произошедшее на заседании Совета безопасности страны. «Все попытки армянской стороны провалились, Азербайджан защитил свою государственную границу, и армянские солдаты не смогли пройти даже на сантиметр», — заявил он.

м2 Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на внеочередном заседании правительства возложил ответственность на Азербайджан. «Противник предпринял провокационные действия на границе. Военно-политическое руководство Азербайджана будет нести ответственность за обострение региональной ситуации», — сказал он.

В чем причины

Главная причина произошедшего — накопившиеся противоречия внутри армянского и азербайджанского обществ. Пандемия коронавируса нанесла значительный урон экономикам обеих стран. В Армении ущерб оценивают в $1,5 млрд. Режим чрезвычайного положения действует с марта, в последний раз его продлили до середины августа. В июне гражданам запретили выходить из дома без маски и документов, ввели штрафы за нарушение этих предписаний. При этом чиновников неоднократно уличали в нарушении режима самоизоляции, а статистика заболеваемости держится на высоком уровне. В результате в стране растет недовольство действиями властей, проходят акции протеста.

Похожая ситуация в Азербайджане. Республика тяжело переживает пандемию коронавируса. Согласно последнему решению властей страны, с 4 по 20 июля в семи крупнейших городах республики действует специальный карантинный режим. Закрыты крупные торговые центры, приостановлено движение транспорта, ограничено передвижение граждан. Дополнительный удар для экономики — падение цен на нефть, которая является основой экспорта.

Еще один фактор напряженности в Армении — борьба властей с политическими оппонентами. В июне парламент страны одобрил законодательные изменения, которые позволяют сменить председателя и членов Конституционного суда. До последнего времени КС оставался единственным важным государственным органом, сохранявшим независимость от команды главы правительства Никола Пашиняна. Кроме того, Служба национальной безопасности (СНБ) Армении возбудила три уголовных дел против лидера оппозиции Гагика Царукяна.

м3 Медицинские работники в автомобиле скорой помощи в Азербайджане Фото: РИА Новости/Мурад Оруджев

«Обеим сторонам выгодно вооруженное столкновение. Таким образом, власти могут снять напряжение в обществе, отвлечь от внутренних проблем, консолидировать граждан», — говорит «Известиям» кавказовед Нурлан Гасымов.

Важно также то, что в тупик зашли переговоры по статусу Нагорного Карабаха. В феврале в ходе Мюнхенской конференции по безопасности состоялась первая публичная дискуссия лидеров двух стран. Беседа, однако, свелась к взаимным обвинениям. Никол Пашинян раскритиковал Баку за неготовность к прямому диалогу с Нагорным Карабахом. Ильхам Алиев в ответ требовал от Еревана прекратить финансирование «этого нелегального образования» и полностью уйти с территории Азербайджана.

Что дальше

Министерство иностранных дел России выразило серьезную обеспокоенность резким обострением ситуации на границе Армении и Азербайджана. «Считаем недопустимой дальнейшую эскалацию, угрожающую безопасности региона. Призываем противоборствующие стороны проявлять сдержанность и строго придерживаться режима прекращения огня. Со своей стороны МИД России готов оказать необходимое содействие для стабилизации ситуации», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

Генсек Организации договора о коллективной безопасности Станислав Зась инициировал экстренное заседание постоянного совета ОДКБ.

Эксперты считают, что столкновения вряд ли перерастут в полномасштабный конфликт. «Фундаментальных предпосылок для войны все-таки нет. Но количество обстрелов, позиционных боев может увеличиться. Международным наблюдателям следует активнее склонять стороны к переговорам», — говорит сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО Станислав Притчин.

м4 Фото: РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в беседе с «Известиями» отмечает, что Россия будет способствовать примирению сторон. «Мы содействуем сближению, а не навязываем собственную позицию. Необходимо установить, с чего всё началось, как развивалось и к чему привело. Необходимо вернуть ситуацию к статус-кво, где применение военной силы исключается», — подчеркнул Косачев.