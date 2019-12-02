Обменный курс: Армения и Азербайджан перешли к тактике малых шагов

Практика взаимных журналистских визитов в Армению, Азербайджан и Нагорный Карабах (НКР), состоявшихся в середине ноября, должна быть продолжена. Об этом «Известиям» заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян на полях СМИД ОДКБ в Бишкеке. По его словам, порой именно малые шаги создают почву для конструктивного диалога по урегулированию конфликта и повышают доверие, без которого решить кризис невозможно. Он также заверил, что Ереван продолжит требовать возвращения Нагорного Карабаха за стол переговоров в качестве полноправного участника, поскольку в противном случае Армении приходится вести диалог как с Баку, так и со Степанакертом. Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в интервью «Известиям», что Баку и Ереван должны вести «субстантивные переговоры» по деэскалации в Нагорном Карабахе.

Первые шаги навстречу

По словам главы армянского МИДа Зограба Мнацаканяна, практика обменов по линии гражданских обществ между Ереваном и Баку должна быть продолжена. Ведь порой приходится обращаться к тактике малых шагов, чтобы решить большую проблему. Однако на вопрос «Известий», запланированы ли какие-либо дальнейшие мероприятия, дипломат затруднился ответить.

— Я рад, что нам удалось провести обмен визитами журналистов — это тот шаг, о котором мы много говорили и который готовили, — отметил Зограб Мнацаканян. — Конечно, нельзя сказать, что после одного визита сразу же возникнет взаимопонимание, однако такие шаги создают атмосферу, способствующую конструктивному переговорному процессу. Не хочу забегать вперед, но я очень надеюсь, что это станет толчком к дальнейшим шагам подобного рода.

С аналогичной оценкой прошедших мероприятий выступили в МИД Азербайджана. Как заявили «Известиям» в ведомстве, «взаимные визиты журналистов, контакты между армянской и азербайджанской общинами Нагорного Карабаха, организация встреч пленных и удерживаемых лиц с их близкими родственниками или иные действия гуманитарной направленности должны претворяться для подготовки населения обеих стран к миру».

— Однако следует также учитывать, что такого рода мероприятия не должны использоваться в качестве политического инструмента или средства пропаганды. Иначе это может превратиться из позитива в негатив, так сказать, обернуться подготовкой населения не к миру, а к войне. Журналисты, вовлеченные в данный процесс, должны это четко осознавать, — отметили в МИД Азербайджана, подчеркнув: дальнейшие шаги можно обсуждать, лишь достигнув конкретных результатов.

Взаимные визиты журналистов, о которых идет речь, прошли с 17 по 21 ноября 2019 года при посредничестве ОБСЕ. В них участвовали журналисты из Азербайджана, Армении и Нагорного Карабаха. Поскольку между странами нет прямого авиасообщения, поездки совершались через грузинскую столицу Тбилиси. Таким образом, трое армянских журналистов посетили Баку, а трое азербайджанских — Армению и непризнанную НКР.

Как заявили в МИД РФ, Москва, будучи одним из посредников в решении конфликта, расценивает этот обмен как знак того, что Баку и Ереван готовы устанавливать контакты между азербайджанцами и армянами.

— Считаем, что подобные гуманитарные акции, направленные на подготовку населения к миру, следует продолжать, и мы будем, безусловно, их поддерживать, — заявила на брифинге МИДа официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, в конце концов стороны должны без посредников создать совместную согласительную комиссию для ведения диалога.

— Народная дипломатия, которой можно считать визиты журналистов, может постепенно решать размолвки и недосказанности, существующие в том числе в приграничных районах, — сказал «Известиям» политик. — Кроме Азербайджана и Армении никто не поможет им найти то будущее, которое станет комфортным для следующих поколений. Нужно собираться не только журналистам, но и экспертам, лидерам общественного мнения.

Третий — лишний?

Вместе с тем Ереван выступает за возвращение за стол переговоров представителей непризнанного Нагорного Карабаха.

— Наша позиция заключается в том, что договориться без НКР — невозможно. Я как министр иностранных дел Армении, по сути, веду диалог сейчас за двумя столами — с Карабахом и Азербайджаном, — отметил Зограб Мнацаканян. — Но мы не можем решить за обе стороны в Ереване — никакое армянское правительство не возьмет на себя такую ответственность. У нас нет такого мандата. Мы действительно хотим работать продуктивно, но без участия Карабаха эта эффективность — нулевая.

В Баку же подключение к переговорам НКР категорически неприемлют. Как заявили в МИД Азербайджана, «попытки изменить уже созданный формат являются не чем иным, как стремлением подорвать мирный процесс». Согласно уже обозначенному механизму ОБСЕ, обе общины НКР с согласия Баку и Еревана могут подключиться к переговорам на определенном этапе.

Исходя из столь полярного отношения сторон к участию Карабаха в переговорах, примирение в ближайшем будущем вызывает вопросы. По словам главы ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, Азербайджан не признает право Нагорного Карабаха быть стороной переговоров, однако решить проблему без НКР не получится. Ведь Ереван просто не сможет подписать какие-либо новые решения без мнения Степанакерта, подытожил эксперт. Вместе с тем, по мнению политолога, тактика малых шагов, таких как обмен журналистскими визитами, если и не решит проблему, то как минимум способна улучшить атмосферу взаимного восприятия в обществах Азербайджана и Армении.