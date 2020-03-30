Кавказский узел: кто станет новым президентом Нагорного Карабаха

31 марта в непризнанной Нагорно-Карабахской республике (НКР) пройдут выборы президента. Фаворитов три — действующий глава МИДа, бывший премьер-министр и бывший глава Совбеза. Выборы проходят на фоне не самых простых отношений армянских и карабахских властей, а потому эксперты считают голосование непредсказуемым. «Известия» разбирались в хитросплетениях закавказской политики.

Очаг контрреволюции

Трения в отношениях Армении и Нагорного Карабаха возникли после «бархатной революции» 2018 года. До этого представители «карабахского клана» — президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян — двадцать лет руководили Арменией. Но весной 2018 года карабахцев отстранили от власти, пост премьер-министра занял оппозиционер Никол Пашинян. Он заменил правительство, инициировал досрочные парламентские выборы. Его сторонники возглавили администрации крупных городов, в том числе Еревана.

Представители прежнего руководства, однако, сохранили сильные позиции в НКР. Они выступили против судебных разбирательств, начатых новой властью. Особенно активно отреагировали на задержание Роберта Кочаряна. Того обвинили в свержении конституционного строя при подавлении акций протеста в 2008 году, Пашинян после тех событий два года провел в заключении, а потому уголовное дело считают его личной местью.

Карабахские власти вступились за Кочаряна. Действующий и предыдущий президенты НКР Бако Саакян и Аркадий Гукасян в мае 2019 года написали в Генпрокуратуру Армении письмо с просьбой отпустить задержанного. Получили отказ, но потом внесли залог в миллион драмов ($2 тыс.) и лично поручились за Кочаряна в суде. Его освободили, но Пашинян призвал сторонников блокировать здания судов по всей Армении. В результате через месяц Кочаряна вновь поместили под стражу.

Пашинян Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева направо) во время заседания Совета глав государств – участников СНГ Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Неприятие вызвали и переговоры Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В частности, в НКР раскритиковали слова о подготовке обществ двух стран к миру. «Что такое подготовка к миру? Если у нас нет мирного договора, то о чем речь? Народ, сейчас я задаю вопрос: вы готовы к миру?» — иронизировал секретарь Совбеза НКР Виталий Баласанян.

Конфликт не дошел до точки кипения, власти НКР и Армении сохраняли взаимоуважение. Баласаняна быстро уволили. Действующий глава республики Бако Саакян отказался баллотироваться на новый срок. Пашинян предостерегал от попыток представить НКР очагом контрреволюции. «Если некоторые попытаются превратить Арцах в очаг контрреволюции, народ Арцаха превратит его в очаг революции», — писал он в соцсети. Тем не менее на нынешних выборах речь идет в том числе о синхронизации власти в Степанакерте и Ереване.

За и против Пашиняна

Для участия в президентских выборах 31 марта Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 14 кандидатов. Один из фаворитов — министр иностранных дел Масис Маилян.

Он предлагает реформировать систему госуправления — отделить бизнес от госструктур, создать механизмы защиты собственности. Обещает привлечь для работы людей без политического опыта. Рассчитывает вернуть в НКР граждан, которые переехали за границу. Для этого обязуется ввести налоговые и кредитные льготы, создать образцовые общины.

Маилян подробно говорит о взаимоотношениях с Ереваном. Поворотным моментом, по его мнению, стало выступление Пашиняна на митинге в Степанакерте в августе 2019 года. Тогда премьер-министр Армении заявил, что Нагорный Карабах — часть Армении и выкрикивал лозунг «Миацум!» («Объединение!»).

— Митинг показал, что люди поддерживают правительство Армении и, в частности, Пашиняна. Тема миацума снова актуальна, — говорит Маилян.

Его главная проблема — небольшой боевой опыт. Политик утверждает, что участвовал в обороне западных рубежей республики, но оппоненты называют его гражданским кандидатом. Поэтому для Маиляна важна поддержка видного полевого командира, первого министра обороны НКР Самвела Бабаяна.

арик Араик Арутюнян Фото: commons.wikimedia.org

Второй фаворит выборов — олигарх, лидер крупнейшей партии «Свободная Родина» Араик Арутюнян. Он также поддерживает Пашиняна и новые ереванские власти.

— Правительство Пашиняна в последние несколько месяцев проявляло заботливый подход по всем вопросам, связанным с Арцахом. Содействовало начинаниям, направленным на повышение обороноспособности. Способствовало реализации экономических проектов. Всех, кто сомневается во властях Армении, я считаю пораженцами или заговорщиками, — говорит Арутюнян.

Он теснее связан с предыдущими властями. С 2007 по 2017 год возглавлял правительство Нагорного Карабаха, до этого два года помогал министру финансов. Кроме того, имеет обширные деловые интересы, в том числе в банковском деле, сельском хозяйстве и энергетике. Оппоненты считают Арутюняна символом слияния в Карабахе государства и бизнеса.

Третий заметный кандидат — бывший глава Совбеза Виталий Баласанян. Именно его считают кандидатом от «старой гвардии». Обвинение против Кочаряна он считает смехотворным, Пашиняна называет ставленником Запада.

— В Армении власть на всех уровнях узурпирована, а досрочные парламентские выборы 2018 года были незаконными. Все шаги Пашиняна являются уголовно преследуемыми. Его призыв блокировать суды — это не попытка свержения конституционного строя, в чем обвиняют сейчас экс-президента Армении Роберта Кочаряна, а есть факт свержения конституционного суда. Придет время, и все ответят за свои поступки , — говорит Баласанян.

Баласанян также единственный кандидат, который выражает недоверие текущему переговорному процессу. В предвыборной программе он требует участия представителей НКР в переговорах, четкого определения обязанностей и полномочий Армении и НКР.

Выборы с синдромом

В ходе нынешних выборов закончится переходный период — республика из смешанной президентско-парламентской превратится в президентскую. Процесс был начат после референдума 2017 года. Тогда граждане НКР проголосовали за упразднение должности премьер-министра, наделение президента дополнительными полномочиями в сфере безопасности.

Эксперты говорят, что наибольшие шансы на победу у двух кандидатов — Масиса Маиляна и Араика Арутюняна. По мнению армянского политического обозревателя Айка Халатяна, победитель определится во втором туре. — Переформатирование карабахской власти может быть более радикальным при президенте Маиляне. Не исключаю возбуждения уголовных дел против бывших чиновников, перераспределения собственности. В случае победы Арутюняна эти процессы пойдут мягче, — говорит собеседник «Известий».

армения Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Политолог Артур Атаев отмечает, что Нагорный Карабах до сих пор не воспринимает Пашиняна как неоспоримого политического лидера.