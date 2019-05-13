Прогноз по году: в Армении отмечают годовщину «бархатной революции»
Палатки в центре Еревана, многотысячные митинги, столкновения с полицией — год назад в Армении прошли крупнейшие акции протеста, которые привели к смене власти в стране. Сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна сформировали правительство, а потом победили на досрочных парламентских выборах. Таким образом, в их руках оказалась вся полнота власти. «Известия» разбирались в том, что изменилось в жизни кавказской республики за прошедший год, с какими настроениями здесь отмечают годовщину уличного противостояния.
Борьба за власть
В конце апреля — начале мая 2018 года в уличных акциях протеста в Армении участвовали десятки тысяч человек. Поводом для выступлений стала попытка бывшего президента страны, лидера правившей Республиканской партии (РПА) Сержа Саргсяна пересесть в кресло премьер-министра, хотя ранее он обещал этого не делать. В результате выступлений Саргсян и правительство ушли в отставку, премьер-министром стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.
Сама смена власти в Армении стала одним из главных достижений Пашиняна. Акции протеста в республике были всегда, каждые выборы сопровождались уличными акциями. Но впервые они оказались успешными.
Президент Армении Армен Саркисян (справа) и лидер протестного движения «Мой шаг», руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян во время беседы на площади Республики в Ереване
Этому в немалой степени способствовала настойчивость оппозиционного лидера. После получения должности главы правительства он не успокоился, а продолжил давление на представителей прошлой власти. Центром сопротивления после «бархатной революции» стал парламент страны, где у Республиканской партии сохранялось большинство.
Пашинян не дожидался следующих выборов, не пытался ужиться с депутатами. В октябре его сторонники заблокировали законодательное собрание и добились внеочередных выборов. Они прошли 9 декабря 2018 года. Партия Пашиняна «Мой шаг» получила более 70% голосов и 88 депутатских мандатов из 132. Недавний оппозиционер возглавил исполнительную власть, получив полную поддержку своих инициатив со стороны власти законодательной.
«Мы находимся в состоянии полувойны»
Если в вопросе политической борьбы революционерам удалось достичь успеха, то о других достижениях говорить сложнее. Относительно успешной в стране считают борьбу Пашиняна с коррупцией. По итогам 2018 года по делам о чиновничьих злоупотреблениях возмещения в госбюджет выросли почти в 15 раз. Объем возмещений составил около 5 млрд драмов (чуть больше $10 млн).
Список высокопоставленных госслужащих, которых подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, внушительный. Бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна обвиняют в получении взятки в размере $14 млн. В превышении служебных полномочий подозревают бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, его брата Джоника Абрамяна, экс-начальника полиции республики Алика Саркисяна, бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна, бывшего министра транспорта, связи и информационных технологий Гагика Бегларяна, бывшего заместителя министра здравоохранения Ваана Погосяна.
Многие, впрочем, отмечают, что борьба с коррупцией похожа на сведение счетов с представителями бывшей власти. Хотя разбирательства периодически касаются и действующих чиновников. Так, в апреле Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предъявила начальнику Государственной контрольной службы Армении Давиду Санасаряну обвинение по уголовному делу о вмешательстве в тендер по поставкам медоборудования для гемодиализа. В марте по подозрению в получении взятки от директора одной из больниц был задержан замминистра здравоохранения Арсен Давтян.
Еще одно достижение новой власти — установление относительного спокойствия в зоне соприкосновения армий Армении и Азербайджана. Этому способствовала личная беседа Никола Пашиняна и Ильхама Алиева на саммите СНГ в Душанбе в сентябре прошлого года. После этого лидеры двух стран встречались в Санкт-Петербурге, Давосе и Вене.
До полного спокойствия в зоне конфликта, однако, далеко. За последние дни ранения получили двое армянских военнослужащих. 30 апреля в одной из приграничных воинских частей контрактник получил осколочное ранение головы. 4 мая огнестрельное ранение получил военнослужащий-срочник. «Мы находимся в состоянии полувойны», — назвал происходящее на недавней пресс-конференции Пашинян.
Диджей и подполковник
Поводов для разочарования в Армении тоже немало. Один из главных — отсутствие прогресса в социально-экономической сфере. Именно эти проблемы — бедность, безработица, низкие социальные выплаты — привели к «бархатной революции». Решить комплекс этих задач пока не удалось. Видимых улучшений не произошло.
Об усугублении экономических проблем свидетельствуют цифры. В Армении сохраняется высокий уровень безработицы. Этот показатель в республике достигает 20,4%. В соседней Грузии — 12,7%, в Азербайджане — 5%. Армения также лидирует в регионе по уровню бедности — 29,4%. Грузия — 21%, Азербайджан — 5%. Объем иностранных инвестиций в Армении в 2018 году достиг $254 млн, в Грузии — $1,2 млрд, в Азербайджане — $2,9 млрд.
Увеличивается размер внешнего долга. Согласно прогнозам, в 2019 году Ереван возьмет кредитов на сумму $490 млн, и общая сумма долга достигнет $7 млрд. Рекордных показателей достиг вывод физическими лицами капитала из Армении.
Немало недовольства связано также с кадровой политикой. Наблюдатели обвиняют новую власть в непоследовательности — одни опытные чиновники лишались своих постов из-за того, что работали в прежней команде, другие же сохранили должности, поскольку новой власти нужны опытные управленцы.
Так, недовольство сторонников Пашиняна вызвало назначение на должность начальника полиции страны замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна. Журналисты считают его причастным к разгонам демонстраций в апреле-мае прошлого года, называют одним из самых исполнительных кадров прежнего режима.
С другой стороны, многие новые чиновники не имеют вообще никакого подходящего опыта. Например, главой аппарата правительства стал давний сторонник Пашиняна, один из основателей музыкального клуба в Ереване, диджей Эдуард Агаджанян. Министерство транспорта возглавил бывший следователь, подполковник юстиции Ашот Акопян.
В результате сейчас революционное воодушевление сменилось настороженностью. Многие жители страны говорят, что не почувствовали изменений. «Мы все радовались, когда происходила революция. Теперь лично я очень разочарована. Ничего не изменилось. Я ожидала, что новое правительство сделает что-то для молодежи, молодые люди получат больше возможностей реализовать себя вне зависимости от того, кто чей родственник. Но я этого не вижу», — рассказала «Известиям» ереванская студентка Ани.
Эксперты полагают, что чем дальше, тем сложнее действующей власти сохранять высокий уровень поддержки. «В последнее время видно определенное снижение рейтинга Пашиняна. В СМИ поток негатива, по сути, и не прекращался, ведь там сильны позиции предыдущей власти. Но сейчас всё больше критических публикаций, замечаний и в соцсетях. Больше достается окружению Пашиняна, хотя есть критические замечания и в адрес самого премьер-министра», — сказал «Известиям» армянский политический обозреватель Айк Халатян. По его словам, если в ближайшее время реальных изменений жизни не будет, то недовольство усилится.