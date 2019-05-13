Прогноз по году: в Армении отмечают годовщину «бархатной революции»

Палатки в центре Еревана, многотысячные митинги, столкновения с полицией — год назад в Армении прошли крупнейшие акции протеста, которые привели к смене власти в стране. Сторонники оппозиционного лидера Никола Пашиняна сформировали правительство, а потом победили на досрочных парламентских выборах. Таким образом, в их руках оказалась вся полнота власти. «Известия» разбирались в том, что изменилось в жизни кавказской республики за прошедший год, с какими настроениями здесь отмечают годовщину уличного противостояния .

Борьба за власть

В конце апреля — начале мая 2018 года в уличных акциях протеста в Армении участвовали десятки тысяч человек. Поводом для выступлений стала попытка бывшего президента страны, лидера правившей Республиканской партии (РПА) Сержа Саргсяна пересесть в кресло премьер-министра, хотя ранее он обещал этого не делать. В результате выступлений Саргсян и правительство ушли в отставку, премьер-министром стал оппозиционный лидер Никол Пашинян.

Сама смена власти в Армении стала одним из главных достижений Пашиняна. Акции протеста в республике были всегда, каждые выборы сопровождались уличными акциями. Но впервые они оказались успешными .

саркисян пашинян Президент Армении Армен Саркисян (справа) и лидер протестного движения «Мой шаг», руководитель оппозиционной парламентской фракции «Елк» Никол Пашинян во время беседы на площади Республики в Ереване Фото: РИА Новости/Асатур Есаянц

Этому в немалой степени способствовала настойчивость оппозиционного лидера. После получения должности главы правительства он не успокоился, а продолжил давление на представителей прошлой власти. Центром сопротивления после «бархатной революции» стал парламент страны, где у Республиканской партии сохранялось большинство .

Пашинян не дожидался следующих выборов, не пытался ужиться с депутатами. В октябре его сторонники заблокировали законодательное собрание и добились внеочередных выборов . Они прошли 9 декабря 2018 года. Партия Пашиняна «Мой шаг» получила более 70% голосов и 88 депутатских мандатов из 132. Недавний оппозиционер возглавил исполнительную власть, получив полную поддержку своих инициатив со стороны власти законодательной .

«Мы находимся в состоянии полувойны»

Если в вопросе политической борьбы революционерам удалось достичь успеха, то о других достижениях говорить сложнее. Относительно успешной в стране считают борьбу Пашиняна с коррупцией. По итогам 2018 года по делам о чиновничьих злоупотреблениях возмещения в госбюджет выросли почти в 15 раз . Объем возмещений составил около 5 млрд драмов (чуть больше $10 млн).

Список высокопоставленных госслужащих, которых подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями, внушительный. Бывшего министра охраны природы Арама Арутюняна обвиняют в получении взятки в размере $14 млн. В превышении служебных полномочий подозревают бывшего премьер-министра Армении Овика Абрамяна, его брата Джоника Абрамяна, экс-начальника полиции республики Алика Саркисяна, бывшего начальника Службы принудительного исполнения судебных актов (СПИСА) Миграна Погосяна, бывшего министра транспорта, связи и информационных технологий Гагика Бегларяна, бывшего заместителя министра здравоохранения Ваана Погосяна.

взятка Фото: Global Look Press/bribe

Многие, впрочем, отмечают, что борьба с коррупцией похожа на сведение счетов с представителями бывшей власти . Хотя разбирательства периодически касаются и действующих чиновников. Так, в апреле Служба национальной безопасности (СНБ) Армении предъявила начальнику Государственной контрольной службы Армении Давиду Санасаряну обвинение по уголовному делу о вмешательстве в тендер по поставкам медоборудования для гемодиализа. В марте по подозрению в получении взятки от директора одной из больниц был задержан замминистра здравоохранения Арсен Давтян.

Еще одно достижение новой власти — установление относительного спокойствия в зоне соприкосновения армий Армении и Азербайджана . Этому способствовала личная беседа Никола Пашиняна и Ильхама Алиева на саммите СНГ в Душанбе в сентябре прошлого года. После этого лидеры двух стран встречались в Санкт-Петербурге, Давосе и Вене.

До полного спокойствия в зоне конфликта, однако, далеко. За последние дни ранения получили двое армянских военнослужащих. 30 апреля в одной из приграничных воинских частей контрактник получил осколочное ранение головы. 4 мая огнестрельное ранение получил военнослужащий-срочник. «Мы находимся в состоянии полувойны», — назвал происходящее на недавней пресс-конференции Пашинян.

Диджей и подполковник

Поводов для разочарования в Армении тоже немало. Один из главных — отсутствие прогресса в социально-экономической сфере. Именно эти проблемы — бедность, безработица, низкие социальные выплаты — привели к «бархатной революции». Решить комплекс этих задач пока не удалось. Видимых улучшений не произошло .

Об усугублении экономических проблем свидетельствуют цифры. В Армении сохраняется высокий уровень безработицы. Этот показатель в республике достигает 20,4% . В соседней Грузии — 12,7%, в Азербайджане — 5%. Армения также лидирует в регионе по уровню бедности — 29,4% . Грузия — 21%, Азербайджан — 5%. Объем иностранных инвестиций в Армении в 2018 году достиг $254 млн, в Грузии — $1,2 млрд, в Азербайджане — $2,9 млрд.

Увеличивается размер внешнего долга . Согласно прогнозам, в 2019 году Ереван возьмет кредитов на сумму $490 млн, и общая сумма долга достигнет $7 млрд. Рекордных показателей достиг вывод физическими лицами капитала из Армении .

Немало недовольства связано также с кадровой политикой . Наблюдатели обвиняют новую власть в непоследовательности — одни опытные чиновники лишались своих постов из-за того, что работали в прежней команде, другие же сохранили должности, поскольку новой власти нужны опытные управленцы.

армения Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян

Так, недовольство сторонников Пашиняна вызвало назначение на должность начальника полиции страны замначальника полиции Еревана Валерия Осипяна. Журналисты считают его причастным к разгонам демонстраций в апреле-мае прошлого года, называют одним из самых исполнительных кадров прежнего режима.

С другой стороны, многие новые чиновники не имеют вообще никакого подходящего опыта. Например, главой аппарата правительства стал давний сторонник Пашиняна, один из основателей музыкального клуба в Ереване, диджей Эдуард Агаджанян. Министерство транспорта возглавил бывший следователь, подполковник юстиции Ашот Акопян.

В результате сейчас революционное воодушевление сменилось настороженностью. Многие жители страны говорят, что не почувствовали изменений . «Мы все радовались, когда происходила революция. Теперь лично я очень разочарована. Ничего не изменилось. Я ожидала, что новое правительство сделает что-то для молодежи, молодые люди получат больше возможностей реализовать себя вне зависимости от того, кто чей родственник. Но я этого не вижу», — рассказала «Известиям» ереванская студентка Ани.