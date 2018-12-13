А теперь за дело: чем займется Пашинян после победы на выборах

Первым делом и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, блок которого получил конституционное большинство в парламенте, намерен заняться реформированием правительства. А дальше — отмена налогов для малого бизнеса и далее по списку предвыборных обещаний из 50 пунктов. Исполнять их нужно в кратчайшие сроки, иначе и без того не радужная социальная обстановка в стране обернется для новых властей катастрофой. Подробнее читайте в материале.

Враги нейтрализованы

В Армении, меньше года назад пережившей «бархатную революцию», 9 декабря прошли досрочные парламентские выборы. Теперь законодательная власть в руках трех политических объединений. Это блок «Мой шаг», который возглавляет исполняющий обязанности премьер-министра страны Никол Пашинян, — он же главное лицо той самой «бархатной революции», партия бизнесмена Гагика Царкукяна «Процветающая Армения» и партия «Светлая Армения» под руководством Эдмона Марукяна. Голоса распределились следующим образом: 70,44% у «Моего шага», 8,27% и 6,37% — у двух остальных партий соответственно. Такой расклад, вероятнее всего, приведет к тому, что в армянском парламенте станет больше депутатов — по закону страны одна политическая сила не может доминировать. Впрочем, так или иначе у блока и.о. премьера останется конституционное большинство. А значит, он сможет вносить изменения собственно в конституцию. Напомним, что под контролем Никола Пашиняна уже находятся правительство, мэрия Еревана и горсовет.

Результат «Моего шага» — мечта любого политика. Абсолютное большинство с учетом того, что наблюдатели признали выборы чистыми. Однако показатели по явке несколько притупляют ощущение триумфа. На досрочных парламентских выборах был побит антирекорд по явке за всю их историю — 48,63%. В 2017 году до «бархатной революции» на участки пришли 60,86% избирателей.

«Учитывая напряжение и судьбоносность этих выборов, казалось, что придет больше 50% избирателей. Поэтому считать, что победа партии Пашиняна является абсолютно безусловной и что сторонников альтернативной точки зрения в Армении не осталось, было бы все-таки преувеличением», — уверен замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин .

Республиканская партия Армении, она же бывшая правящая на протяжении последних почти 20 лет, вообще не преодолела пятипроцентный барьер. Ее зампредседателя Армен Ашотян заявил, что обжаловать результаты выборов РПА не намерена.

Определиться с другом

В числе первых мер после победы на выборах Никол Пашинян называл отмену налогов для малого бизнеса. Но прежде — реформирование правительства. Сначала будет сокращено количество министерств — ранее сообщалось, что из 18 ведомств пять планируется сократить. СМИ пишут, что министерства образования и науки, спорта, по делам молодежи, диаспоры и культуры могут объединить в одно. А возглавит новую структуру, предположительно, действующий и.о. главы минобразования Араик Арутюнян, в прошлом работавший на Хельсинкскую ассоциацию и антикоррупционную организацию Transparency International (признана в РФ иностранным агентом). Кадровая политика нового армянского руководства уже вызывала вопросы — в биографии многих назначенцев значатся такие места работы, как Transparency International, американская компания «Синопсис Армения», Фонд Сороса и даже союзное командование операциями НАТО.

11 декабря США поздравили Армению с состоявшимися выборами. «Мы рассчитываем работать с новым армянским парламентом и правительством для углубления нашего партнерства и взаимодействия с целью укрепления верховенства закона и демократических институтов, борьбы с коррупцией, развития торговли и инвестиций, а также защиты региональной и глобальной безопасности», — говорится в заявлении замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Роберта Палладино. Последние годы американо-армянские отношения крепли, о чем свидетельствуют показатели по товарообороту — они выросли на 62%. Для сравнения: рост товарооборота с Россией за тот же период оценивался в 26%.

Дружить с новыми армянскими властями готовы и в Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что была бы рада встретиться с Николом Пашиняном в ближайшее время. Поздравления опубликовали и другие европейские лидеры.

Руководство Европейского союза еще до объявления результатов выборов определилось с суммами финансовой поддержки Армении на ближайшие годы. В ближайшие три года страна может получить от ЕС на реформы €176 млн. И вряд ли это благотворительность без ожидания ответной лояльности, как показывает практика других постсоветских стран.

Сор из избы

К слову о других постсоветских странах — с соседями в отношениях не всё так гладко. Да, все заявляют о желании дружить и сотрудничать, но Никол Пашинян нарушал дружеско-соседскую атмосферу. Месяц назад и.о. премьер-министра Армении заочно раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко за то, что тот говорил об итогах саммита Организации Договора о коллективной безопасности с руководством Азербайджана, который не входит в состав ОДКБ.

«Это примерно то же самое, как если бы, например, я пригласил какого-либо иностранного посла страны, не являющейся членом ОДКБ, и рассказал ему о заседании, прошедшем в формате закрытых дверей. Я удивлен тем, что человек, занимающий статус руководителя государства на протяжении 30 лет, мог позволить себе подобный шаг», — возмутился Никол Пашинян.

Он не одобрил и заявление казахстанского президента Нурсултана Назарбаева. Причиной недовольства стал его призыв назначить генеральным секретарем организации представителя Белоруссии. Как он мог выступить с таким заявлением, не советуясь с коллегами, возмутился и.о. премьера Армении.

Но главный скандал разразился летом в связи с уголовным преследованием тогдашнего генсека ОДКБ Юрия Хачатурова, из-за чего и стал актуальным вопрос о новом назначении. Его обвинили в попытке свержения конституционного строя Армении в рамках расследования разгона протестов в республике десятилетней давности. Тогда Хачатуров возглавлял Ереванский гарнизон. Однако задержан он был совсем в ином статусе, что не прошло бесследно для ОДКБ, с членами которого не посоветовались, прежде чем возбуждать дело против генсека.

Что касается отношений с Москвой, то тут на словах всё гладко. Никол Пашинян и в ходе кампании повторял, что Ереван настроен на сотрудничество во всех сферах. В начале сентября он встречался с президентом России Владимиром Путиным. Премьер Армении призывал не останавливаться на достигнутом и развивать дальше и без того «блестящие отношения» между странами.

Того же, если верить соцопросам, хочет население республики — 92% жителей поддерживают союзнические отношения с Россией. Но вот в верности официального Еревана этому курсу пока есть сомнения — тот же скандал с генсеком ОДКБ демонстрирует, что борьба с политическими соперниками может потеснить дружбу.

Обратный отсчет

Внешняя политика, впрочем, могла бы отойти и на второй план на фоне социально-экономических показателей в стране, оставляющих желать лучшего. Инфляция растет, темпы экономического роста замедляются, вместе с ними снижаются производительность труда и повышается безработица. Сейчас она оценивается в 20,2% — это на 2,4% больше, чем по итогам 2017 года. И при этом подскочили цены на продукты, в том числе на хлеб и мясо, — там вовсе рост составляет больше 10%. Бензин подорожал на 16,2%, а дизельное топливо — на 28,8%. Напомнил, что во Франции, охваченной протестами именно из-за подорожания бензина и топливо, эти показатели составляют 15 и 24% соответственно.

Негативные показатели можно перечислять и дальше. Ситуацию хорошо иллюстрирует тот факт, что спустя 30 лет после страшного землетрясения в Спитаке некоторых люди до сих пор живут в контейнерах-времянках. По официальным данным, до сих пор не решен жилищный вопрос не менее 540 семей в зоне бедствия.

Несмотря на низкую явку на выборах, можно говорить о том, что население Армении, жаждущее реформ, поддержало новую власть. Но эйфория от «бархатной революции» пройдет, и тогда будут оценивать итоги другой революции — экономической.