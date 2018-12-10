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Пашинян заявил о необходимости упразднить часть министерств в Армении

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что часть министерств в правительстве республики необходимо упразднить.

«У нас много министерств, часть из них следует сократить», — сказал политик на пресс-конференции в понедельник, 10 декабря.

По словам Пашиняна, в частности, министерство диаспоры «может быть частью какой-то (другой. — Ред) структуры», передает ТАСС.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении ранее 10 декабря подвела предварительные итоги выборов в национальное собрание страны. Безусловным лидером голосования стал блок Пашиняна «Мой шаг», который набрал 70,44% голосов.

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