Блок Пашиняна набрал более 70% голосов на выборах в парламент Армении

Блок исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Мой шаг» одержал уверенную победу на выборах в парламент, заручившись поддержкой 70,43% избирателей. Об этом в понедельник, 10 декабря, сообщает ЦИК страны.

В парламент также прошли партии «Процветающая Армения» (8,27%) и «Просвещенная Армения» (6,37%), уточняет ТАСС.

Бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) набрала всего 4,7% голосов избирателей и не смогла преодолеть пятипроцентный барьер.

Неудачу в выборах потерпели фракция «Дашнакцутюн», партии «Решение гражданина», «Оринац еркир», «Национальный прогресс», «Сасна црер», «Христианско-демократическое возрождение» и блок «Мы».

В апреле–мае этого года по стране прокатилась волна протестных акций, в результате чего назначенный премьер-министром бывший президент Серж Саргсян ушел в отставку. Главой правительства стал лидер оппозиционной партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.