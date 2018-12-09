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В Армении заявили об отсутствии инцидентов на парламентских выборах

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Фото: РИА Новости/Арам Нерсесян
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Глава Службы нацбезопасности Армении Артур Ванецян заявил, что нарушений в ходе внеочередных парламентских выборов не зафиксировано. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

По его словам, ситуация находится под полным контролем. Все участки открылись вовремя, и никаких инцидентов не наблюдалось.

Ванецян также отметил, что в ведомстве нет данных о взятках на избирательных участках, но гарантировал быструю реакцию спецслужб на подобные инциденты.

В свою очередь член ЦИК Армении Лаура Галстян заявила, что явка избирателей к 11:00 (10:00 мск) составила 7,76%.

Избирательные участки открылись в 8:00 (7:00 по мск). В выборах принимают участие два блока и девять партий.  Для прохождения в парламент партия должна преодолеть пятипроцентный барьер, избирательный блок — семипроцентный барьер.

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