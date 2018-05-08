С улиц в кабинеты

Лидер народных протестов Никол Пашинян со второй попытки все-таки стал премьер-министром Армении. С избранием на должность главы правительства оппозиционера уже поздравили президент России Владимир Путин и и.о. премьера Дмитрий Медведев. Между тем опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что говорить о выходе страны из политического кризиса преждевременно — противостояние, судя по всему, продолжится в кабинетах. В конечном итоге страну почти наверняка ждут внеочередные парламентские выборы.

Около месяца Армению волна за волной накрывали многотысячные акции протеста. Сначала улицы городов заполнили граждане, несогласные с избранием на должность премьера экс-президента страны Сержа Саргсяна. Спустя несколько дней массовых митингов политик подал в отставку, а кабинет министров возглавил Карен Карапетян. Однако на этом протесты не прекратились — люди, вышедшие на улицы, требовали передачи власти в руки оппозиции. В конце концов на должность главы правительства был выдвинут Никол Пашинян.

Согласно законодательству страны, чтобы занять премьерское кресло, Николу Пашиняну было необходимо получить голоса 53 депутатов парламента (105 мандатов). При этом 1 мая «народному кандидату» не удалось взять высоту с первого раза, поскольку лидера протестов не поддержал никто из Республиканской партии Армении (РПА), правящей на тот момент. А 47 голосов объединившейся ad hoc оппозиции — «Процветающей Армении» (второй по составу после РПА), блока «Елк» (возглавляется Николом Пашиняном) и «Дашнакцутюн» (разорвавшей коалицию с РПА) — тогда не хватило. Руководство РПА поначалу отказывалось поддержать требование митингующих, но очередная волна уличных протестов, перекрытий улиц и даже блокировка аэропорта всё же вынудила крупнейшую партию страны пойти на уступки.

В итоге 8 мая за Никола Пашиняна проголосовали 59 парламентариев, среди которых оказалось даже больше республиканцев, чем было необходимо. По словам новоиспеченного премьера, таким образом была закрыта «страница вражды во внутриполитической системе страны». Впрочем, эксперты полагают, что говорить о выходе из кризиса пока рано. Ведь теперь стране еще предстоит как минимум пройти этап формирования правительства. А как ранее заявляли «Известиям» в армянской оппозиции, Никол Пашинян и его команда намерены организовать досрочные парламентские выборы, гарантом которых новый премьер и станет. Так что политическая борьба за голоса избирателей еще впереди.

— Кризис изменит форму. Раньше это была политика митингов, противостояние вне парламента с использованием ресурса демонстраций. А теперь всё перейдет в борьбу премьер-министра и политических сил внутри парламента. Создается гибридная ситуация, когда старой власти уже нет, а новая не успела сформироваться. Господин Пашинян — это личность, а институциональной политической силы, которая владеет парламентом и правительством, у него еще нет. Возможно, он попытается сформировать правительство национального единства. Но в любом случае, думаю, дело будет идти к досрочным парламентским выборам, — рассказал «Известиям» директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян.

Между тем тот факт, что за Никола Пашиняна проголосовали больше республиканцев, чем того технически требовалось, говорит о готовности РПА к конструктивному диалогу, считает руководитель Центра политических и правовых исследований в Ереване политолог Джонни Меликян. В беседе с «Известиями» он отметил, что в Армении сейчас наблюдается «классический пример коабитации», когда старые и новые власти сосуществуют одновременно. От того, как пойдет сотрудничество «прежних и нынешних», зависит сценарий дальнейшего развития событий в стране.

— Республиканцы поддержали кандидата от меньшинства, тем самым предоставив ему карт-бланш. Теперь Пашинян должен предложить программу правительства и реформ. По итогам стороны, видимо, согласуют процедуру досрочных парламентских выборов. Если старым и новым властям не удастся сработаться, то, видимо, кризис продолжится. На данный момент налицо переходный период, — считает эксперт.

Пока правительство еще не сформировано, а на улицах армянских городов проходят народные гуляния, многие уже задаются вопросом, как будет развиваться ситуация с карабахским конфликтом после прихода к власти Никола Пашиняна. В азербайджанской прессе высказываются разные точки зрения: где-то нового премьера называют «переговороспособным», а где-то, напротив, «более жестким» по проблеме Карабаха. При этом эксперты в Армении уверены, что резких изменений по урегулированию не будет. Так, Александр Искандарян подчеркнул, что в будущем подход к карабахскому вопросу вряд ли будет отличаться от уже существующего. Он напомнил, что блок Левона Тер-Петросяна (первый президент Армении) на предыдущих выборах в парламент придерживался риторики, отличающейся от того, что говорили все остальные. И популярность такого подхода выразилась в 1,5% поддержки избирателей.

Не стоит ждать реальных изменений в карабахском урегулировании, пока Армения окончательно не преодолеет кризис, считает и Джонни Меликян. По его мнению, заявления Никола Пашиняна по Карабаху явно показывают, что на какие-то серьезные уступки он идти не готов, однако намерен двигаться в мирном процессе дальше.

Отношения Еревана и Москвы от смены власти в Армении не пострадают — об этом «Известиям» ранее заявил один из организаторов протестов, член правления блока «Елк» Ален Симонян. Кроме того, сам Никол Пашинян уже несколько раз делал заявления, что не собирается резко разворачивать геополитический вектор страны и поднимать вопрос о выходе Армении из ОДКБ и ЕАЭС. Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме в связи с избранием на пост премьера Никола Пашиняна заявил, что рассчитывает на укрепление дружественных, союзнических отношений между странами, а также на партнерское взаимодействие в рамках СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Сам новоиспеченный премьер заверил, что уже 14 мая приедет в Сочи на заседание Высшего Евразийского экономического совета, где планирует лично встретиться с российским лидером.